美國會暴動後2名資深員警自殺身亡，國會警察局道歉並承認諸多維安失策

（中央社）美國華盛頓特區大都會警察局代理局長康提（Robert J. Contee）於美國時間26日告訴聯邦眾議院撥款委員會，自本月6日國會大廈發生暴力事件以來，已有2名參與因應行動的警員自殺身亡。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這是執法單位首度證實有2名警員在事發後決定結束自己的生命。最早報導康提這番聲明的是《華盛頓郵報》。

康提告訴眾院撥款委員會（House Appropriations Committee）：「很不幸地，2名於1月6日在國會大廈的警員在那場爭鬥發生後結束自己的生命，一人隸屬國會警察，另一人來自華盛頓特區大都會警察局。」

2名自殺員警資歷皆深，部分國會員警傷勢嚴重

《華盛頓郵報》報導，一名於9日自殺身亡的員警是51歲的霍華德・理本古德（Howard Liebengood）。小名「豪伊」（Howie）的他從2005年以來就是國會大廈的守衛員警。一名先前曾與理本古德共事的同事表示，理本古德經常執勤的地方就是羅素參議院辦公樓（Russell Senate Office Building）的德拉瓦入口，那是他最喜歡的崗位。 國會警察局對外宣布此消息時並沒有揭露理本古德的死因，但代表理本古德家人對外發言的成員11日時已證實，理本古德的死因是自殺，暴動當天他人就在現場執勤。 理本古德的委任律師巴瑞・波拉克（Barry Pollack）在聲明中表示，「理本古德的死是場悲劇，把如此一位盡忠職守的公務人員從我們所有人身邊帶走。」波拉克也表示，理本古德的家人正承受著巨大的傷痛，希望外界能給予他們獨自哀悼的空間。 《華盛頓郵報》報導，另一位康提證實於15日自殺身亡的員警是傑佛瑞・史密斯（Jeffery Smith）。華盛頓特區大都會警察局一名發言人表示，史密斯是一名年資已有12年的資深員警，工作範圍包含了Chevy Chase、克利夫蘭公園（Cleveland Park）以及喬治城（Georgetown）鄰近地區的巡邏。 康提將國會暴動發生的那天形容為美國最黑暗的一日（dark day for our country），並在一份聲明中表示，「這場暴動所付出的人力和財務成本，將非常可觀。」

國會警察局本月稍早表示，轄下警員西肯尼克（Brian D. Sicknick）在國會之亂後次日，因「執勤時受傷」而殉職。

國會員警議論是否發起不信任投票後，代理局長為維安疏失致歉

前總統川普的支持者為了阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得總統大選，不惜硬闖國會大廈，引發混亂，並造成5人死亡。川普則被控煽動叛亂，被眾議院彈劾，接下來將由參議院審理。

《路透社》報導，國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）26日為了維安疏失而道歉，特別承認諸多失策，包括情報互相矛盾、準備失當、合作單位動員不足等，並呼籲改善問責制度和溝通架構。

皮特曼還說，許多警員在事發後苦於創傷後壓力症候群（PTSD）。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，在國會員警正在議論是否要針對暴動當天在崗位上的長官——包含皮特曼——發起不信任投票之後，皮特曼才承認維安疏失。據消息來源告訴該新聞網，皮特曼是國會暴動當天負責維安的主要長官，「但她從未控制無線電，或是要求員警該怎麼行動」。

許多員警向《CNN》表示，暴動當天他們感受到的是被警局長官們丟下與背叛的感覺。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