《最後一役：納粹第三帝國的末日》：兩天兩夜，一批又一批的蘇軍進入防空洞裡搶劫和強姦

文：考李留斯雷恩（Cornelius Ryan）

正當雙方交戰在激烈進行之時，另外一場野蠻的攻勢也正在進行當中。它既凶狠，且是針對個人。蘇軍第一線軍紀嚴明的官兵後面，跟上來的一大群部隊，這時要求征服者應有的權利：被征服者的女人。

四名蘇軍用槍托撞門時，柯絲特（Ursula Köster）正在策倫多夫區家中的地窖裡睡覺。跟她一起的有爸媽、她的一對雙胞胎女兒，六歲的芙格麗（Ingrid）與絲娜（Gisela），還有七個月的兒子伯恩德（Bernd）。蘇軍進入地窖到處搜，找到一個空行李箱，便把一罐罐的罐頭水果、鋼筆、鉛筆、手錶、柯絲特的皮包都倒進去。其中一名蘇軍找到一瓶法國香水，打開聞一聞，就一整瓶全倒在身上。第二名蘇軍用槍對著柯絲特的雙親和孩子，把他們推到地窖的小房間裡，然後，一個跟著一個，四個人輪流對她施暴。

第二天上午約六點左右，憔悴的柯絲特正在餵母乳。兩名蘇軍士兵來到地窖，她兩手抱著孩子，想跑到門外去躲避，可是她身體太虛弱，一名士兵從她手中搶走小孩放進搖籃，第二個大兵淫笑看著她。兩人全身邋遢，衣服都是灰沙，皮靴上帶著小刀，頭戴皮帽。其中一人的軍服下擺還垂在褲子外面，兩個人都強暴了她。他們一走，柯絲特抓起能找得到的毯子，抱起小孩，把兩個小女兒召喚過來，跑到對街一戶花園住宅去。她找到一個浴缸，不曉得是被人丟掉的還是從住宅裡炸出來的，她把浴缸翻轉朝天，帶著三個孩子爬進去躲起來。

十八歲，住在維爾默斯多夫區的包荷妮克聽見蘇軍來了，便衝到地窖的沙發下面躲起來。她父親是位語言學家，正用俄語抗議他們擅闖民宅。蘇軍要知道包荷妮克在什麼地方，她爸爸大叫：「我要向政委告發你們！」卻在槍尖對著下，被押出屋外來到街上，包荷妮克靜靜躺著，希望蘇軍會走。她把臉和金髮都塗黑，好使自己比實際年齡更老一些。然而，還是不要冒險，她人還是待在沙發下面。

在相連的地窖裡有兩個老人，突然包荷妮克聽見其中一人用可怕的聲音喊道：「她在那裡！在那裡！在沙發底下！」包荷妮克便被人從藏身的地方拖了出來，她站在那裡，嚇得渾身顫抖。蘇軍交頭接耳談了一下，然後全都走了，只留下一人。「他是個年輕的軍官。」她後來說道：「在他的手電筒燈光下，他倒還滿中看的，輪廓分明。」他的一舉一動，那意思是絕對錯不的。她向後退，他向前逼近。他微笑著，「人算斯文卻孔武有力」，開始脫掉包荷妮克的衣服，她拚命掙扎。「他要得逞得費一番功夫，」包荷妮克回憶說道：「他一隻手拿了手電筒，散發著蘇軍典型的不信任感隨時注意後面，以防有突如其來的攻擊。」

盡管她使盡力氣，漸漸還是被他把衣服脫了下來，她想求饒，卻又不會說俄語，最後她哭出來，人也跪下去，求求對方放過她，年輕的蘇軍軍官只是看著她。包荷妮克停止哭泣，振作起來，想想別的方法。她用堅定但有禮貌的方式對他說。「我告訴他，這完全不對，」她回憶說道：「我說人不能這麼做。」那個蘇軍表情開始顯露煩躁。這時，包荷妮克的衣服快要全被脫下來時，她又崩潰了，「我根本就不愛你！」她哭道：「要這麼做毫無道理，我根本就不愛你！」蘇軍突然大叫一聲：「啊∼∼∼」聲音聽得出來十分厭惡，就衝出了地窖。

第二天早上，包荷妮克和另外一個女孩逃到道明會修女修道院，在那裡躲藏了四個星期。她後來才知道，她的朋友羅茜．霍夫曼和母親，發誓一旦蘇軍來了就會自殺的他們，兩人都遭到強暴，但也都服了毒自殺。

