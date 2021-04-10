饕客口袋名單大公開：六家讓你不畏寒流、從頭暖到腳的「進補鍋物」名店

文：古家萱

天氣轉涼，除了身上的衣服越穿越厚外，一日三餐也不免想來點熱呼呼的湯品。

吃火鍋在台灣算是冬季裡的全民運動，在冷冷的天氣裡，人們總會圍著圓桌，從中間那口滾著熱氣的大鍋中舀起一小碗湯，接著尖起嘴吹開湯上的白霧，小口小口地喝下。東北風帶來的寒意立刻被化散，心裡那積累了整年的空虛疲憊，也跟著在體內蔓延開的溫暖被熨燙平整。

而說到「鍋物王國」台灣的種種冬日湯品，你最喜歡的又是哪種呢？以下，我們就精選了幾家位在台北，冬日必吃的進補鍋物名店。

要討論台北最神秘的湯店，絕對不能遺漏了「運鈍根湯」。自1984年開業至今，即便已擴展到4家分店，運鈍根湯始終只販售「運鈍根湯」一種湯品和其它配料。

根據官方網站介紹，研創人翁勝民先生深入雲貴地區荒山高嶺中覓得珍貴藥材，並經過繁複的九蒸九晒九蔭露水等古法煉製藥性，最後再與性味甘平、鮮美多汁的烏骨雞一同熬煮，成為桌上的運鈍根湯。

運鈍根湯整鍋以「全酒不加一滴水」熬製而成，對於平時就愛喝的人來說，這聽起來或許沒什麼大不了的。但最神奇的地方就是，這是一鍋無論酒量好壞，空腹三碗下肚後，都能誠實表現出你身體狀況的「會講話的湯」。

舉例來說，若出現面紅情況，表示的是表血不足、循環弱、過度疲勞；頭暈表示氣虛；若喝了之後開始嘔吐，則是排肝火、清腸胃的表現。

每年都有許多酒國梟雄不信邪地來到運鈍根湯，最後都在一旁店家準備好的嘔吐嘈前乖乖跪下。但神奇的是，據大多數曾在此與身體「劇烈溝通」過的客人表示，隔天醒來時並不會有平常喝到宿醉那種噁心不適感，反而會有種氣血通暢、精神飽滿的感覺。甚至有飽受失眠所苦的患者表示，他在當晚睡了多年來最好的一覺，非常不可思議。

說到冬日必吃的進補鍋物，溫而不燥、補氣又補血的「薑母鴨」，絕對是最具代表性的一品。

想在台北吃到好吃的薑母鴨，除了霸味與帝王食補等連鎖店家外，位於新店中正路上、身為「新店必吃四天王」之一的「阿蘭姐薑母鴨」，絕對是每個饕客都曾耳聞的名店之一。

店家先將老薑放在大鍋內慢炒出香味，再加入以甘蔗熬煮出的鮮甜湯汁、紅標米酒、麻油，以及肉質柔軟不乾柴的紅面鴨肉，慢慢滾煮出濃郁卻不嗆辣的薑味。

炒完後，店家還會將鴨肉放進壓力鍋內繼續悶煮，上桌前再撈入鍋中，軟嫩入味的口感搭配自製的豆腐乳，成為無數人週週造訪報到的原因。

除了平價美味的薑母鴨外，阿蘭姐店內的多種丸餃、配料也受到眾人好評。其中，店家自製的「鴨肉小丸子」、使用了大甲芋頭入料的「芋頭鮮肉丸」，以及坊間少見的「鱈魚鴨肉捲」等，更是不可錯過的品項。而針對不喜歡薑味的顧客，店家也販售有何首烏、麻油雞、蛤蠣雞等其他滋補湯品，適合闔家大小一同前往品嚐。

位於捷運行天宮站附近，有一間隱藏在民宅內、沒有招牌，卻可說是「全台北最難預約」的羊肉爐小店——「車庫羊肉爐」。

因為店內空間較小的關係，車庫羊肉爐僅在每日下午2點開放電話預訂當天晚上的內用和外帶，而內用更只有晚上18:00與19:50兩個時段。若想在寒流來襲的日子到現場吃上熱熱的一鍋，請記得設定好鬧鐘，用搶五月天演唱會門票的心情打電話。

不同於坊間大多數的羊肉爐，車庫的湯頭既沒加酒、也沒加中藥，喝起來是純粹的精燉肉汁與蔬菜甜味。

鍋中的羊肉帶有Q彈的厚皮，肥瘦比例均衡得宜，既不會吃到湯上浮著一層厚厚的油，又不至於乾柴到難以入口。雖不敢說完全沒有「羊味」，但絕不會是那種令人退避三舍的恐怖羶味，無論喜愛羊肉與否都能接受。裡頭還有各種配料如凍豆腐、香菇丸、牛肉丸與各種蔬菜。

