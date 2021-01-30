《拆彈專家2》四大亮點：劉德華「斷腿裝義肢」，世界上最危險的炸彈其實是人性

文：SYLVIA CHENG

由劉德華、劉青雲、倪妮主演的《拆彈專家2》在12月31日上映，這部充滿了爆炸場景和震撼特效的香港警匪動作片，因為注入了一個細節而多了一層深度：在這期故事中，由劉德華飾演的「潘乘風」在一次任務中失去了一條腿！我們跟著《拆彈專家2》體驗了一遍，他從痛苦、暴躁、絕望，最後再一次拾起保衛家國的責任…… 在近日釋出的「幕後花絮」中，我們也看到了劉德華在這場特別旅程中，有什麼樣溫暖又善良的感悟。

劉德華《拆彈專家2》劇情大綱

《拆彈專家2》講述香港各地發生連環爆炸案，全城人心惶惶。前拆彈專家潘乘風（劉德華 飾）被發現昏迷倒在案發現場，被香港警方列為嫌疑犯，懷疑他與恐怖組織「復生會」有聯繫。甦醒後的潘乘風，面對警方的施壓和牢獄之災，決定逃走親自查明真相！在孤立無援的絕路上，潘乘風找到他曾經的戰友、拆彈專家董卓文（劉青雲 飾）協助 ，同時，潘乘風前女友、現任反恐特勤隊總督察龐玲（倪妮 飾）也急於查出幕後黑手而身陷險境……

《拆彈專家2》亮點1：劉德華「斷腿裝義肢」花絮曝光

在近日曝光的《拆彈專家2》幕後花絮中，我們發現了劉德華拍攝「義肢」的真實情況！儘管他的真腿用「綠幕」隱藏起來，真實拍攝卻十分困難。

為期數月不斷地練習，除了時時刻刻保持懸空之外，在走路、跑步甚至是健身時，劉德華都必須用義肢去支撐自己的重量，在這段影片中我們看到他好幾次失敗、跌倒。然而，對於一個身體健全人而言，這是一次極其珍貴的體驗。

Photo Credit: 華映娛樂提供

《拆彈專家2》亮點2：劉德華專訪對話曝「真實人品」

其實關於「華仔」私底下真實人品，大家應該都有所耳聞了。不久前，他因為提早了幾分鐘到片場準備拍攝，被媒體大肆表揚，他有些不解地表示：「 準時不是應該的嗎？竟然成了一個優點了？我覺得這個要重新再定義一下了，可能現在已經…要求跟以前不一樣，所以連準時、記台詞都是優點。」

近日他又在《拆彈專家2》專訪中，隨口說出了一段金句：

我們當演員的，一定希望你感覺到我的腿是假的。但是戴假腿的，他是一輩子用最大的努力，讓你不知道它是假的。

Photo Credit: 華映娛樂提供

如果你還不知道，在電影中「詮釋殘障人士」這件事，其實是受到極大爭議的。因為一個身心健全的人，永遠沒辦法體會「失去」一個身體功能，是多麼的痛苦和不堪。然而劉德華在《拆彈專家2》中用心感知，一個肩負著家國重擔的人、失去一條腿後的情緒，讓我們感受到他的溫暖和善良。

《拆彈專家2》亮點3：倪妮「一秒落淚」演技登熱搜

倪妮在與劉德華合作《拆彈專家2》之前，曾演出過電影《悟空傳》、《奇門遁甲》，以及與張震合作的電視劇《宸汐緣》、與劉詩詩合作的《流金歲月》，演技備受好評。在劉德華版的幕後花絮曝光之前，一段倪妮在片場「一秒落淚」的影片，引起了全網熱烈討論。一個被天王劉德華認證過的演技、誇讚過的敬業演員，你是不是也開始喜歡上了呢？

Photo Credit: 華映娛樂提供

《拆彈專家2》亮點4：超狂視覺中的細膩情感

強大的爆炸特效場面，讓《拆彈專家2》被譽為歷年最強視覺效果的香港電影；而結局不斷地「反轉再反轉」，不到最後一刻絕對猜不出結局。

身兼演員、監製的劉德華向來親力親為，與劉青雲相隔18年再度合作，挑戰多場槍戰、爆破、武打等驚險刺激的場面，其中一場拯救市民的劇情，這「兩大影帝」坐在一台特製的小貨車上、車門全部拆除，然後由吊臂拉到八層樓高。拍攝這段戲碼時，導演和整個劇組應該都是膽顫心驚……

Photo Credit: 華映娛樂提供

劉青雲說：「電影帶出了一個訊息，有的東西失去了就真的找不回來了啊！」劉德華說：「意外不知道會在何時何地發生，我演出的角色就一直在緬懷過去，然後又要冀望將來可以怎麼樣，但其實最重的是現在，同時也帶出世界上最危險的炸彈其實是人性。」

而我們在觀影《拆彈專家2》時，只想著華仔那句：「這是我們選擇的路，就算我現在只剩一條腿，你也要陪我走完這條路。」

本文經ELLE授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

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