教師布赫瓦德（Gerd Buchwald）眼見蘇軍在賴尼肯多夫區的橫行霸道。他的公寓被紅軍女兵洗劫一空，她們「深深愛上我太太的衣服，就像是被磁鐵吸附般喜愛。她們喜歡的便拿了就走。」他把其餘的東西都燒掉，把手槍分解，藏在花園。當天晚上，一批蘇軍來了，全都喝得酩酊大醉，對著他大吼：「女人！女人！」他含笑迎向他們。

「我兩天沒刮鬍子，一頭亂髮，也許我的說法行得通，加上我看起來又老了一些。我停下腳步、兩手一攤，說：『我的女人死了！』」他們顯然都懂，說了句：他老婆死了。當他躺在沙發上時，他們東張西望，拿了他一副吊帶就走了。他們一走，布赫瓦德把門閂緊，把沙發推開，幫助太太愛莎（Elsa）從三乘三英尺的洞口爬出來。那是他在混凝土地面挖開的洞穴，以後幾個星期她每天晚上都躲在裡面。

威廉皇帝紀念教堂的牧師雅可比博士（Dr. Gerhard Jacobi），也成功藏匿起他的太太。雖然很多女人從他的地窖被拖出去強暴，但他善用一張毯子把太太藏了起來。他睡在一張狹長的沙發外側，太太睡在內側，她的腳對著他的頭，用上一床厚厚的毛毯蓋得緊實，幾乎看不到她。

住在維爾默斯多夫區的伊麗絲．安特斯兩姐妹和媽媽，對紅軍的印象起先都很好，有一陣子都沒有麻煩事情發生。可是某一天晚上，就在快要拂曉之前，伊麗絲的妹妹安娜莉絲（Anneliese）遭人從與媽媽一起睡的床上拖了下來。她一路尖叫著被人帶上公寓樓上，並受到一名蘇軍軍官殘暴地侵犯。對方完事後，摸了摸她頭髮說：「好個德國妞。」要她不能告訴別人有蘇聯軍官強暴了她。隔天，一名蘇軍士兵送來裝有食物指名給她的包裹。

不久之後，又來一名對伊麗絲打主意的蘇軍。他進屋時，雙手各持一把手槍，她記得「我坐在床上，不知道他要用哪一把槍打死我，左手還是右手的。」地窖很冷，伊麗絲穿了好幾件毛衣和滑雪褲。他摸她身上，把她的毛衣剝掉，這時蘇聯士兵突然大惑不解地說道：「你是德國兵嗎？」伊麗絲回答：「你會誤會我並不感到驚訝。我餓得太瘦了，看起來幾乎不像女人。」不過蘇軍很快發現是自己誤判，她遭到了強暴。紅軍士兵走時，說道：「德國兵在蘇聯就是這麼幹的。」過沒多久，他又回來——真的令她意外，竟然待在伊麗絲的床邊保護她，好讓她這晚倖免於其他好色的紅軍士兵。

自那以後，伊麗絲這一家一再遭受野蠻的虐待。有一回，她們都被帶到屋外靠牆站好，準備要被槍斃。又有一回，伊麗絲再遭玷污，她們開始想自殺，伊麗絲回想說：「如果我們有毒藥，我一定就是取自己性命的那一個。」

就在蘇軍強暴劫掠時，自殺到處發生。光以潘科區來說，三個星期自殺的紀錄就有兩百一十五宗，大部分都是女性。夏洛登堡區聖肯尼修斯教堂（St. Canisius Church）的耶穌會教士米夏克神父（Josef Michalke）和麥茲克神父（Alfons Matzker），看到一個媽媽和兩個孩子被從哈非爾河打撈起來，就明白蘇軍的殘暴把女性逼迫到了什麼程度。這個媽媽兩手各夾住一個小孩跳水，雙臂都各綁了一個塞滿磚塊的購物袋。

米夏克神父教區的一位教友漢內洛蕾（Hannelore von Cmuda），是個十七歲女孩，遭到一群喝醉的紅軍反覆強暴。等他們完事以後，對她開了三槍，雖身受重傷卻沒有死，由當地唯一的交通工具——一輛娃娃推車送到了教會。當時米夏克神父不在，等到他回來時，女孩卻不見了。他找了整整一天一夜，終於在聖赫德嘉醫院（St. Hildegard’s Hospital）找到人。神父為她作了臨終的聖禮，整晚坐在床邊，告訴她不要憂傷。最後她活過來了（一年後，她和母親雙雙遭一輛大貨車撞死）。

