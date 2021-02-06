低預算也能拍出好創意，MV名導聽過最中肯的建議是「不要去念電影學校」

文：邱昶維（DCFS編輯部）

出生於美國新澤西州的導演Matthew Dillon Cohen，從小就對音樂及攝影領域有所涉略，由於他曾經擔任音樂記者，期間結識不少音樂人，令他開始有機會為朋友們拍攝MV，進而累積自身實力及作品，成為不可忽視的新生代導演。

2021年1月，Cohen發布演員Olivia Rodrigo首支單曲MV〈drivers license〉，觀看人數不僅迅速破千萬，影片更受到廣泛好評。雖然Cohen從未受過正規電影教育，但他帶有鮮豔色彩及創意視效的影像風格，無疑展現其優異影像思維。

積極接觸音樂創作圈，樂於挑戰低預算拍片

對我而言，最重要的不是花時間強調影片預算， 而是挑戰自我，以有限資源做出一些特別的東西。

受到父親身兼打擊樂器公司老闆，以及攝影師的雙重身分影響，導演Matthew Dillon Cohen七歲時就開始同時玩攝影跟音樂，並於十三歲時成立自己的youtube頻道，很早就開始思考兩者的關係，他表示：「我相信好的影像可以強化聽覺體驗，而且在網路發達的今天，影像可以迅速帶給觀眾一個初步印象。」

2007年到2008年間，正在就讀高中的Cohen，為了創辦刊物開始採訪樂團成員，卻也因此拓展他的音樂人脈，奠定其日後影像創作的客源，他解釋：「當時這些有才華的音樂人們正在湧現，而我意識到只要能夠跟他們保持關係，某種意義上來說，我將能夠跟著他們一起成長。」

低預算也要拍出好創意

「在紐約生活不太容易。」導演Matthew Dillon Cohen表示，雖然為了工作，讓他必須忍受紐約的高生活費、狹窄環境及濕冷氣候，但這也迫使他更懂得在艱難環境裡拍片。Cohen舉例，音樂創作人NoMBe的MV〈Miss Mirage〉，即是他在凌晨兩點的紐約地鐵拍攝而成。

「只要執行妥當、概念有趣，絕對能拍出好影片。」Cohen說明，不管預算多少，甚至是用iPhone或者單眼相機拍攝，他都會找一個有趣的記憶點，讓影片可以被觀眾記得，像是他就經常透過添加少許電腦特效，凸顯每一部影片的特色，而他也強調：「如果你影片拍壞了，絕對不要怪罪預算或資源不足。」

懂得找到好夥伴，也要懂得挑案子

能夠到處旅行並發掘新故事，就是我喜歡影片創作的原因。

導演Matthew Dillon Cohen的非科班身分，使得他對技術層面不盡熟悉，也影響他初執導筒的信心，但Cohen抱持著不排斥認識任何創作人才的心態，令他得以快速組織能夠幫助自己的團隊，並表示：「只要你專注於攝影機前的事物並說出你的故事，你就能夠找到一群懂得技術的夥伴們。」

「音樂錄影帶是最後一種完全不受限制的實驗影片。」Cohen強調，MV無疑是最適合揮灑創意的媒介，其內容雖然可能跟故事有關，但不需要編排劇情的開頭、中間與結尾，所以絕對不會有人跳出來指正任何呈現手法，即便是放火燒車或者顛倒影像。此外，Cohen也提醒，萬一遇到無法激發視覺潛能的爛音樂時，一定懂得要拒絕接案，避免浪費心力。

生涯迄今最成功作品〈drivers license〉

我會謹慎地選擇，跟那些我確切熱愛的藝術家們合作。

演員Olivia Rodrigo首支單曲〈drivers license〉，堪稱是2021年初最熱門的MV之一。導演Matthew Dillon Cohen透過片段式的影像呈現，描述一個女孩深夜開車穿越郊區，同時修復自己對上一段感情的傷痛，其中Kodak 200T 35毫米底片的顆粒質感，以及藍紫色光設計，更充分展現女孩的情感變化。

「我認為整部影片非常有力量，特別是音樂部分。」Cohen說明，由於Rodrigo的創作意念相當明確，他很快就決定以女孩的第一人稱觀點，規劃整部MV的視覺調性，並試圖呈現一種懷舊感與曖昧關係，再加上Rodrigo曾提供以iPhone自行拍攝的概念片段，讓他更清楚知道創作方向，甚至放進影片成品裡。

如果你只是鑽研拍片，你很快就會感到乏味而且失去靈感。

儘管導演Matthew Dillon Cohen沒有受過電影教育，但這絲毫未減損其影像創作成果，而他甚至慶幸自己能夠因此不害怕犯錯，進而從錯誤中學到更多知識，並表示：「老實說，我聽過最中肯的創作生涯建議，就是『不要去念電影學校』。」

參考資料：themill, billboard, i-d.vice

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航