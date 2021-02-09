《喜歡，是一粒種籽》：《一九八四》毫不留情地讓我們知道，「蒸發」不是一件簡單的事情

文：韓秀

精準的預言

二○二○年二月十二日，自台北飛回華盛頓，飛機上帶著東大圖書公司新版的《一九八四》，黑色封面的平裝本，腥紅色的標題，譯者是劉紹銘教授。返回家中書房，在劉教授一長排的著作與譯作中間，取出草綠色布面精裝的原譯本，出版者是東大圖書公司。這一本書，來到我的案頭是一九九二年，二十八年來讀之再三。

譯本再版，劉教授在序文中說，為了這個新版，為了要寫一篇新序，而要「重讀這本書」，要「迫著自己重溫惡夢」。字裡行間，對喬治・歐威爾這本重要的著作充滿敬佩之情，並且引了史丹福大學教授歐文・豪的意見，認為人們沒有必要「隨興之所致重溫《一九八四》」，因為它的過目難忘、充滿激情、一氣呵成，「每個字都剝脫得光禿禿的，唯一剩下的文義是恐懼。」

書中所描繪的大洋邦之種種情事於我而言，所帶來的並非恐懼，而是昂揚的鬥志，因為我曾經在一個類似大洋邦的國度居住過三十年，因之，我認為《一九八四》是一部精準的預言，在二次世界大戰結束後的四十年代末，預言了一個專制極權國家可能發生的事情。這些事情滲透了這個國家的社會各階層，牽涉到每一個人的行動坐臥，牽涉到每一個人的所思所想，箝制、禁錮、改造，如若不能奏效，便將其生命與靈魂同時消滅，似乎這一個人從未在天地間存在過。

我的生活經驗裡，有的是實在的例子，證實著這部預言的精準。更重要的是，我的人生經驗告訴我，這大洋邦並非金剛不壞之身，它有壽限。無論當政者如何竭盡全力「維穩」，它依然要崩壞，要坍塌。我們要做的就是了解它、盡一切力量摧毀它，喬治・歐威爾的書寫正是極為優秀的指南。

比較近的例子發生在二○一九年，一個維護人權與自由的媒體裡面的維吾爾部門工作人員來電話跟我談到維族民眾被迫集中，被迫「學習」，被迫放棄信仰的情事。我馬上想到曾經發生在新疆南部的事情，便據實相告，在漫長的歲月裡，那個地區實在是這個國度的古拉格。他們驚訝道，這是最近的事情啊。我跟他們說，禁錮與改造行之多年，只不過那時候被關押的不是維族人，多半是漢人，國民政府的遺留人員、國軍將士、歷次政治運動中被清洗的黑九類……。他們訝異極了，因為他們「沒聽說過」這些情事發生在南疆。我的親眼所見、親身經歷於他們而言，是在報章雜誌中、書本上從未見過的。

他們掙扎許久，提出了一個疑問，在我的書裡，提到一個維族聚居的地方叫做「毛拉公社」的，他們查找了最近二十年來的地圖，找不到這個地方，他們所說的地圖當然是在那個國度出版的，於是我心平氣和地告訴他們，「人民公社」在二十世紀八○年代已經走入歷史，在美國國家地理雜誌出版的地圖上，三岔口東南方，東經七十九度、北緯四十度的座標上就存在著那個被消失了的地方。這個地方也生動而清楚地出現在我的書寫裡，我在毛拉以南的「兵團」生活的時間是一九六七到一九七六年，距他們提出問題的時間雖然只有四十年到半個世紀之久，卻不是二十年。他們苦澀地轉移了話題，我和他們之間的無法交集是由於這個國度的近代歷史被刻意泯滅造成的。

《一九八四》的許多章節便清楚地描繪了在大洋邦，歷史是怎樣被改寫被泯滅的。小說主人公史密斯這樣說：「……從昨天倒數的歷史都被毀滅……，我們常常提到革命，但對革命的實況一無所知，更不用說革命前的歲月了。每一份有關紀錄，要不是焚毀就是剽改。每一本書都經改寫，每張圖畫都經重繪，雕像、路名和建築物都換了名字，每個日期都隨便修訂。這種偷天換日、改頭換面的工作，每天每分每秒都在進行著。歷史停頓。」

