守護居家健康的兩大關鍵：得利塗料以創新科技解決聞不到、看不見的細節，新家不再怕怪味與甲醛

室內塗料選擇是一個較不為人知的主題，大部分消費者都是遇到了才知道，或認為市面上漆種大同小異，只有顏色的差別；鮮少有人意識到牆面是家中面積最大（約地面三倍大面積）、且陪伴我們最久（人一生約90％的時間待在室內）的陳設之一。事實上，塗料的成分不僅影響居家美感，更左右居家健康品質。

不論你準備交給設計師選擇，還是自行DIY粉刷，都應該注意兩項「看不到」與「聞不到」的塗料細節。曾獲得醫院指定使用的「得利健康居乳膠漆」，研發神奇科技，將塗料反轉為清除甲醛的功臣，徹底解決居家甲醛問題，讓新家一落成就能立即入住。

Photo Credit：TNL Brand Studio

看不到的細節之一：新家除甲醛不用自己來，得利幫你照顧居家健康

關心居家健康的聰明消費者都知道，甲醛是眾所皆知的室內過敏原，剛裝潢好的房子甲醛濃度相當高，而且其工業用途廣泛，常見於各式建材之中，更會隱藏在木作家具中釋放長達10～15年。這也是新家剛裝潢完時，甲醛值容易超標的原因。目前甲醛已經被世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）列為第1類致癌物，亦即「已知的人類致癌物」。許多人在搬進新家前，須先做好去除甲醛的準備。但自己尋找除甲醛噴劑、噴灑光觸媒的工程又相當繁瑣，常使許多民眾感到相當苦惱。

想在新家安心呼吸其實不難，針對這項看不到的細節，使用得利「竹炭健康居除甲醛乳膠漆」，就能獲得「主動去除95%甲醛」的特異功能。經過第三方公正單位SGS實驗證實，得利獨家「除醛科技」，24小時內能有效去除室內95%的甲醛，當空間裡的甲醛隨著時間慢慢釋出碰到牆面，就會被轉化為完全無害的水分子蒸發。

除此之外，竹炭健康居除甲醛乳膠漆已獲得SGS認證，屬於完全「無甲醛」的塗料，對於事關消費者身體健康的細節，得利也許下「不添加環境賀爾蒙、不添加致癌風險抗菌劑、不添加甲醛及十大重金屬」的三不承諾，從源頭保障消費者安全，不論大人、小孩，有過敏問題的使用者都能享有安心的居住空間。

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聞不到的細節之二：入住新居的重要「嗅覺回憶」，得利幫你去除最後一絲化學味

而身為台灣第一家生產水性乳膠漆的品牌，得利也沒漏掉同樣使消費者苦惱的「新家異味」問題。即使現在市面大部分乳膠漆已幾乎無異味，仍有嗅覺較敏感的人聞到會覺得有一種說不出的不舒服。畢竟嗅覺是五感中唯一不經過視丘直接將刺激傳到大腦的腺體，也是最直接喚起記憶和情緒的感官，我們總不希望對新家的記憶有任何不完美。

得利針對這項問題打造第二個「聞不到的細節」，利用高溫碳化、奈米科技、白觸媒覆層等技術，製成「250奈米白竹炭」。250奈米有多小？紅血球的直徑是2000奈米，病毒直徑則大約介於60～250奈米，250奈米白竹炭吸附異味的能力可見一斑。它同時擁有天然竹炭的除臭效能與強大的奈米吸附力，塗刷前後幾乎毫無異味，也為鼻子敏感的你淨化最後一絲化學味。

除此之外，原料選用上，得利使用最頂級的低VOC（揮發性有機物）環保乳膠原料，讓室內空氣清新自然，所有人對「家的味道」都有美好記憶。

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將細節做到極致：從感覺到科學，得利引領塗料全面淨化

塗料對一般消費者來說，其實是一個低關心但高門檻的產業；為了創造看不見的差異，必須付出相當龐大的人力心力和資源。唯有像得利這樣的國際品牌願意傾盡全球資源，才能以職人精神專注於聞不到、也看不到細節上，研發創新的科技。

長久居住下來，居家環境對身體健康有一定影響，畢竟塗料不只是色彩；得利相信看不見、聞不到的品質差別，才是守護家人健康的絕對關鍵。得利健康居除甲醛乳膠漆不僅符合CNS4940「水性水泥漆（乳膠漆）」國家標準，更獲得「健康綠建材標章」。擁有「去除甲醛95％」、「無甲醛」的雙重SGS認證。

而油漆塗料更是室內裝潢的重要基底之一。因此將健康擺在首要條件的消費者，一定要慎選具有相關認證資料的塗料。選擇得利健康居除甲醛乳膠漆的同時，也是在選擇支持更健康、安全、環保的產品，讓地球更美好。