瑪格麗特．普麥斯負責管理一座防空洞。「兩天兩夜，」她回憶說道：「一批又一批的蘇軍進入我的防空洞裡搶劫和強姦。女人如果不從就打死，有些女性則不管怎樣還是被槍殺。光在一個房間，我就發現六七具女性的屍體，全都躺在她們遭受姦污的位置，腦袋都打凹了。」瑪格麗特本身也遭受性攻擊，盡管她向那個年輕人說：「我比你年紀大太多了。」她看見三名蘇軍抓緊一名女護士，由第四人強姦她。

希特勒青年團團員庫斯特這時換上了便服，遇到兩個坐在吉普車上的蘇聯軍官然後談了起來。其中一人能說德語，而且滔滔不絕，庫斯特鼓起勇氣，問了一個很直接的問題。「報紙上說，」他問道，「蘇軍士兵強姦和搶劫，是不是真的？」對方熱情地給他一包香菸，說道：「我以身為軍官的榮譽向你保證，蘇聯軍人不會騷擾任何人，所有那些寫在報上的都是鬼扯。」

第二天，庫斯特在巴比將軍街（General Barby Strasse）看見三個蘇軍，抓住一個女人，把她拖進走廊。一個士兵用衝鋒槍作勢，要庫斯特退開，第二個蘇軍抓住那個厲聲尖叫的女人，第三個蘇軍開始施暴。然後庫斯特看見施暴者從走廊走出來。他喝得醉醺醺、淚流滿面，大叫道：「雅拜碎辛雅。」庫斯特便問其中一個蘇軍，那句話是什麼意思。蘇軍大兵吃吃笑著用德語說：「他說『我是條大豬。』」

瑪格麗特．普羅比斯特（Margareta Probst）所待的十字山區防空洞，一個名叫默勒（Möller）的狂熱納粹分子，把自己鎖在屋子裡。蘇軍打聽到他的所在位置，想破門進去。默勒朝著外面喊道：「等一下，我要用槍自殺了。」蘇軍再想撞門時，默勒又叫道：「等等！槍卡殼了。」然後便是一聲槍響。

在接下來的幾小時，這個防空洞湧進了好多想尋找女人的蘇軍。瑪格麗特如同許多女性，竭力使自己盡可能看起來不那麼吸引人。她的一頭金髮藏在帽子下，戴上墨鏡，用碘酒塗在臉上，一邊腮幫子上貼一塊大藥布，她沒遭受毒手。不過很多其他女性卻受盡折磨。「他們乾脆把所有女的都趕到一起，然後再帶到樓上的公寓。」她回憶說：「整夜我都聽到她們的尖叫聲——甚至一直傳到防空洞來。」一個八十歲的老太太後來告訴瑪格麗特，兩個蘇軍把牛油塞進她嘴裡抑制她的叫聲，許多士兵輪番對她施暴。

杜娜．楊森和丈夫的傳令遺孀之前還以為可以輕易脫身，現在卻不這麼想了。就在她們的防空洞，傳令的遺孀英格（Inge）受到一名蘇軍的殘酷施暴。對方說，德軍進攻蘇聯，他娘就被強迫送到柏林來了，以後就沒有再見到過了。杜娜逃過了這一劫，她說自己有結核病，蘇軍似乎十分害怕這種病。但英格又被強暴了一次，創傷很重，連路都不能走了。杜娜跑出去到了街上，看見一個像是軍官的蘇軍，便把發生的事告訴他。對方冷冰冰地看著杜娜說道：「在蘇聯，德國兵所做的事比這更壞。這些都只是剛好而已。」

十七歲的麥依蓮和十九歲的恩維娜，都見到了蘇軍好的和壞的一面。當蒂爾加滕公園一帶搶劫與強姦開始發生時，有一個年輕的蘇軍士兵，睡在她們地窖門前，以確保他的同袍不會進去裡面。他走了之後的那天，七八個紅軍進到她們的屋子，要求她們參加蘇軍在隔壁舉行的派對。兩個女孩無法可施，只有接受邀請。她們原先也認為沒有什麼真正的理由需要害怕。

舉行派對的地點，卻是間睡房，裡面大約有三十來個士兵，但是一切看來似乎都還好，床鋪已經被推到牆邊，挪出空間放了長桌，上面有銀燭架、餐巾和玻璃器皿。一個金髮年輕軍官，在留聲機上播放英語唱片。他對這兩個女孩微笑說道：「盡興吃，盡興喝吧。」麥依蓮在桌邊坐下，可是維娜馬上就想走，也不知道是什麼緣故，總覺得這並不是表面上看起來那麼單純的派對。

