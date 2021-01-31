終結「美國優先」路線，拜登的「多邊主義」國務卿布林肯

文：凝煉／洪沙（法新社）

在外交政策上，布林肯（Antony Blinken）要替拜登（Joe Biden）總統結束前總統川普（Donald Trump）的「美國優先」路線。

但同時，這位前副國務卿和拜登的長期親信，贊同美國外交應有某種延續性。在若干領域將不會與川普的政策決裂。在新近的一次參院聽證會上，布林肯強調，這位前總統嚴厲對付中國是對的。前政府關於將美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷的這一有爭議決定也不會收回。

不過，國際合作方面會出現根本性轉折。在川普多年任期中的單邊主義行為之後，布林肯代表了重返多邊主義的美國。

這位哈佛和哥倫比亞等精英大學的畢業生在參院表示，「我們能夠重新激活我們的核心聯盟」，「我們一致行動，便更能應對俄羅斯、伊朗和北韓構成的威脅、致力於民主與人權。」

拜登總統已指令美國重返巴黎氣候保護協定、中止川普啟動的退出世衛組織程序。美國也有意重返國際伊朗核問題協議。不過，布林肯強調，為此，伊朗方面必須遵守協議，而且，重新談判的目標必須是對伊朗有更嚴格規定。

川普數年任期中，對伊朗的態度使美國和堅持核問題協議的歐洲人之間的關係嚴重受創。布林肯咄咄逼人的前任蓬佩奧（Mike Pompeo）就曾數落歐洲人，站到了「伊朗最高領袖的一邊」。

總是平靜謙和的布林肯應該不會發出此類聲音。修補與傳統盟友們的關係也是這位首席外交官的個人要務。尤其是，他與歐洲有著眾多個人交集。出生紐約的布林肯跟隨猶太繼父皮薩爾（Samuel Pisar）在巴黎上學。後來，他在巴黎從事律師職業，講一口流利法語。

通常被叫做托尼（Tony）的這位有兩個孩子的父親，積累了豐富的外交與安全政策經驗。1990年代，他便在柯林頓（Bill Clinton）總統的國家安全委員會工作。在歐巴馬（Barack Obama）政府內，他是副總統拜登的安全事務顧問，後為總統國家安全事務副助理，以及國務卿凱瑞（John Kerry）的副手。

對歐巴馬任內，布林肯也不無批評。他承認，猶疑不決使歐巴馬政府在敘利亞血腥內戰問題上失敗。他說：「我們失敗了。不是因為我們沒有嘗試，可我們是失敗了。」

因為，若事關阻止暴行，布林肯力主實施強硬外交政策。在這一問題上，他深受繼父皮薩爾的影響。少年皮薩爾曾被關押在奧斯維辛集中營。

2017年，布林肯講述了繼父皮薩爾如何在二戰結束時逃離一次死亡跋涉、數天後遇到一輛美軍坦克的故事：「他跪下了，說了唯一能說的母親教給的那三個詞：『上帝－保佑－美國』。美軍士兵把他拉到了坦克上，——在引申意義上，讓他來到了美國，來到了自由之中。」

布林肯說，他是在「不同尋常的、無與倫比的、吸引人的」美國這一形象下長大的。為能向全世界傳達美國的這一形象，作為國務卿的他將有大量工作要做。

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