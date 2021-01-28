劃地為牢交功課給中共——被封在「小區」內的林鄭政府劃地為牢

醫學專家質疑，被封鎖區域內的人大多檢測過，遲來的封區，意義不大。明眼人都知，成效屬其次，像生產銅芯口罩，白忙一輪又如何。做場大龍鳳，開個先例，鏡頭更捕捉了林鄭率眾巡區、穿防護衣人員四周走動的畫面。有圖為證，年年考第一的「模範生」便有功課交給中央。

受影響者不獲賠償，少數族裔的需要備受忽略，更糟糕者，事前走漏消息，逾期居留或從事地下活動的人聞風先遁——事實擺在眼前，政府重姿勢多於實際。對公眾健康之維護，對被禁足者之照顧，不屬於重中之重，但就算政府要做得妥妥當當，亦沒有本事。這其實很羞家。先進社會都有管理危機的意識，及早做足準備，等到最壞情況到來，便不會「揦手唔成勢」。林鄭之所以是廢老，在於不知管治為何物，以為死管爛管，好似一個惡死的班主任，罰你留堂，便搞得掂班學生。

據聞政府內部，抗疫工作各自為政，尤其缺乏跨地區和跨部門的協調。從過去一年表現來看，林鄭自我中心、自以為是不特止，更弊在無（大）腦，無一個似樣的中央作戰指揮部。行政會議在疫情期間花時間討論小輪加價事宜，正反映這班因循的管治階層眼界有幾高，看得有幾遠。是故政府每次做決定不單止慢，更流於零碎、斬件式，看不見背後有一套理念貫穿各種決策（除非妳認為「由市場霸主決定」便是政府的管治理念），朝令夕改往往迫於形勢，並非自我修正的表現。自我修正是會累積經驗，從學習中成長的。

說到封區，林鄭一早劃地為牢，被封在自己狹小的comfort zone中，至於政府故步自封，原因有：

瘟疫下，政府堅持不封關，為人所詬病。輿論一般從政治角度切入，解讀其死不悔改之底因。但除此之外，也不能忽略一點。香港成功之道，一直與「自由港」三字扯上關係，是故「封關」對政府上上下下來說，是一個難以突破的心理關口。何況本港經濟在放任市場主義的推動下——一群以芝加哥學派為首的學者鼓吹多年的論述，近日王于漸等開始轉口風，說政府的角色應該加重，但說到底，所謂租置計劃都是以地產和金融界大戶的利益為先——變成高度依賴旅遊服務業，舖租高昂有賴高消費旅客和水貨客經濟支持，客源一斷，全線吊鹽水都唔得掂。這亦解釋了林鄭為何花大量精力，遊說廣東省和澳門政府盡快通關，以及搞未曾啟動已爆破的旅遊氣泡。

諷刺的是，廣東省和澳門政府深知疫情險惡，一直企硬，無聽妳林鄭支笛。

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍為修改，原題目為「被封在「小區」內的林鄭政府－論香港政府的國師芝加哥學派(三十一)」，原文可見於作者Facebook。

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