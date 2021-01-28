部桃醫院群聚屬同一變種病毒株傳播，春節疏運期間雙鐵禁止飲食、高鐵取消自由座

中央流行疫情指揮中心（簡稱指揮中心）今（28）天下午召開「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情記者會，宣布新增2例境外移入、無新增本土案例。指揮中心也宣布案868、869、885和889，4例病毒基因定序的結果，表示與先前5案相同，屬於單一變種病毒株所引起的傳播事件。

交通部航政司在記者會上也宣布，因應即將到來的春節疏運期間，高鐵、台鐵列車上將禁止飲食（服藥、哺乳特殊需求除外），海空運輸以及公路客運將比照辦理。交通部表示已將相關規劃陳報指揮中心，後續待指揮中心核覆後盡快公告，預計於2月8日-16日間施行。

雙鐵春節疏運期間列車上禁止飲食，高鐵取消自由座、台鐵限制站票

交通部航政司何淑萍司長表示，因應即將到來的春節假期與相關疏運，該部已做相關規劃並陳報給指揮中心。何淑萍說明，春節疏運期間，雙鐵列車上將禁止飲食，特殊需求例如服藥、哺乳等情形可除外，海空運輸以及公路客運皆會比照辦理。例外情形則像是台鐵的觀光列車、空運的國際與兩岸航線，則不受規定限制。

何淑萍表示，2月8日-16日這段期間，高鐵取消自由座、全車對號座；台鐵也會限制站票數目。

何淑萍也提醒民眾，春節期間旅客搭乘大眾交通運輸，仍需量體溫、戴口罩，並遵守相關規定。禁止飲食規範如經相關人員屢勸不聽者，則會依據《傳染病防治法》處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

部桃群聚屬於同一變種病毒株傳播，預計2/4進行全院篩檢計畫

有關衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染事件，指揮官陳時中說明，案868、869、885和889，4例病毒基因定序的結果，表示與先前5案檢驗結果相同，都是帶有L452R位點突變的D614G變種病毒。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，基因定序在疫調的功能為協助釐清案例的關聯性。羅一鈞表示，雖然案889目前仍無法完整定序，但大部分的基因都可被找到。他表示，除了部桃的群聚事件，也沒有在其他境外移入的個案身上找到L452R位點突變的病毒，確認部桃的群聚感染是由單一突變病毒株所引起的傳播事件。

由於今天已是本土零確診第4日，媒體詢問陳時中是否表示可鬆一口氣。陳時中回答雖然部桃群聚疫情朝著比較正向的方面前進，但還無法鬆一口氣，「這週是個緊張的觀察期，我們還是將第一階段的監測時間點訂在2月4日，屆時也會對部桃進行全院的篩檢計畫。」

另有媒體詢問部桃最基層的清潔人員壓力甚大，傳出離職潮的消息，陳時中表示，該院整體清潔工離職人數確實有增加，145人中有20人離職，醫院也透過慰問關懷、加發相關津貼，比照正式員工的就醫福利予以穩定，也期盼外界能給予支持、鼓勵。

至於2例境外移入，根據指揮中心新聞稿，境外移入武漢肺炎確定病例（案895、896），分別自美國及德國入境。

指揮中心表示，案895為本國籍20多歲男性，去（2020）年10月前往美國，今（2021）年1月24日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日出現嗅味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共24人，其中11人列居家隔離，13人列自主健康管理。

案896為本國籍30多歲男性，去年8月至德國就學，今年1月22日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日及26日陸續出現頭痛、發燒、流鼻水症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均獨自在住處居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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核稿編輯：楊士範