慢性腎臟病名列十大燒錢疾病第一名，營養師傳授「護腎五招」

報導：黃慧玫（KingNet國家網路醫藥）｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：潘富子（北投健康管理醫院營養師）

Photo Credit: KingNet國家網路醫藥

衛福部健保署日前公布2019年十大最燒錢疾病費用排行榜，第一名由慢性腎臟疾病奪下，全年治療費用高達533億元。經統計，2019年全台洗腎人數也攀升到9.2萬人，與2018年相比，又增加了2000人，成為國人重要的健康課題。

國人罹患慢性腎臟病人數之所以逐年提升眾多，究其原因，約有4成6的新洗腎患者因糖尿病控制不佳，導致腎臟病變。雖然罹患糖尿病高危險族群，年齡多為65歲以上，但根據2019台灣糖尿病年鑑顯示，20至39歲發生人數有成長趨勢。

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，隨著國人飲食西化、飲食精緻化，使得手搖飲料、精緻高糖蛋糕餅乾等，越來越容易取得，也是得糖尿病有年輕化趨勢，顯示就算是年紀輕，也可能陷入腎臟疾病的危機。

腎臟保健刻不容緩，潘富子指出，從日常生活中的飲食控制，以及培養良好生活習慣相當重要。除了要做到國健署建議的「3多、3少、4不、1沒有」，還有「1個必要」。

3多：多纖維、多蔬菜、多喝水

多吃蔬菜，能增加膳食纖維及攝取豐富鉀離子。潘富子說，鉀離子可幫助鈉離子排出體外，能預防高血壓，進而降低罹患心血管疾病機率，以及降低腎臟負擔。

不論水分攝取量多寡，腎臟都會持續過濾血液，將身體所代謝廢物經由尿液排出。當水分不足情形下，腎臟必須花更多力氣在吸收水分，當脫水到一定的程度，會造成急性腎受損。建議每天每公斤體重喝35ml，可增加新陳代謝。

3少：少鹽、少油、少糖

除了避開糖類與澱粉類的過多攝取，也應該注意控制鈉的攝取量。研究證實，食鹽中的鈉離子可增強澱粉酶活性，促進澱粉消化，或加速小腸對葡萄糖的吸收，進而引起血糖濃度增高，加重糖尿病的病情。

潘富子表示，每日鈉含量攝取不要超過2400毫克，相當於1茶匙食鹽，約6g。而超過65歲或已確診糖尿病的患者，每日鹽分攝取量則不要超過5公克。此外，調味料含鈉量高，如醬油等，也應限制攝取。

4不：不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來不明的藥

抽菸是引發腎臟病之危險因子。從美國的追蹤研究發現，除了年齡、血壓、糖尿病，抽菸也是慢性腎臟病發生因子。不論是否罹患糖尿病，抽菸者的慢性腎病發生率比不抽菸者，男性多達2.4倍、女性到2.9倍。

不使用未經醫師處方的藥物，因為許多藥物需經腎臟代謝排除，一旦使用方法不對，極易造成腎臟負擔，最有影響的，除了抗生素、止痛劑、利尿劑或未經合格中醫師處方之中藥草。

1沒有：沒有鮪魚肚

依據國民健康署調查研究，國內20歲以上成人每10位就有1位患有慢性腎臟疾病。另外在成人過重及肥胖盛行率高達43％，肥胖與腎臟病變二者的關係，不容小趨。

肥胖會改變腎臟血流造成腎絲球超過濾和腎絲球高壓，對於慢性腎臟病病情加重；肥胖也是增加高血壓、糖尿病、高血脂的危險因子，而三高同時也是腎臟病的主要風險因子。

1個必要：定期安排健康檢查

潘富子提醒，輕度中度慢性腎臟病最常見的症狀，就是沒有明顯症狀，要及早發現腎臟病變就得靠健康檢查。常見的腎臟健康檢查有：抽血、尿液檢查、腹部X光檢查、腎臟超音波、腎臟切片檢查、電腦斷層攝影（CT）。

潘富子呼籲，保養腎臟要趁早，採取健康的飲食型態，有助於遠離慢性腎臟病危險因子。若等到腎臟已發展到慢性腎衰竭的階段，才想要改吃健康的飲食，屆時必須經過與醫師及營養師討論評估，才能找出最適合自己的飲食方法。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航