她想離開那個地方。一個接一個蘇聯兵攔住她，還齜牙咧嘴的。這時一名蘇軍告訴她：「和三十個大兵在一起妳會煩，和我一起就不會了。」這時，恩維娜很清楚，派對的原因已經呼之欲出了。但接受一個士兵，如果只為了擺脫，總比三十個要好得多。她對附近的每一個角落都很熟悉，只要走得出去，他們就再也不會找得到她。不過，眼前的士兵可不願冒這個險，一把揪住她頭髮，把她拖進一間空房。過程中她扭啊、叫啊、抓的。半路她掙脫了，設法絆倒了對方，然後踢掉高跟鞋好跑得快些，打著赤腳在滿地碎玻璃和瓦礫的後院跑過去。一直跑到普李茲街（Putlitzstrasse）的廢墟，就在那兒她拚命挖開一個泥坑，拉出廢棄的水桶罩在頭上。她決定要待在那裡直到死去為止。

麥依蓮依然在派對裡面。她很不安，但也餓了，桌上有一堆的魚子醬、白麵包、巧克力，還有俄國人正在生吃的牛肉。他們還用大玻璃杯倒滿了伏特加往肚裡灌，喝得越來越醉。麥依蓮終於逮到了機會。悄悄站起身來往外走，高興的是，竟然沒有人跟著她。可是隔壁房間一個表情凶悍，蓄著八字鬍的士兵一把抓住了她，拖進一間空間不大的休息室，把她按倒，剝下她的衣服之後，她就昏過去了。好久以後，她才恢復意識，把那個醉醺醺、酣睡的士兵推開，痛苦地爬出屋外。跟恩維娜一樣，麥依蓮也躲藏起來，到附近一家屋子的大型爐灶後面藏身。

那個把希特勒玩具的腦袋砍掉的小孩雷施克，親手救了媽媽免於凌辱。一個蘇聯兵想把媽媽拖出去，卻跟雷施克和妹妹克莉絲塔在拉扯。蘇軍把他們媽媽的一隻手越使勁拖，雷施克和克莉絲塔就越是抓住媽媽裙子不放，厲聲尖叫哭喊著：「媽媽！媽媽！」蘇軍只好放手了。

有些女性免於性侵，全憑自己奮力反抗，使得蘇軍停手去別的地方找下一個目標。約蘭達．科赫（Jolenta Koch）上了一個蘇聯兵的當，騙她說空屋裡有人受了傷。她進入屋內，裡面卻有個蘇軍一把抓住她，想把她往床上摔。約蘭達抵抗十分激烈的結果，兩個士兵很慶幸看到她離去。

約蘭達一個名叫舒絲（Schulz）的鄰居就沒有這麼運氣了。她在槍口逼迫下，當著自己無計可施的丈夫和十五歲兒子面前被性侵。蘇軍一走，陷入半瘋狂狀態的丈夫開槍打死了太太、兒子，然後再自殺。

在達勒姆之家，孔古茲院長聽說帶著三個年幼子女的母親，被人從家裡給拖了出去，施暴了一整夜。等到早上獲得釋放，急忙趕回家去看兒女，卻發現自己的母親和哥哥已經把三個兒女以及他們自己上吊。這個女人也割腕自盡了。

達勒姆之家的修女，這時日夜不停地工作，大量的難民以及蘇軍的殘暴行為，使得她們工作得喘不過氣來。一個蘇聯士兵打算強暴院內的烏克蘭廚工莉娜，孔古茲去阻止，他獸性大發，掏出手槍對著她就是一槍。幸好他喝醉了，這一槍打歪了。其他士兵進入產房，不管修女如何抵抗，他們一再強暴孕婦以及還在休養的女子，孔古茲說當時「她們的厲聲尖叫聲日夜不斷」。院長說醫院附近遭受強暴的婦女，上至七十多歲的老奶奶，下至十到十二歲的小女孩。

她完全無法阻止這些性侵行為。院長把所有修女以及院內其他婦女集合起來，把哈畢克神父說過的話再講一遍給他們聽。「也還有其他的辦法，」她繼續說道：「那就是我們至聖天主的協助。盡管發生了這些事情，祂還是讓聖米迦勒待在這裡，別怕。」她所能予她們的安慰也就僅此而已。

