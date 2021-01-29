就算黃捷並非民進黨籍，為了2022地方大選綠營也必須全力防守

文：林瑋豐

民進黨桃園市議員王浩宇16日遭到罷免通過，即將下台，也成為全台第一個被罷免成功的直轄市議員，開創先例。而三個禮拜後，另一個同被歸為泛綠陣營的無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，也要進行投票。

原本罷捷案被認為通過機會比罷王案低許多，但是在罷王案通過之後，藍營及反民進黨陣營士氣提升，黃捷被罷免的危機也跟著增加。而綠營若認為有機會守下友軍黃捷，接下來反而應該繼續大動作支持黃捷，也能在未來可能面臨棘手的反萊豬公投前，能先有「扳回一城」的成績單。

罷免王浩宇在開票之夜，國民黨、民眾黨直接大喇喇坐在記者會兩側「宣示功績」，反觀罷捷團體在上周以前，幾乎還是個烏合之眾，搞不清楚《選罷法》導致無法參加電視公辦說明會，把違反《港版國安法》當作烏龍的罷免理由等等，罷捷的理由不容易說服一般選民，只能訴求韓粉或保守民眾。換句話說，就算是反民進黨的年輕或進步選民，原本看到罷捷團體的理由，也不容易被說服支持罷捷。

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罷捷門檻大約是7.2萬張同意票，而國民黨去年總統選舉在鳳山拿了8.2萬票，只靠動員韓粉不容易通過這個門檻。然而在罷免王浩宇成功後，首先，藍營士氣受鼓舞，預料罷捷投票當日，可以召喚出更多原本不認為會通過的藍營選民或韓粉，為罷捷增添更多變數。

加上年輕或進步選民，從萊豬政策累積了許多對蔡政府的不滿，看見罷免王浩宇有「教訓民進黨」的效果，讓原本並非韓粉的黃、白選民，更有讓民進黨或蔡英文二連敗的動力。

黃捷雖然曾經是時代力量民代，就為數不多的高雄時力選民而言，從2019年以來，因為太多位公職退黨，部分支持者自然萌生教訓「小綠」的動機；加上黃捷和時力分手分得相當難看，人頭黨員爭議沒有解決，讓部分時力支持者對黃捷的態度不只是挺不下去而已，更可能是會跳出來投票要她下台。

這樣一次有可能吸引到兩種選民的效果，可說是一魚兩吃，都讓原本無望通過的罷捷投票，反而在王浩宇被罷免、出現破口之後，更加緊張。

另一個危機，就是原本部分台派陣營，是從2018年選舉就對黃捷有恨意。包括當時競選期間，黃捷沿用韓國瑜「又老又窮」的批評，來形容民進黨長期治理的高雄；甚至稱當地人不期待鳳山的衛武營、大東藝術中心，「大家都吃不飽了，然後政府卻一直想用藝術中心，叫大家去看表演」，也被認為呼應當時藍營的言論。

因此在部分台派社群，這次其實是抱持「支持王浩宇，冷眼看待黃捷」的立場，甚至可觀察到部分對民進黨沒有為王浩宇動員感到不滿，所以想把氣出在黃捷身上的綠營支持者。

反過來看反對罷免黃捷的角度，就算黃捷並非民進黨籍，綠營接下來也必須全力防守，一方面當然要避免藍營連結將兩場罷免據為己用，成為接下來半年後的公投案墊腳石，形成民進黨2022年再敗的頭兩張骨牌。另一方面，若能守下較難達成的罷捷案，泛台派陣營也能塑造出「扳回一城」的局面，起碼在面對公投案等大戰以前，先拉回士氣。

Photo Credit: 中央社 民進黨高雄鳳山選區立委許智傑（前左2）及市議員陳致中（前左3）等人，26日一早合體無黨籍高雄市議員黃捷（前左）在路口宣傳「反報復救黃捷」行動，盼市民投「不同意」罷免票。 中央社記者王淑芬攝 110年1月26日

但是所謂的全力防守，民進黨究竟是要採取高調或低調姿態？恐怕都要詳加考慮。一般來說，在2016年《選罷法》下修門檻之後，罷免門檻已降至同意票多數、且同意票大於選舉人數4分之1，也就是過去罷免蔡正元時，反方不投票來降低整體投票率已是無效戰術。然而被罷免方仍多以保持低調作為有利戰術，例如韓國瑜及王浩宇，都想要避免激化罷免陣營，減少發言、不主動訴求支持者出來投票。

但上述採取低調消極應對的韓、王兩人，其實最後仍然被罷免成功，反倒是上一位面臨被罷免的全國知名人物、前立委黃國昌，當時採取正面對決，呼籲支持者出來投票，就算最後同意票仍高於反對票，但是支持黃國昌的反對票仍然衝到罷昌同意的一半，明顯也遠高於反對罷韓、反對罷王的得票數。

也因此，民進黨若有把握罷捷案不會通過，事實上應該再加重力道挺黃捷。過去黃捷在罷免成案後，本就已得到趙天麟、許智傑、劉世芳、范雲、洪申翰、賴品妤等民進黨立委及地方議員的站台，加上林昶佐率領的無黨陣營，已是比王浩宇得到更多的支持。

在罷免王浩宇通過後，黃捷的危機提升，總統蔡英文1月18日也在IG的限時動態分享黃捷動態，這是過去沒有的動作，也代表民進黨給黃捷一定程度的送暖及宣示表態。

民進黨因為罷捷有可能守住而必須表態，值得留意的是，另一群人也因為罷捷有可能通過而加入，就是國民黨陣營，被認為連任困難的主席江啟臣以罷王開張首勝，悶了好久的藍軍一吐怨氣，當然就更需要收割第二場勝利，最好把氣勢延長到反萊豬公投的操作。

更需要這個舞台的，可能就是韓家軍了，國民黨高雄市黨部副主委、前韓市府官員曹桓榮新任「罷捷總指揮」，是否代表韓國瑜也想在「罷捷成功」這個成績上分一杯羹？果不其然，就在罷免王成功、罷捷前夕，「韓國瑜被勸進選主席，鬆口過年後表態」的新聞隨之而出，一場罷免行動，牽動藍綠各自內部勢力的動作，相當值得後續觀察。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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