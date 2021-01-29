打方向燈或開車門都靠它，全球車用晶片荒凸顯台灣重要性

文：梁珮綺（中央社記者）

全球鬧車用晶片荒，知名車廠甚至為此停工。從遠端解鎖、開車窗、打方向燈、使用雨刷清潔到打開後車廂，任何一個指令，都要靠晶片才能運作。一部車要完美運作，不能沒有晶片。

車用晶片大缺貨，美、日、德紛紛向台灣求援，一方面顯示晶片對汽車工業的重要性，也凸顯台灣半導體業在全球供應鏈舉足輕重地位。

車輛研究測試中心指出，晶片應用範圍相當廣，感測、電源管理、ADAS（先進駕駛輔助系統）等都需要。

以ADAS所需晶片為例，包括各式感測器如攝影機、雷達、光達，還有無線及有線通訊技術，數位訊號處理器（DSP）則處理影像資訊、分析資料的晶片則能進行判斷，最後再由人工智慧晶片做最後「決策」。

從遠端拿著車鑰匙解鎖起，晶片就已經「動起來」，而在開車時的任何一個舉動，像是打方向燈、使用雨刷、開啟後車廂、啟動冷暖氣、透過藍牙連結手機與車內音響、打開車窗、車內燈，甚至有些車配備自動車門，這些指令的背後，都由一個個晶片組成與控制。

一輛車至少有40多種晶片，高階車款、電動車，甚至是自駕車的需求更多，恐要150種以上，如果少了任何一種，都沒有辦法組裝、出貨。

車輛中心指出，車用晶片主要以8吋廠為主，部分用到12吋廠成熟製程，而缺貨壓力最大的應是CMOS感測器（CIS）、電源管理IC（PMIC）及微處理器（MCU）。

新聞來源：打方向燈或開車門都靠它 一輛車至少有40種晶片（中央社）

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