立法院協商總預算擬刪255億：除了「政令宣傳費」遭刪20%，還有哪些預算恐遭凍結？

立法院臨時會將在31日結束，朝野黨團今（28）日繼續朝野研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，自星期一開始，協商已經進入連續第4天，每天挑燈夜戰連續審查12小時，總計3672案預算案皆處理完畢，共有127案保留案。最後達成統刪255億的目標，未獲共識的提案送交至明日院會表決，預計下午1點開始表決，完成三讀程序。

29日將投票表決未獲共識的保留提案，包括中火主決議案、國民黨團禁止萊豬入校主決議案，以及時代力量黨團要求內政部檢討國徽與中國國民黨的黨徽難以區分的主決議案等。另外日前因為監察院人事案，國民黨佔領議場時認為立法院秘書長林志嘉有行政不中立的情形，也提案要求立法院秘書長應嚴守國會議事中立，避免外界質疑最高議事殿堂的國會秘書長濫用國家權力，護航執政黨的情事再度發生。

行政院「小編梗圖」影響，「政令宣傳費」成攻防重點

日前在野黨指控行政院花公帑製作「梗圖」等文宣攻擊在野黨，並提供給同黨立委使用，濫用國家資源；而今年各部會編列約10億多政策宣傳費，在這次總預算審查中，被在野黨高度關注。

協商過程中，國民黨立委林奕華就發現，農委會已編列7000餘萬宣導費，卻又在「防治非洲豬瘟項目」夾帶1筆8000多萬的宣傳費，遭在野黨抨擊「藏預算、不老實」。林奕華表示，農委會110年度的宣導費已編7362萬，但非洲豬瘟防疫竟又編8521萬宣傳費，「這筆錢比真正的宣導費還高，卻沒列入宣傳費，亂寫一通擺明欺騙」。

林奕華強調，行政部門以委辦費、業務費等名義，不誠實地在其它地方夾帶宣傳預算，讓人誤以為政府只花10億多宣傳，事實上並非如此。時代力量立委邱顯智則表示，行政部門編列政令宣導費，但「委辦」部分是否涉及宣傳業務，外界都看不見，這些錢用在哪須說清楚。

朝野協商後同意國民黨立委曾銘宗的提案，自111年度起，各機關編列政策宣導費，須以表列方式全面呈現；當預算辦理後，應函送立院備查。

Photo Credit: 中央社 媒體報導行政院幕僚製作網軍圖卡，國民黨立法院黨團書記長林奕華與黨籍立委葉毓蘭、 洪孟楷、陳玉珍、林思銘、吳怡玎等人到台北地檢署提告行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及多 名小編涉及行政不中立，涉嫌違反貪污治罪條例及刑法圖利罪。

各委員會重點：數位身分證辦理、「國民司法官」宣傳費被刪

內政委員會部分，預算提案約有626案，外界關注的數位身分證預算，由於行政院21日拍板決議暫停換發數位身分證，原本編列的新台幣8.6億餘元預算，朝野協商最後達成共識，減列6億元、保留2.6億餘元作為後續維護費用。

另外由於司法界發生「不當接觸案」，朝野黨團在審查內政部警政署預算時，時代力量黨團及國民黨團分別提案凍結特別費及業務費，最後修正通過相關主決議，內容為「有關警方與翁茂鍾等涉及不當飲宴交往情事，警政署應於半個月內，各向立法院內政、司法及法制委員會提出相關書面調查報告」。

至於外交及國防委員會部分，針對新式高教機、F-16A/B型戰機性能提升案、機動飛彈車及國軍高效能艦艇後續量產案（第1批）、新型戰車部分，立委提案凍結共6億元，民進黨立法院黨團總召柯建銘分別提案，建議預算全數照列，免予凍結。在場立委討論後「保留」送院會處理。國民黨立法院黨團先前提案凍結駐美代表蕭美琴的30%交際費，協商時因該案屬於通刪科目，主席游錫堃裁示不予處理。

經濟委員會部分，預算提案有850案。國發基金在2019年投資LED封裝廠東貝光電新台幣1億450萬元，但東貝卻在今年股票下市，遭國民黨立委質疑，經朝野黨團協商，各黨團同意在新會期成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

關於台中火力發電廠燃煤機組，身兼國民黨主席的立委江啟臣、立法院副院長蔡其昌均提出主決議；江啟臣認為，中火增設燃氣機組後應優先汰除4部老舊燃煤機組，但蔡其昌認為4部老舊燃煤機組除役後不拆除，因應緊急危機，中火在2035年前將10部燃煤機組除役。由於兩黨在協商時無法達成共識，最後兩案都保留。

農委會部分，國民黨立法院黨團、立委費鴻泰等人提案，全部刪除陳吉仲的特別費47萬7000元；費鴻泰提案指出，陳吉仲擁抱萊豬，另在把民間性質的水利會收歸國有改為官派後，立即鬧出水荒，強迫農民休耕，顯然為政治服務，提案全數刪減。但經在場立委討論後無法達成共識，保留送院會處理。

委員會 主要爭議的凍結項目 協商刪除金額 內政委員會 數位身分證暫停換發，預算8.6億 減列6億 經濟委員會 1.台中火力發電廠燃煤機組

2.刪除陳吉仲的特別費47萬7000元 未定待表決 財政委員會 無 國防外交委員會 駐美代表蕭美琴的30%交際費

購買軍備6億 未定待表決 交通委員會 無 司法法制委員會 1.司法院為推動國民法官制度，編列新台幣1.2億宣導費

2.監察院針對國家人權業務編列1億2397萬4000元 1.減列5000萬

2.凍結相關預算2000萬元 教育文化 不滿教育部未修法禁止萊豬進校園，對國教署預算37億795萬5000元凍結10%。 未定待表決 社福衛環委員會 針對衛福部健保署「健保業務」編列22億9734萬預算凍結5000萬元 未定待表決

總預算統刪255億，「政令宣導費」刪20％

110年度中央政府總預算案歲入編列2兆450億元，較109年度2兆1070億元，減少620億元，約減2.9%；歲出編列2兆1615億元，較109年度2兆776億元，增加839億元，約增4%。

總預算最後統刪255億元，約占總歲出1.2%。包括通案減列委辦費5%、大陸地區旅費40%、國外旅費及出國教育訓練費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、政令宣導費20%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助5%。另外新增一般事務費刪5%。

行政院秘書長李孟諺日前曾表示，這個刪減幅度行政院可以接受，至於各機關政令宣導費統刪20%，對政院各部會的對外宣傳一定會有所衝擊，為了讓中央政府總預算案能儘速順利通過，同時基於行政院與立法院的和諧，政院尊重朝野協商的結果，將請各部會撙節支出因應。

延伸閱讀：

核稿編輯：