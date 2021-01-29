記者「亂發問」各有目的，但這些都不構成「實名制」的理由

有網友以記者素質參差不齊，對議題完全沒有事先研究，在記者會上提問不佳為由，在公共政策網路參與平台提案：政府應規範公務機關的公開記者會，所有發問記者都必須報上「我是XXX，代表OOO媒體提問」等說明。

我先從媒體習慣說起，一般記者會發問，報上電視台號或是報社名號，是慣例也是禮貌。在總統府或是外交部等較正式的記者會上，發言人通常會點該媒體與記者姓名，記者也以實名制發問，以示尊重。一般路線記者會，採訪對象與記者大多認識，即便有幾個新來的媒體，不用報上姓名，就直接發問了。無理喇賽都可，只求追根究柢，跑得出好新聞。

我在報社服務時，頂多報上《蘋果日報》、《中央社》、《自由時報》等報社名稱。記者的發問，個人言責自負，也當然代表報社。嘲笑那個人發問、評斷問題良莠，一點意義都沒有。若這個採訪對象不是總統、行政院長，我私下能找得到，我甚至根本不發問了。

從媒體的主觀角度，記者的挑戰性、衝突性發問，有其必要。是為了刺激首長做出未必經過思考，或許有破綻的回答。然後從答題的蛛絲馬跡，在記者會後持續追蹤下去。也不能排除，有記者只是為了語不驚人死不休，想紅，好在直播出去的時候，讓長官看到自己的「精彩表現」。

但是，這些記者的「個人風格」，都不構成必要規範實名制發問的理由。

發問記者是誰官員都知道，實名制只是為了可以肉搜灌爆

我可以理解，這是鄉民時代。每個人都是自由地接收和發表訊息，自認和記者有對等的權利。所謂發問實名制，正是因應網路或電視直播，以及所謂媒體近用權「對等」的概念而生。

或許基於網路平權，有網友認為，部會首長在「明」，憑什麼記者在「暗」？憑什麼記者可以「亂問問題」？官員卻必須正襟危坐，好好回答提問。這種說法，也對也不對。記者當然不在暗。除非丐幫，否則每個參與記者會的媒體與同業，都是查得出來的。跟官方對口都是互相知曉的。只是收看直播的YT受眾、PTT鄉民不知道。

為什麼知道哪一台、哪一家報社，還不夠，必須知道哪一個記者？簡單邏輯是，這樣才能肉搜，才能在必要時灌爆他的臉書，讓記者心生畏懼，以後就不敢「亂問問題了」。或許某種程度落實了鄉民正義，卻對媒體形成「寒蟬效應」。

Photo Credit: 中央社

追根究柢，這就是特定立場網友，看不下去立場對立的電視台，要揪出特定電視台的同業之舉。如此實名制，訴諸仇恨，以血還血。

「綜合報導」和「掛名」的消長

平面媒體也有實名制的問題。過去我在《蘋果》服務時，只要見諸日報、超過三個記者撰文，就會改成綜合報導，目的是為了節省字數。記者少了一點成就感，但報社版面呈現較乾淨。

只寫XX中心綜合報導，不標記者名，慢慢被平面與網路媒體濫用。好的出發點是，在調查報導或可能傷害到與採訪對象關係時，用綜合報導，來迴避日後採訪時的尷尬、衝突。此外，在即時新聞、點閱率爆炸時代，一個記者一天處理五到八條稿，人力與新聞量供需失衡，內容農場化，抄來抄去，綜合報導成為改寫的代名詞。

網路平台開始制衡主流媒體。PTT拒絕轉貼綜合報導的新聞。部分媒體為了傳播自家新聞的效率，只得再回頭要求記者掛名，落實實名制。才能回頭去賺PTT擴散的點閱率。

這是網路與主流媒體匯流與衝突的年代。我沒有站在哪一邊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航