《中學性日記》：一本適合未成年孩子的日本「性」漫畫

文：陸坡 (LUPO)

談性激動說愛羞澀，中二生的青春小日子

從日本流行過來的網路用語「中二病」，意指已經出社會的人行事作風和想法卻有如國中二年級的孩子一樣不成熟，帶給周遭人困擾。而如今許多網路世代的孩子，逐漸長大後也不免拿中二一詞來嘲諷過去的自己「誰沒有中二過呢？」來反思自己過去青少年時期的不成熟。

日本漫畫《中學性日記》是一部描繪剛從小學升上國中的少年少女，不僅面臨第二性徵的變化，思想也開始在成熟與幼稚間曖昧的周旋，並對於同性、異性甚至自我身體性徵變化感到好奇，羞澀又大膽，一篇篇趣味你我都曾經經歷的思春期小故事。

Photo Credit: 中學性日記

青春期，是一個成長混沌必然的過程，不僅脫離了孩子的幼年無知，身體開始成長進入成年人的階段，但同時卻又不是市儈大人，還留有小孩的稚氣未脫。

這種曖昧不明的生心理狀態是發展為成人的過渡期，一般指11歲到20歲間，且女孩的變化常早於男性，尤其是在第二性徵的到來時間點，使男孩、女孩的身體漸漸有所區別轉畫成男人、女人，這也代表這群成長的孩子開始有生育與成熟身體的開端，也是體能與心理成長最佳與最深刻的時機。

日本漫畫家下田麻美就以青春期為題材繪製漫畫《中學性日記》。故事以國中某個班級學生的日常生活為主題，描繪關於少年、少女面對自己身體的轉變的驚訝，還有開始注意異性的悸動，甚至在愛慕與性癖的啟蒙等，都有不錯的描寫。

甚至有細微的觀察，例如自己的體型與對於周遭的叛逆，和面對未知的恐懼及性的求知欲，由於並不是什麼異色或情色漫畫，下田麻美筆下的男孩女孩，反而直接反應剛接觸到「性」這個詞和身體變化最直接的反應，讓人物之間的互動都顯得可愛。

有對於胸罩著迷的男孩，邂逅因為大胸部困擾的女孩；因為品味和別人不同而自負的小眾少女；害怕長不出陰毛的男孩與怕陰毛太多的女孩；喜歡上同學妹妹的男孩害怕自己變成戀童癖；愛上大姊姊的帥氣少年見到衝擊畫面而感到自我心裡成長等等。

多篇有趣的日常故事牽扯到性與愛，但又因為少年、少女第一次接觸，那種生澀和純粹反而吸引讀者繼續閱讀，並且因為在同一個班級，小故事中的人物會接力登場，讓人可以了解這個國中班的角色關係和風氣樣貌，讓人像是又回到了國中時期。

下田麻美對於女性的描繪有許多反應出自己的經歷，《中學性日記》裡的故事篇幅可以看出她對於女孩特質的描寫，這從她第一部作品《mon*mon》中就可以看出她對於女性身體接觸到愛與性的主題。

Photo Credit: 中學性日記

在後續《女の解体新書》、《こんな私はだめですか？》作品中可以看出她著重在女性的處事方式，包含對性愛還有女性心理對性的慾望等等的探討，較為深刻的大人式的女性生活，與最初繪製的《中學性日記》有著延續想探討的故事與風格。

《中學性日記》其實是一本適合未成年的孩子閱讀，又不帶沉重的性教育與尊重對方的課外導讀。尤其在男生、女生開始注意自己和對異性感興趣的時期，不好意思開口這本漫畫中有著較為現實與寫實成面的描繪，例如每個人長毛的時間點不同，量的多寡也不一定，沒有必要因為這樣而害羞自卑。

還有對於喜好各有不同，不管是喜歡年幼的女孩或成熟的大姊，人本來就有自我喜好性癖，只要不犯罪或過度偏執都是正常範圍，漫畫中以幽默和有趣的步調去描繪這些不成熟的煩惱。

對性有興趣是人之常情，就算不感興趣其實也沒有任何關係。甚至對象是異性、同性，可以對某人產生好感或是被人喜歡著都是幸運之事。雖說年少時期有許多懵懂之處。

《中學性日記》是以較為正向正面的步調構成，也敘述普通的男女思春期，雖說也有人的青少年生活充滿了《青春電幻物語》的異色之彩，未成年不得不一夜長大。對於性與愛就是充滿著正負面交錯，也是因為這樣成人的世界才如此複雜難懂，漫畫《中學性日記》有著剛開始接觸與成熟的悸動、單純，反映出我們第一次了解性時還如此天真。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航