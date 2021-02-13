國安法與電檢處雙重壓迫，香港電影產業未來將面臨五大困境

文：袁廸旗

由於疫情及經濟帶來的影響，大部份人對今年香港電影發展並不樂觀，加上國安法的實行，香港電影未來數年或出現頗大的變數，筆者嘗試透過現今政局推測未來數年，香港電影業可能發生的困局及疑問。

一、措施推出與疑問

政府及「香港電影工作者總會」或會繼續推出不同措施，以解決行內一些問題。「香港電影工作者總會」主席田啟文去年曾提及會進行行業改革，雖然怎樣改革、是否真的改革，筆者無法知道，但一些因疫情而出現的支援計劃，上年做過，今年會否再做呢？筆者認為還是有可能的，畢竟疫情為行業帶來的打擊仍然嚴重。

另外「薪火相傳計劃」幾部新晉導演的新片會怎樣呢？跟「首部劇情電影計劃」的作品風格及水準上會否有所差別？前輩的參與會否大大影響「薪火相傳計劃」作品的風格呢？計劃會否持續舉行呢？

相比「薪火相傳計劃」，「劇本孵化計劃」較大機會持續舉行，如果持續進行的話，相信「劇本孵化計劃」或像「鮮浪潮」及「首部劇情電影計劃」般，成為新人的重要生產處、或成為香港電影劇本的主要來源，但「劇本孵化計劃」能否為行業帶來多元化的故事題材、為行業帶來與「首部劇情電影計劃」不同的新衝擊呢？

特別是現時政治社會氣氛愈趨保守的情況下，各扶植計劃選拔項目上會否更保守、出現自我審查呢？即使有評審刻意保持開放態度，但各樣政治壓力的威迫下，我們不能對評審所能做的事情，抱太大期望。

二、人才回流與流失

除了像林超賢般有多年大陸拍攝經驗、政治正確、票房具號召力及具名氣的工作人員外，不少在大陸工作的香港影視工作者，因大陸影視業出現衰退、大陸劇組因政治風險下減少使用香港員工的情況下，回流香港，但香港電影業市道短期內仍不明朗，意味著電影行業有大量人才流失。

其實現時香港電影業人才流失已嚴重，這是否暗示了香港電影業出現大洗牌的可能呢？大洗牌好像對新人有利，但日後主流港產片的崗位，會否由大陸人取代呢？

而上面筆者提到政府可能推出新措施，會否是一些香港與大陸合作的電影政策呢？會否出現CEPA2.0呢？如果出現，大陸電影工作者較多機會參與香港本地電影製作，絕不奇怪。

香港電影公司老闆、具話語權的人，即使對計劃有所微言，恐怕不像以往般，政府需要行業的聲音來為政策作出調整，皆因現今政府角度，對行業的維穩，較行業的發展為重要。

Photo Credit: 華映娛樂提供

三、戲院及網上放映

鑑於戲院停業帶來上映檔期混亂，沒有人知道今年疫情延續何時，也不知道戲院停業時間有多長，如果今年疫情依舊嚴重、戲院長期停業的話，部份香港電影只好提前落畫，然後在網上平台放映，也有一些港產片因政治因素，而直接在網上平台放映。

眾所周知，現時最多人使用的網上平台Nelifx對港產片興趣不大，本地的放映平台成為最新港產片主要放映場地。這些本地放映平台，會否因而吸引本地觀眾的注意呢？這還是看營運者的經營手段了。

網上放映增加，會否出現兩個變數呢？第一，香港電影金像獎對港產片的資格會否放寬呢？例如讓網上放映的港產片合符入圍資格、對每部電影的香港工作人員人數要求降低，當然，放寬資格同時跟港產片數量減少有關；第二是網上的政治審查會加強，相關部門對網上平台的審查、執法、甚至陸續出現相關的條例，這方面大家不難理解。

四、政治宣傳和打壓

電檢處未來的權力加強，政治任務成為重點，相信早前對「影意志影院」放映《理大圍城》的刁難不會是個別事件，處理手法只會更嚴苛，甚至部份人士被捕，創作及放映空間只會一再打壓。

另一方面，部份年青導演及演員，包括一些過往強調本土的人，為求自保、或者為了得到較多機會，自願或非自願的成為護旗手，成為彭浩翔或周柏豪2.0也不見怪。

港式主旋律電影陸續出現，像《時代》這樣的電影只會愈來愈多，或者像大陸主旋律電影如《我和我的祖國》般，一看片名就知道是維穩之作。

港式主旋律電影，或以歌頌港人愛國、九七主權移交和獅子山精神為主，香港觀眾不愛這類電影？根本不重要，票房造假就可以了！票房造假或愈見明顯，甚至推動新一批影評人及KOL來為這類電影護航。這些影評人和KOL，或會佔據主流傳媒的位置，並打破以往評論界作風，以大陸美學、觀點和角度作基礎，重新評價整個香港電影發展。

部份港式主旋律電影是大製作，在偏重大製作的金像獎中，即使政權沒對主辦方施壓，這類電影獲得多項提名並非難事。港式主旋律電影是否得到主要獎項較為次要，因為只要獲得多個提名，足以證明它們就是香港電影的主流。

當然，像《十年》般「政治不正確」的電影獲得大獎的賽果難以做到，因為這類電影，放映都遇到不少困難，恐怕連符合金像獎入圍資格也達不到。

Photo Credit: 《十年》

五、主流與獨立

健康寫實、勵志題材仍然會成為香港電影主流，表面上這類電影較安全，由於電影涉及所謂的健康勵志，由政府到民間好像難以找到反對的理由，但編導如何處理相關的社會議題呢？政治紅線從來不明確，編導會否為了自身安全，拍攝這類電影時會否刻意避免觸碰紅線、而未能深入相關議題呢？這樣會否讓作品變得離地，觀眾亦逐漸感厭惡呢？甚至連青年影人也開始厭倦創作這類題材？

加上政治審查問題，促使更多青年影人投入獨立、或應稱為地下電影的創作，創作一些電影工業內難以出產的作品，但在政治角度下，這類電影難以得到正常放映之機會。至於支持「黃色經濟圈」的人，如何看待這類獨立作品呢？能否突破政治方面的限制？這些電影水準能否得到本地及海外的關注？這需要看市民及創作者的創意及能力了。

總結：不幸的決定因素

以上內容，筆者的確以較悲觀的角度出發，也不願意看到上述大部份事情發生，如果疫情盡快減退、政治上愈早光復香港，上述內容發生的機會愈低，始終像維穩電影拍攝等措施的確需時。

不過光復香港，也要光復香港電影，如果我們不仔細看清自身問題及未來可能發生的不幸、不針對問題解決、或想辦法應對的話，即使上政治上做到光復香港，香港電影也未必能夠光復。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航