不滿中國授權海警在爭議海域動武，菲律賓提出外交抗議

（中央社）中國近日通過海警法，授權海警在「中國管轄海域」動用武器。菲律賓外交部長陸辛27日說，這項法律「是對任何違抗此法的國家的口頭戰爭威脅」，他已對中國提出外交抗議。

菲中兩國在南海存在主權爭議。北京當局控制的黃岩島（Scarborough Shoal）周邊海域和永暑礁（Fiery Cross）、東門礁（Hughes）、赤瓜礁（Johnson South）、美濟礁（Mischief）、渚碧礁（Subi）等7座南沙群島島礁，都在菲律賓主張的專屬經濟海域內。

中國全國人民代表大會常務委員會22日通過「中華人民共和國海警法」。此法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域「非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查」，經警告無效後，海警人員可以使用武器。

菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）25日質疑，中國通過海警法，「是否意謂…下次他們要我們的漁船沉沒或把我們的漁民留在大海之中時，不僅碰撞他們，還會開槍射擊？」

中國與菲律賓漁船2019年6月在南海碰撞，造成菲船沉沒。由於中國船隻未援救菲國漁民，事件曝光後，菲國民情激憤，引發軒然大波。

對此，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）25日說：「這跟我們無關；中國通過什麼法律是他們的事。」但他27日態度大轉彎，推文表示：「經反思後，我（對中國）提出外交抗議。」

陸辛寫道：「儘管制定法律是主權特權（sovereign prerogative），這項法律…是對任何違抗此法的國家的口頭戰爭威脅；若無人對此提出異議，（意謂各國）將屈服於它。」

After reflection I fired a diplomatic protest. While enacting law is a sovereign prerogative, this one—given the area involved or for that matter the open South China Sea—is a verbal threat of war to any country that defies the law; which, if unchallenged, is submission to it. https://t.co/h2wHNPPH8n — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) January 27, 2021

菲國漁民長期指中國占據南海島礁，影響他們生計。菲律賓外交部去年8月曾就中國海警「非法沒收」菲國漁民漁具，向中國提出外交抗議。

菲律賓前外長羅沙里歐（Albert del Rosario）和前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）2019年向國際刑事法院（ICC）指控中國國家主席習近平在南海犯下危害人類罪。

羅沙里歐說，中國持續封鎖黃岩島領海，讓菲國漁民無法謀生。另外，2018到2019年，至少322艘中國民兵船隻集結在菲律賓控制的中業島海岸超過450天，騷擾中業島居民，阻撓漁民謀生。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）27日報導，一名菲國漁民表示，一艘中國官方船隻日前阻止他前往中業島（Thitu Island）附近一處沙洲。

對此，管轄中業島的巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）鎮長德孟多（Roberto del Mundo）建議漁民遠離中國船隻，以免緊張情勢升高。

Philippines protests new China law as `verbal threat of war’ https://t.co/M9L9htsljc

Tsk,tsk. Kaya napa resign si pinol. saan na si mr jetski he even told us to put the philippine flag there. Kaya lang talaga ng afp kapwa pinoy nila. Afpweh talaga kayo. — Just do it (@Herman41691) January 28, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範