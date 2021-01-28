美國鄉民 vs. 專業放空者的戰爭：股價暴漲的GameStop到底發生了什麼事？

文：美股大叔選讀筆記 News

我開始注意到GameStop（GME），是在練習我的選擇權賣方交易時，因為它的高權利金還有暴漲，發現到了這個我本來就小有了解的公司。

GME就是《大賣空》裡主角Michael Burry現在重倉的GameStop（註）。當天因為也是成長股的Chewy共同創辦人Ryan Cohen大舉加碼敲進持股，加上軋空（Short Squeeze）暴漲。Cohen曾建議將GameStop從傳統零售店轉型為電玩界的電商巨頭，類似他成功將Chewy打造成美國最大寵物用品電商那樣。

註釋 ​​ 作者原文撰於1月23日。在GME大幅炒高後，Michael Burry急割席並在Twitter發文稱升幅「不自然、瘋狂和危險」，並標註美國證監執法部門。後又將推文刪除。 推文原文： 若你因為我而將GME放在投資組合，並且大賺一筆，我真心為你高興。不過，目前發生的一切，這應該引起法律、監管介入，這一切既不自然，且瘋狂和危險。 （If I put $GME on your radar， and you did well， I’m genuinely happy for you. However， what is going on now – there should be legal and regulatory repercussions. This is unnatural， insane， and dangerous. @SEC_Enforcement） ​​ ​​

我因為對於選擇權投機成分較多，所以感覺「催化劑」有機會對了，就會嘗試交易看看。沒想到，卻被捲入了一場美國鄉民 vs. 專業放空者的戰爭當中！

我大概搜集了一下資訊，也許會有錯誤，但故事大致上是在美國版PTT──Reddit版上，有一個價值派散戶，帳號名深幹價值。從2019年就all in買入GME的看漲期權，先是每個月，接著每週、每日分享他的獲利情況。

隨著大市變好，還有管理層裁員削減成本進入轉型，加上PS5、XBOX新機販售等消息，雖然基本面、財報還未快速扭轉，但這兩年GME的股價已經逐步上漲。

深幹價值的堅定信念跟高額獲利，帶動了Reddit版上一些追隨者也加入同樣操作。GME的股票於是乎從2019年的6元（美金），持續暴漲到2021年1月20日的43元。

這樣的漲幅，讓專業放空公司Citron Research看不下去了。Citron Research在Twitter放話要在1月21日直播影片，說GameStop會快速暴跌回20美元的五個原因。

Tomorrow am at 11:30 EST Citron will livestream the 5 reasons GameStop $GME buyers at these levels are the suckers at this poker game. Stock back to $20 fast. We understand short interest better than you and will explain. Thank you to viewers for pos feedback on last live tweet — Citron Research (@CitronResearch) January 19, 2021

結果當天直播並沒有如期發生，因為網民群起攻擊，也有駭客攻擊Citron Research的Twitter。股價1月21日當天休息一下後，1月22日繼續暴漲到65元。

《CNBC》的Jim Cramer也看空GME，結果他的Twitter也被鄉民灌爆，用火箭留言攻擊他。Jim Cramer也不甘示弱，繼續說看空GameStop。

回頭來看Citron Research看空的的論點其實也不夠強，跟過去做空者那種踢爆詐騙，比如瑞幸咖啡，相較有點薄弱。這五點分別是：

雖然GME的放空利息高，但「沒有出現軋空的情況」（？），因為仍有大量GME股票可供借來做空。 雖然GME去（2020）年12月硬體銷售同比增長23％，但整體營收銷售下降了9％，所以GME的市場份額正在輸給競爭者，比如沃爾瑪和亞馬遜等。 GME的估值太貴，股價是遠期EBITDA的40倍。 Twitter散戶正在推動股價上漲，從而導致高估值。 GME的債務超過10億美元，可能會出售股票以減少債務，從而稀釋了股東股權。

有報導說，這是一個「散戶」對抗「專業放空者」的危險遊戲，還用《蟲蟲危機》的故事，比喻螞蟻團結也可以打敗總是把螞蟻吃乾枺淨的蚱蜢。

這些散戶是怎麼做的呢？他們團結起來，群起買入看多期權（Long Call）。作為另一方的賣方（Short Call），大部分是造市商，則是要買入股票來避免隨著上漲而造成的行權風險，這都導致了股價的上漲。

圖片來源：作者提供

直到1月22日，這位「深幹價值」還未賣出他的看多期權，這個投資組合已經漲到1100萬美元了，大概是3億台幣左右。美國鄉民已經叫「深幹價值」legend了，你覺得呢？一起YOLO嗎？

資料參考

Why GameStop Stock Just Popped 21％ GameStop and the Dangerous Game of Gamma Squeezes What happened with GME (GameStop) stock market price today (wall street bets reddit vs short sell) flair:YOLO

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航