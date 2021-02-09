《神的兒子：埃爾．格雷考》：西班牙文藝復興代表藝術家的故事

文：韓秀

VI. 應許之地

在多米尼克斯・格雷考漫長的創作生涯裡，常常選用的一個題材便是童貞聖母領報，天使來到聖母面前，告訴祂將要有一個兒子。懷著複雜的心緒，多米尼克斯設計了許多不同的場景，也設計了聖母不同的表情，驚異、喜悅、敬畏、驚懼、疑惑，甚至兼而有之。

羅馬的畫家多得數不清，每個人都有著自己的夢想。不能揚名立萬的，大有人在，這些人便一再地為知名畫家擔任助手。其中有一位，叫做普雷沃（Francesco Prevoste, 1528-1607），很謙和很規矩的一個人，常常來請教多米尼克斯，尊稱他為大師。多米尼克斯比普雷沃年輕十多歲，總是笑笑地表示不要這麼客氣，對於普雷沃所提出的繪畫問題卻是傾囊相授，十分誠懇。有關多米尼克斯的流言四處喧囂的日子裡，普雷沃聽到了便默默走開去，不予附和。他與多米尼克斯也就一直保持著來往。

一五七四年早春天氣，這一天，普雷沃來到多米尼克斯畫坊，幾位學徒在工作，他同他們打了招呼，便走進多米尼克斯的畫室，靜靜守在一邊，看大師作畫。

這是一幅聖母領報圖，大天使乘祥雲飛至，面對聖母，報上喜訊。空中金色祥光裡化作白鴿的聖靈關注下望，環繞著聖靈的小天使們歡喜無限；聖母身著紅色衣裙，卷裹著藍色披風，以手撫胸，似乎被嚇到了，又似乎在問：「您是在跟我說話嗎？」聖母的側面並非十分美麗，卻展現出祂的樸實、純良。

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 《聖母領報》The Annunciation｜楊木鑲板油畫｜1574｜現藏於西班牙馬德里普拉多國家博物館（Madrid, Museo Nacional del Prado）。

承平世界最美妙、最樸實、最純淨的寫照。數百年間，無論戰爭荼毒、瘟疫肆虐，經濟崩壞，民生凋蔽；當人們面對這幅作品的時候都會感受到暖意、心緒漸趨平和、得到慰藉，重拾信心。

多米尼克斯頭也沒有回，帶著笑意朗聲問道：「你覺得怎麼樣？」

「您問我嗎？」普雷沃以手撫胸，趨前問道，引得多米尼克斯哈哈大笑。普雷沃誠實地接了下去：「完美之極。尤其是您把如此美妙、祥和的城池風景線放在畫面中心，藍天之下，真正是普世太平……」話未說完，靦腆地打住了。

多米尼克斯凝神端詳著普雷沃，問他來到畫坊是否碰到了棘手的問題。普雷沃搓搓手，囁嚅著表示希望能夠在多米尼克斯畫坊學藝。

多米尼克斯看著這位善良的人，想到遠在克里特的兄長馬努索斯，聲音放柔和了，跟他說：「我需要一位助手，你有足夠的經驗，繪畫技藝又很不錯。搬過來吧。」

多米尼克斯善待普雷沃，從搬進畫坊的第一天起，他就有自己的房間，得到助手的待遇。普雷沃回報以忠誠與勤勉，為他的大師工作了整整三十三年，直到生命的最後一刻。

一五七五年，馬爾他騎士（Knight of Malta）阿納斯達吉（Vincenzo Anastagi, 1531-1585）因其戰功彪炳，被教廷指派為羅馬聖天使堡（Castel Sant'Angelo）最高軍事長官。如此殊榮自然要有一個盛大的慶典。為了這個慶典，教廷便委託多米尼克斯為阿納斯達吉繪製肖像。多米尼克斯欣然受命。

普雷沃有聲有色地為多米尼克斯描繪了阿納斯達吉參加的著名戰役，那就是慘烈的馬爾他圍城之戰（Great Siege of Malta），發生在一五六五年，從五月十八日戰到十一月九日方休。

對馬爾他造成威脅的不但有鄂圖曼軍隊，還有殺人不眨眼的海盜德拉古特（Turgut Reis, 1485-1565/6/23）。就是人稱「伊斯蘭恐怖之劍」的這個傢伙，甚至當過鄂圖曼的海軍司令，在海盜的世界裡更是一呼百應。

「這是一場力量懸殊的惡戰。」普雷沃娓娓道來：「鄂圖曼方面一共有三萬人馬；馬爾他守軍只有六千一百人。五百位馬爾他騎士，阿納斯達吉是其中的佼佼者；四百名西班牙步兵、八百名義大利士兵、五百名西班牙水手、兩百名希臘和西西里（Sicily）步兵、一百名馬爾他要塞駐軍、還有五百名奴隸。三千『正規軍』之外，還有三千一百人都是馬爾他的男女老幼。