在維爾默斯多夫區，擔任美國間諜的威伯格和上司施密特，終於成功向蘇軍證明了自己的身分。當威伯格與一位蘇軍上校在威伯格屋外談話時，另一名紅軍軍官在防空洞裡想強暴威伯格的未婚妻英格．慕勒。威伯格聽見她的慘叫聲，便衝進屋去，鄰居喊著說那傢伙已經把慕勒帶進另一間房，把門鎖上了。威伯格和蘇軍上校把門撞開，慕勒的衣裳都撕破了，施暴的蘇軍也脫掉了衣服，上校一把抓住這個傢伙，吼叫道：「美國人、美國人！」凶狠狠用手槍揍他，把他趕趕出屋外，然後要施暴軍官靠牆站好要斃了他。威伯格連忙衝到這兩個人中間，求上校饒對方一命，說道：「你不必就這樣把一個人給斃了。」上校終於息怒，命人把施暴的軍官逮捕、帶走。

發生在整個強姦與搶劫時期最諷刺的性侵事件，地點就在柏林南郊的普里諾斯村。柯涅夫前進的部隊，曾繞過了這個村子，有一陣子無人佔領。最後，大兵來了。他們在百姓當中發現兩個住在木箱子的女人——克洛普施和拉杜夏。拉杜夏是「這一家的男主人」，而她把自己的一生都奉獻給了宣揚馬克斯主義的工作上。為了等待這一刻，她們幾乎都快餓死。蘇軍的到來，使她們的夢想得以實現。蘇軍一進入村子頭一批舉動之一，便是殘酷地強暴了共產黨員拉杜夏。

書籍介紹

本文摘錄自《最後一役：納粹第三帝國的末日》，燎原出版

作者：考李留斯雷恩（Cornelius Ryan）

譯者：黃文範

二次大戰歐洲戰場的最後一役

希特勒與他的第三帝國正要走向滅亡

盟國這時已經開始上演分贓的戲碼

冷戰的雛型開始形成

雖然戰爭即將結束，受害的永遠都是人民

柏林人在市區轟炸後的斷垣殘壁中等待，嚇呆到動彈不得，固守著目前所有的唯一手段──求生存的手段。吃的比愛情更重要，藏起來比戰鬥更有尊嚴，在軍事上，挺下去遠比打勝仗更正確。

重現「二戰經典三部曲」的磅礡氣勢

非虛構寫作大師不得錯過的經典傳世之作

第三帝國的最後日子開始倒數！放眼望去，東西兩線的戰火皆快速往首都——柏林挺進。戰略轟炸使得希特勒一度感到驕傲的帝都變成斷垣殘壁，柏林開始在顫抖，戰火已經來到家園門前了。

帝都之中人們惴惴不安，每個人都有自己擔心的理由。平民百姓不知道自己的未來會如何。潛藏了整個戰爭時期的猶太人擔心會洩漏行蹤，同盟國潛伏的間諜深怕蓋世太保找上門，老百姓害怕自己被徵召上前線去抵擋鋼鐵洪流。戰爭不再是新聞的內容，它已經成為柏林人生活的日常。

躲在總理府地堡的希特勒，開始胡亂指揮根本不存在的部隊。前線吃緊的消息永遠都會被他訓斥是部下貪生怕死的理由。歇斯底里的怒罵將領變成司空見慣的場景，可是這一切無助於挽救國家的命運。亡國只是時間的問題而已，包括希特勒的生命也是如此。

同盟國開始為戰後的佔領作政治準備。很難想像原本還有共同目標的盟友，已經分成兩個陣營，彼此都在為各自的未來勢力範圍開始你爭我奪。英美作為長年有共同利益的盟友，他們試圖掌握更多的主導性。覬覦歐洲許久的史達林不會放任戰後局勢在自己的掌握之外。兩大陣營的明爭暗鬥始於由誰先奪得柏林開始，冷戰的暗潮洶湧比起一般的認知開始得更早。東、西兩線競相攻向歐戰的最後戰利品，誰奪得了柏林，誰就能在歐陸呼風喚雨。真的是如此嗎？

考李留斯雷恩在冷戰的高峰期來到柏林，他遊走在東、西方兩大陣營，挖掘出當時還不為人知的秘密。《最後一役》是「二戰經典三部曲」中最為高潮迭起的一部作品，最能凸顯作者整理與分析資料之高明，是非虛構寫作的經典代表巨作。寫作當時還處於風雨飄搖的柏林，如今讀起來，依然令人不勝唏噓，深感造化弄人。

本書特色

收集戰場兩方的軍人及平民的現場見證而成的作品。尤其難得收集到蘇聯方面的論述 融入文學元素的新聞寫作方式，讀者仿如親臨現場般閱讀歷史 成書超過50年，至今依然在持續出版，是歷久不衰的二戰經典之作 多幅地圖及戰場的珍貴照片重新呈現，一起見證歷史

Photo Credit: 燎原出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