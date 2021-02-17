《永遠都是第一天》：在今天的商業世界，走到「第二天」的公司等於找死

文：艾歷克斯．坎卓維茨

永遠當作第一天

2017年3月，亞馬遜召開全員大會，貝佐斯一身簡潔俐落的裝束，自信滿滿，站在幾千名員工面前低頭看著眼前的一疊小卡片，唸出事先交上來的問題，不過表情有一點失望。「好，我想這一個問題算是很重要吧，」貝佐斯說，「那第二天會怎樣？」

此前25年，貝佐斯一直要員工每天上工都要當作是亞馬遜開張第一天來做。如今，亞馬遜奔赴破兆的市值，一年增加近10萬名員工，有一名員工（大概有一點想）要貝佐斯考慮一下進入第二天吧。

「那第二天會怎樣？」貝佐斯問他們，「第二天就停滯不前了，接著就無足輕重了，再接著一路走下坡，很難堪、很痛苦，再接著，一命鳴呼。」

與會眾人哄堂大笑。場內幾千名亞馬遜員工眼看有不知名的同事，大膽去踩亞馬遜的「第三軌」紅線，馬上就被貝佐斯宰了，自然看得痛快。眾人響起掌聲，貝佐斯頓一下，微微一笑，替這次會議作收尾。他說：「所以才會永遠都要當作第一天來做啊。」

「第一天」在亞馬遜隨處可見。有一棟主樓用了這名稱，公司的部落格叫這個名字，貝佐斯每年寫給股東的信屢屢以這作主題。雖然我看這幾個字，很想解釋成他是要大家埋頭苦幹都別給我停，特別是在亞馬遜這樣以拚命出名的公司，但其實其中自有深意。

「第一天」在亞馬遜就是代號，意思是要像新成立的企業那樣不斷創新，別去管什麼遺澤遺風。這是體會到當今的競爭對手，都可以用破紀錄的速度去創造新產品──拜人工智慧進步之賜，尤其是雲端運算──那還不如放眼未來放手去做，甚至犧牲目前也無妨。

比起以前的經濟霸主像是通用汽車（GM）、埃克森美孚（Exxon）的路數──發展核心優勢，據守江山，誓死捍衛──亞馬遜的路數可是大相逕庭。守著既有業務一路坐大，於今不再是可行的選項。

財星500大企業在1920年代的平均壽命是67年，到了2015，只守得住15年了。所以，第二天會怎樣？很可能會死。

亞馬遜當年從網路書店起家時，就一直拿「第一天」作安身立命的真言，始終都在撒開手腳創立新的業務，無所顧忌，至於會不會打擊到既有的收益流，他們從沒放在心上。這家公司還是叫作書店，但說是票據交換所也可以，想得出來的產品他們都有，另外還有生意興隆的第三方市場，縱橫世界的物流作業，拿過奧斯卡獎的電影公司。

他們既是雜貨商，也是雲端服務供應商，有語音運算作業系統；他們是硬體製造商，也有機器人公司。亞馬遜每次推出創新之後，必定回到第一天，再去想下一步要怎麼走。

「我手裡的亞馬遜股票多得很，」億萬富翁馬克．庫班（Mark Cuban）2019年7月跟我說過，「價值多少呢，那要看它現在在搞什麼，說是好幾十億也可以。而我有他們的股票，就是因為他們在我眼裡是全世界最出色的初創企業（startup）。」

環顧現今的幾家科技巨擘，準會看出他們的路線都差不多。谷歌是以搜尋網站起家，但是後來再推出瀏覽器擴充功能（Stay Tuned）、瀏覽器（Chrome）、語音助理（GoogleAssitant），孕育出首屈一指的行動作業系統安卓（Android）。谷歌每一推出新產品，都是在挑戰既有的品類。然而，即使一再回頭走向第一天，谷歌始終雄踞巔峰。