歷史的主要載體是文字，因此大洋邦的文字必須「改革」，以利改頭換面。在「研究科」工作的西明對此津津樂道：「……我們在消滅字彙，每天毀掉的，數以百計。我們要把語言的渣滓除去……，新語的最後目標是把思想的範圍縮小，……語言改革臻至善之境時，革命也就完成了。」對於生活在一個國度的十多億人來說，文字改革帶來的語言貧瘠則是難以化解的傷痛。

聰明的、口無遮攔的西明被蒸發掉了。「蒸發」的意思是一個人消失得無影無蹤，他似乎從來沒有出現過，沒有任何文字資料證實他曾經存在。他只活在某些人的記憶裡，這些人喪失記憶或刻意遺忘或壽終正寢之時，「蒸發」徹底完成。在我的記憶裡，永遠地站立著一位科學家、一位航空專家，他的被蒸發發生在文革初期的北京。八○年代，美國政府與民間機構查問他的下落，得到的回答是，「沒有這個人，從來沒有。」但是，他不但活在我的記憶裡也活在美國航空製造業的紀錄裡。現在，他生動地活在我的書寫裡，永遠不會被消失。這是全世界的正常人對抗泯滅歷史的簡單作法，拒絕遺忘，用語言、用文字留下真實的紀錄。

《一九八四》毫不留情地讓我們知道，「蒸發」不是一件簡單的事情，蒸發之前的酷刑、「蒸發」之後人被改了名字投入勞改營，雖然活著，周遭的人們卻不真的知道此人是誰，他走過了怎樣的人生荊棘路，他屬於人類黑暗期的哪一段歷史。這樣的事情也被我的書寫記錄在案。但我確實的不知道我記憶中的這位科學家在他被蒸發之前遭到了甚麼？夜深人靜之時，我常常想到他，想到他對我的指引，想到他是我在那個國度接觸到的唯一一人，說出「不自由毋寧死」這句話的。想到他的不可知的命運，內心的沉痛無以言說。

我寫這篇書介的日子是二○二○年二月二十六日，這一天的《華盛頓郵報》報導了香港銅鑼灣書店出版商桂民海被判十年徒刑後的新發展。瑞典外交官提出探訪被關押的桂民海之時，中國方面的回答是「武漢疫情正蔓延中，不方便。」桂民海曾是瑞典公民，瑞典政府相信這位書商是在脅迫下不得不「放棄」瑞典國籍，因此依然為其奔走。

這樣的脅迫會抵達怎樣殘酷的程度，《一九八四》在七十多年前做出了精準的預言。更重要的是，經過了七十年暴政脅迫的人們應當已經懂得了一個真理，百姓的苟且偷安是暴政續命的靈藥。人類需要有一點精神，維護自由與人權的精神，不懼脅迫，不懼被蒸發的精神。

Nineteen Eighty¬Four 中譯本：《一九八四》 作者：George Orwell 譯者：劉紹銘 出版者：台北東大圖書

書籍介紹

本文摘錄自《喜歡，是一粒種籽》，三民出版

作者：韓秀

她跌宕起伏的人生經歷、獨到的美感體會和嚴謹勤奮的寫作態度，讓每一個字都美麗而富有重量。

翻開本書，便能看見她筆尖追逐的陽光。

喜歡，是一粒種籽，透過閱讀在心裡生根、發芽。作者精挑細選、評介各地讀物，為讀者帶來對經典好書的珍愛與感悟，連結自身生命及故事，分享閱讀的喜悅和感動。

全書以種籽生長歷程為發想，從首章開始，介紹台灣作家、作品，在這塊土地落地生根。第二章以文學側寫歷史，從中汲取經驗、吸收養分。第三章介紹海外優良讀物，如風般捎來遠方的故事。最後一章則為眾作家對文學之光的永恆追求，對閱讀、寫作、出版的熱愛。

唯有閱讀，能將長遠的時間予以澆灌，能將遼闊的土地予以滋養，能將智慧的光芒予以傳遞，翻開本書，便如同種籽的信仰，讓這些美好的文字在心裡向下深生、讓自身向上茂長，而生命終將吐露芬芳，綻放一個春季的燦爛。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