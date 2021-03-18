產婦不可忽略的「唐氏症篩檢」，初唐檢測結果是機率不上不下該怎麼辦？

際遇真的可以改變人生。最近一連串看了幾則唐寶寶的勵志新聞，加上12月3日剛好是國際身心障礙日，讓人非常有感。

中國一個原本出生就被親生父母拋棄的唐寶寶，原本以為會在孤兒院終老，卻遇上了一對美國夫妻。其中妻子瀏覽資料時，看到這個孩子的出生月日和自己相同，認為是神的旨意，於是接受了命運的安排，遠渡重洋領養這個孩子並接回美國，取名Rosie。

後來Rosie不僅在優渥且充滿愛的環境中成長，母親將她可愛的模樣放上社群媒體後，居然還獲得十幾萬人關注。

同樣在國外還有一個在影音軟體上爆紅的唐寶寶Adam，在哥哥的幫助下錄製了烹飪、運動及搞笑的影片。他認真、憨厚的態度與真誠的笑容，讓影片在上傳後吸引22萬人訂閱關注，也收到了無數人的打氣支持與關愛，成功變身小小網紅。

而台灣，唐氏症基金會為響應國際身心障礙者日，與43個服務據點的成員們攜手舉辦了嘉年華。藉由擺攤、表演及變裝踩街的方式，讓更多民眾認識唐氏症。過程溫馨有趣，不過簡單的動作對唐寶寶來說卻是很耗力的嘗試。

這個活動的背後也有很嚴肅的訴求。因為根據基金會的統計，全台灣3萬多戶家庭有唐寶寶，其中7成是中低收入戶，只有3成是白領階級。但為了照顧唐寶寶，父母也很難專心在職場上，即便某些唐寶寶可以藉由販售愛心餅乾跟手工香皂等賺取微薄收入，近來卻因為疫情影響而受到衝擊，所以才藉由舉辦活動的方式吸引大眾及政府關注。

所以說，其實Roise跟Adam真的是少數超級幸運兒，大部分的唐寶寶，未來都仍屬未知。

每每看到這類的消息，我都想再次呼籲，唐氏症篩檢真的是產婦不能忽略的檢查。

目前篩檢方式有好多種，包含常聽見的初唐、二唐、NIPT、羊膜穿刺。其中初唐檢查是所有產婦在懷孕初期就會遇到的產檢項目，大多34歲以下孕婦，且希望做CP值高的產檢，就會考慮選擇這項工具。至於初唐有什麼優點，現在來說給你聽。

初唐是「初期唐氏症篩檢」的簡稱，它也等同於第一孕期唐氏症篩檢。這項篩檢工具是運用抽血及超音波的方式，評估胎兒罹患唐氏症的風險指數，並非直接指出懷的「是或不是」唐寶寶。

做初唐篩檢的偵測率，大約在87－92％左右，假設結果出爐你的機率大於等於1/270，屬於高風險群，醫師就會建議再進一步做其他檢查；例如羊膜穿刺、NIPT、二唐等等。

至於臨床上怎麼判斷，可以列出一個範圍給大家參考：

初唐檢測結果是機率不上不下，介於1/270－1/1000的人：建議再做第二孕期唐氏症篩檢，當二唐結果顯示風險小於1/270，就可以安心。不過萬一二唐結果顯示風險還是大於等於1/270，就建議再做羊膜穿刺確認吧！

初唐檢測結果直接就是大於等於1/270的人：為了寶寶的健康和未來諸多的考量，建議還是直接做羊膜穿刺確認。

眾多產檢項目雖然有點辛苦，等待結果也常讓產婦們提心吊膽，但為了最終能順利生下健康寶寶，其實這些過程都是非常值得的。想了解初唐費用與更多細節資訊，也可以參考這篇文章：〈初唐檢查、頸部透明帶重要嗎？教你初唐高風險該怎麼辦〉

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航