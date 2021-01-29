拜登就職後簽署一系列行政命令，「氣候」躍升為僅次於防疫的優先議題

環境資訊中心綜合外電；許芷榕編譯；許祖菱審校

美國民主黨籍拜登（Joe Biden）20日宣誓就職成為美國第46任總統，拜登政府隨即推出一系列旨在應對氣候危機的行政命令，包含重返巴黎氣候協定。

拜登除了簽署回歸巴黎協定，也終止數項石油鑽探工作

全球第二大溫室氣體排放國美國，在前任總統川普執政期間，退出了巴黎氣候協定。如今，拜登簽署了重返該協定的文件，30天後，美國就會重回對抗地球升溫的行列。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在推特上發文表示，「歡迎回歸巴黎協定！」

拜登還計劃終止備受爭議的Keystone XL輸油管的計畫，該計畫預計從加拿大運送油砂至美國，並停止在熊耳國家保護區（Bears Ears National Monument）、大升梯—艾斯卡蘭蒂國家保護區（Grand Staircase-Escalante National Monument）和北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）的石油鑽探工作。

川普政府曾下令縮小猶他州內熊耳、大升梯兩個國家保護區的土地面積，該決議也將被重新審理。

拜登在就職演說時表示，美國需要承擔「陷入危機的氣候」，並在第一天採取了一系列相應的行動。此外，拜登政府也將氣候變遷列為僅次於武漢肺炎（COVID-19）的優先處理議題。

氣候立法上，拜登政府仍將面臨諸多挑戰

拜登預計在今年春季召開一次國際氣候峰會，以協助加速減排，同時可能提交新的美國減排目標，以實現2050年淨零碳排目標。

拜登將能夠單方面限制公有土地上，化石燃料的開發，並針對汽車和卡車的燃料效率制定更嚴格的規定，但減排範圍涵蓋更廣的氣候立法，將於國會上面臨更嚴峻的挑戰。

民主黨雖佔眾議院多數，但參議院的兩黨席次各半（50比50），恐怕不大能接受像綠色新政這樣受改革派人士支持的法案。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

至於拜登對龐大財政支持以發展太陽能、風能等乾淨能源的期望，則取決於預算和基礎建設的議案。

專家建議，減碳目標可訂為2030年較2005年減半

今年11月，簽署巴黎協定的國家，將派代表參與在英國格拉斯哥舉行的聯合國峰會，各國預計提出新的減碳目標，且新目標將比2015年巴黎協定上首次提出的氣候目標還更嚴格。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾承諾，到2025年，美國經濟活動的溫室氣體排放量將比2005年減少約28％。目前美國距離實現歐巴馬的承諾只剩下一半的時間，若要達成這項承諾，拜登政府將面臨巨大且急迫的壓力。英國和歐盟已經設定了新的減排目標，中國也宣布將在2060年實現淨零碳排。

氣候政策專家說，他們相信，拜登能透過致力制定新法規、增加可再生能源支出、支持各州在降低燃煤發電上，達到並超越巴黎協定時的目標，大多數人建議拜登政府，可以將新目標訂為2030年碳排量比2005年減少40～50%。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航