而除了湯頭甘美醇厚的羊肉爐本身，店內的「蒜苗鹹豬肉」亦是饕客們一致推薦的必點品項。鹹香的滋味，無論拿來包著生菜吃、還是當作下酒菜都相當合適。另外，口感清爽無嗆味的「涼拌洋蔥」更是開胃、解膩的搭餐好選擇。

吃膩了各種進補鍋物，想來點口味清爽，卻依然暖呼呼的食物當晚餐嗎？開業將近一甲子的「台電勵進餐廳」或許會是個好選擇。

前身為台電員工餐廳，距離捷運古亭站步行約5分鐘的勵進，是不少台北人心目中第一名的酸菜白肉火鍋。店內採用吃到飽形式經營，提供有牛、羊、白肉、凍豆腐、豬血、酸菜及現做蔥油餅。

台電勵進餐廳至今仍採用碳火鍋爐作為桌上的煮食容器，可透過煙囪上的蓋子調整火侯大小。

起初可能會覺得湯頭味道較淡，但隨著用餐時間拉長，白菜的酸味漸漸融入湯內，會煮出帶有淡淡奶白色的濃味湯頭。覺得不夠酸的話也可以到自助區夾取更多酸菜，依個人喜好調整口味。

在食材部分，預先汆燙過的五花白肉不僅不會過油，Q脆彈牙的口感也讓人忍不住一口接一口。而現煎的蔥油餅有著十足麵香，撒上一點胡椒鹽就十分美味。

此外，店家會在一入席時另外附上一盤招待的冷盤，裡頭有涼拌冬粉絲、豬肉凍、炸排骨與川丸子，千萬別傻傻地整盤丟進鍋裡煮，豬肉凍會直接在你眼前消失。

給沒朋友讀者的加碼推薦

雖說在冬天吃鍋喝熱湯的幸福感真的無可挑惕，但對於許多單身又沒朋友的人而言，要找到一大群人一起坐下來共享開鍋樂趣，還真的頗有難度。

為了讓這個寒冷的冬天變得稍微溫暖一些，以下，我們也加碼整理了兩家即便只有一個人，也可以好好滋補身心的湯品小店。

每到東北季風吹拂的時節，位在晴光市場外圍的「阿圖麻油雞」門口便會排起長長一串人龍。大家邊聞著濃厚的酒香，邊拿著菜單，思考著待會究竟要點些什麼好。

從小小的路邊攤車起家，飄香30多年的阿圖現在不僅有著多家分店，更在近年拿下了米其林必比登推薦，成為眾人口中「全台北最好吃的麻油雞店」。

店內的湯品主要分為「麻油」與「清湯」，除了定番的雞腿外，還有鮮魚、腰只、赤肉、豬肝等多種選擇；另外還有人參雞、四物雞、香菇雞與當歸豬腳可供選擇。每碗都料多實在、份量十足，以多數女生的食量而言，即便不點麵線等澱粉主餐也能吃得飽。

另外，店內的小菜「乾米血糕」也相當值得推薦，將以麻油煮過的米血切塊盛起，並在一旁撒上大量的花生粉與香菜。沾一點油膏、辣椒，便是人間美味，幾乎每桌都會點上一盤。

位在善導寺捷運站周邊，「雙月食品社」是一家主打平價、健康的養生湯品專賣小店。

原本就已經很受人們歡迎，在2018年拿下米其林必比登推薦後更是一位難求，店內的熱門品項「雙月油飯」時常一開門就銷售一空。

店內販售的湯品種類相當多元，從以高級中藥材入料的「靈芝白首烏燉雞」，到牛蒡、蛤蠣、麻油燉湯樣樣都有，時常讓人不小心陷入選擇障礙。

雙月食品社的最大的特色之一就是清雅淡甜，即便是麻油雞，吃起來也香醇溫和、不燥不火。而在用料方面更是大方實在，每當餐點上桌，層層堆疊的雞肉與蔬菜都會超出湯的水平面，必須趕緊先吃掉一些才能順利的使用湯匙喝湯。

而除了湯品與前面提到的油飯外，店內的小菜「東石鮮蚵」也相當受到歡迎。肥美飽滿的鮮蚵在盤子上一字排開，加了醋和醬油來簡單調味，再搭配口感爽脆的酸菜和薑絲，另各方「蚵控」難以自拔。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航