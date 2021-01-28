華為首座境外工廠將落腳法國，華為是如何加強遊說、取得入場券？

（中央社）華為昨（27）日公開在法國東部史特拉斯堡近郊布呂馬特（Brumath）設廠的細節，這是華為在中國境外的第一座工廠。法國政府保證，這不會影響數位主權；法媒則將投資形容為「支票外交」。

華為技術公司（Huawei Technologies Co.）預計投資2億歐元，工廠規劃於2023年完工，製造手機通信相關設備，包括第5代行動通訊（5G）網路。消息人士表示，工廠占地4萬平方公尺，初期將聘用300名員工，之後會增加到500名。布呂馬特廠（Brumath）的服務範圍可以涵蓋整個歐洲。

宣稱工廠將有10億歐元產值的生產力，將在巴黎建造科研中心

La nouvelle usine de production sera implantée dans le Business Parc de Brumath, au cœur de la Communauté d'Agglomération de Haguenau qui, au-delà de sa position unique, présente de nombreux atouts pour ce projet. #InnovationGrandEst pic.twitter.com/Wf0wz3L2ac — Huawei France (@HuaweiFr) January 27, 2021

華為法國分公司董事長碧悠（Jacques Biot）說，工廠將製造基地台及網路通訊相關設備，有「10億歐元產值的生產力」，並從中國帶來「尖端科技的新技術」。

美國向來指控華為是中國政府間諜，法國在內的許多國家都排斥使用華為的5G設備，因此這個策略性的商業決定在法國也引發各界討論。

華為承諾將透過工廠「與300家法國供應商及3100位歐洲夥伴合作」。集團在歐洲已成立23個研發中心，其中6個在法國。

然而，向來高調歡迎外資的法國政府對此消息相對低調。負責經濟事務的法國國務秘書潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）說：「無論設備商是誰，我們都應該保持獨立性。我們對於數位主權的議題立場堅定。我們對所有大企業都一樣警戒，不管他們國籍為何。」

為何華為選擇法國？華為又是如何加強遊說？

《歐洲第一電台》（Europe 1）在「為何華為選擇法國」分析專文中表示，這是華為為了躲避美國制裁並取得一個還歡迎中資國家的入場券。相較於英國和德國，法國對於華為相對友善；即使法國限制通信商使用華為5G設備，卻沒有禁止華為在法國投資與活動。

設廠當地阿格諾（Haguenau）都會區區長史杜尼（Claude Sturni）向《歐洲第一電台》表示：「我不準備把這件事變成政治問題……首先它會帶來工作，我們需要工作。這企業會為阿爾薩斯（Alsace）及其他地區創造價值。」

專文表示，「這是支票外交，用來說服政府和地方華為能為經濟帶來正面貢獻。重點就是要讓人忘記母公司中國的陰影」；如同華為法國分公司高層曾說，「我們是在法國的法國企業」。

此外，華為也加強遊說，拉攏對象包括法國前生態能源部長波魯（Jean-Louis Borloo）與前國務秘書雷冠（Jean-Marie Le Guen），兩人前後成為華為法國分公司的執行長。

法國中國工業政策研究室「DCA中國分析」（DCA Chine Analyse）主席杜福爾（Jean-François Dufour）向《歐洲第一電台》表示，華為不是國營企業，但它象徵中國社會主義式的市場模式。「雖然公司資本大多都在股東手中，但事實上，它還是仰賴中國政府的資助。若華為過去10年平步青雲，那是因為中國國營銀行給予的大量金援。它絕對不是權力獨立的企業，它的生存仰賴與政府的關係。」

法國外貿部長里斯特（Franck Riester）25日接受《歐洲第一電台》專訪時表示：「我們能和華為合作，但在通信等策略性產業上，我們為以歐洲企業優先。」

布呂馬特工廠也引起另一個爭端，即設廠地點位在有許多軍事機構的地區，例如陸軍情報分支。政府對此表示，只要對主權不會產生風險，就不構成問題。然而一名國防專家向《歐洲第一電台》表示：「當中國企業在軍事機構附近設廠時總是很可疑，工廠一定要受到密切監察。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