德拉古特曾經進犯馬爾他第二大島哥佐（英語Gozo，馬爾他語Ghawdex），燒殺搶掠，無惡不作。老百姓恨透了這個劊子手，聽說他率領海盜夥同鄂圖曼大軍來犯，無不奮勇爭先。菜刀、斧頭、鐮刀、弓箭都是武器啊……。敵軍尚未抵達的時候，老百姓搶收了農田裡的莊稼，存放在要塞裡。他們還在要塞外面的水井裡都下了毒，不給敵軍水源。那是下定了決心，要與馬爾他共存亡啊……」

多米尼克斯凝神聽著，淚眼裡浮現出怒髮衝冠的馬努索斯在混戰中手刃敵寇的形象，鮮血浸透了他破碎的衣衫……。

「一百天的惡戰啊，海水都被染紅了……。德拉古特死在馬爾他，鄂圖曼兵員死傷無數，奪路潰逃……。馬爾他大勝、教皇國大勝。西班牙國王菲利普二世（Philip II of Spain, 1527-1598）能征善戰，調度有方。他不但是西班牙國王，也是葡萄牙、拿坡里和西西里的國王，所以啊，馬爾他大戰的勝利也就是西班牙、葡萄牙、拿坡里和西西里的勝利……。這個時代真是西班牙揚名立萬的時代啊，更不用說四年前的勒班陀大捷……」

多米尼克斯凝神聽著，思緒飄飛回克里特，說故事的老人在大樹下講古，還是小孩子的他聽得血脈僨張……。普雷沃看到多米尼克斯這般專注，對自己非常滿意……。

前往聖天使堡作畫，多米尼克斯只帶了普雷沃一個人。

聖天使堡的侍官長熱情地迎接了畫家的到來，引領他到一間典雅而寬敞的房間。對他說：「您的僕人可以住我們的僕人房，也可以在您的起居室安置一張小床，您看怎樣方便？」多米尼克斯笑笑：「普雷沃是我的助手，他需要一個單獨的房間，距離我這裡越近越好……」侍官長馬上連連道歉，快步走出去另作安排。結果十分理想，普雷沃住進了隔壁的一個房間，光線明亮，裡面有一張結實的橡木大桌子。他很開心地從木箱中拿出顏料與工具擺放在桌上，跟侍官長說：「好極了，桌子夠大，我可以在這裡研磨顏料。謝謝您啊。」侍官長走出去的時候長長地鬆了一口氣。

很快，多米尼克斯見到了一身戎裝、手捧頭盔的阿納斯達吉。這位貴族出身的馬爾他騎士正值壯年，威風凜凜，臉上帶著笑意，走進了大廳，他的身後正好有一幅天鵝絨帷幕成為絕佳的背景。寒暄畢，阿納斯達吉看看手裡的頭盔，想了想，就很瀟灑地丟在了地板上。侍官長見了，快步上前，要去把那頂頭盔拾起來。普雷沃笑著請他止步，多米尼克斯笑著解釋：「這頂頭盔作為背景的一部分，真是恰到好處。」阿納斯達吉聽到畫家這樣說，開懷大笑。侍官長更是對普雷沃刮目相看。

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 《溫嵌佐・阿納斯達吉》Vincenzo Anastagi｜帆布油畫｜1575｜現藏於美國紐約弗里克典藏（New York, The Frick Collection）

阿納斯達吉不但是騎士而且是戰爭英雄。埃爾・格雷考為他繪製的肖像充分展現這位英雄人物的淡定、沉著、無畏與堅毅。在畫作中，藝術家留下了那幅深紫色象徵勝利的帷幕，留下了光可鑑人的地板，與閃耀著光芒的頭盔相得益彰；卻將聖天使堡的富麗牆壁換上了普通的泥牆，把廳堂裡巍峨的高窗換成了普通的木窗，凸顯戰時指揮部的樸實無華。這幅作品在當年備受推崇，在西方藝術史上地位顯赫，深得印象派畫家馬奈（Édouard Manet, 1832-1883）喜愛，成為他研習的對象。

書籍介紹

本文摘錄自《神的兒子：埃爾．格雷考》，三民出版

作者：韓秀

生平資料最少，影響卻最為深遠的藝術家

本書傳主埃爾．格雷考（El Greco, 1541～1614）是來自希臘的藝術家，對於西班牙文藝復興繪畫有著極大的貢獻，影響後世深遠。但是，比起達文西、拉斐爾、米開朗基羅這些耳熟能詳的藝術家，大眾對於埃爾．格雷考（El Greco, 1541～1614）這位藝術家相對陌生，在台灣，關於他的中文書籍與史料也極少。

故事描寫來自希臘克里特島的藝術家埃爾．格雷考到義大利威尼斯學畫，後來前往西班牙發展，成為西班牙文藝復興代表藝術家的故事。全書穿插人物對話及畫作介紹，帶領讀者一窺這位充滿神秘色彩的藝術家的一生。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