臉書一樣數度回頭走向第一天。這間公司原是從線上通訊錄起家，後來以「動態消息」（News Feed）改頭換面，如今又要再度變身，從一視同仁的公告周知（broadcast sharing）轉向看關係親近的親友分享（intimate sharing）：他們把「動態消息」轉給臉書社團（FacebookGroups）──小規模的網路社群──改將即時通訊奉為一等公民。當今產業論起變幻莫測，就以社群媒體為第一，臉書至今可還是領袖群倫。

不過沒多久前，微軟創新的黃金歲月可有一點像明日黃花了。因為這家公司死守Windows的老本，差一點就任前程從身邊溜走。但是，打從史提夫．鮑默（Steve Ballmer）交棒納德拉，微軟也一樣重回第一天，而且是投身雲端運算不再回頭──這可是危及Windows這類桌面作業系統的重大威脅──但是，微軟也因此再度蛻變，成為世上價值最高的公司。

蘋果在史提夫．賈伯斯（Steve Jobs）麾下開發出iPhone，搞得Mac那樣的桌上型電腦以及iPod那類的隨身聽，風光一去不返，但也為公司打下多年輝煌的戰績。如今，蘋果卻也步上Windows的後塵，必須將iPhone的正統寶座拋到腦後，改頭換面，以求在語音運算擅場的年代保住自家的競爭力。

亞馬遜在西雅圖聯邦湖南（South Lake Union）蓋的辦公園區，有一棟新大樓就叫作「再創新」（Reinvent）。世上頂尖的公司用上這樣的詞很奇怪。但在今天的商業世界，走到第二天等於找死，「再創新」確實是存續的關鍵所在。

動腦 vs. 動手

經營創新路線的公司，不是單靠講講話、傳訊息就做得成的。這需要把公司應該怎麼經營重新想過一遍；由於大家剛剛經歷過一場工作模式的大革命，這也算是做得到了。

當今的工作可以分成兩類，一是動腦去思考，一是動手去執行。

動腦：只要做出新穎的東西就成──作白日夢夢到前所未有的點子，想出怎麼讓點子成真，也起身付諸實現。

動手：點子成真之後，舉凡加以支持的便是──例如採購產品、輸入數據、結帳、維護等等。

工業經濟幹的活兒，幾乎全是動手去執行的事。公司的創辦人提出點子（我們來做個東西吧！），然後雇用人手只要替他把東西做出來就好（也就是待在工廠裡把他要的東西做出來）。到了1930年代，大家才開始從工廠主宰的經濟朝思考主宰的經濟挪步──也就是大家說的「知識經濟」。

現今是知識經濟當道，動腦才是王道，一般人卻把時間大多耗在動手上面。每一推出新產品或服務，接下來的時間便都耗在支持服務和產品，而不再去構想其他的了。例如你要是賣服裝的，你每一件設計都要動用繁重的執行工作：訂價、採購、庫存管理、販售、行銷、運送、收益。這些事情還要有額外的工作來支持才撐得住，像是人力資源、合約、會計方面的基本事務。

執行的事情相當繁重，單有某一類核心業務的公司，幾乎沒辦法去發展出別的業務來作支持──克雷頓．克里斯汀生（Clayton Christensen）說這是「創新的兩難」（innovator’s dilemma）。試過的，幾乎全都撤退，要不就是發覺同時支撐多項業務殆無可能。俄亥俄州立大學的經濟學者奈德．希爾（NedHill）跟我說過：「通用汽車過去做過很多不是汽車的東西，」像是冰箱、火車頭，「跟八爪章魚一樣，只是照顧不過來。」

現今的公司泡在執行的工作裡不見天日，不得不專心求精無暇求新。公司的領導人就算很想培養創新的文化，頻寬也力有未逮。所以改將屈屈幾個創意從上往下發送，交由眾人去執行、琢磨也就罷了。

然而，如今要從求精轉向求新，卻突然不像水中撈月了。人工智慧、雲端運算、協作技術的進展，讓既有的業務不再需要那麼繁重的執行工作便撐得起來，公司也就有力氣去將新穎的創意化作現實，並維持下去。這些工具，便是辦公軟體研發爆炸、營運效率提高之後進一步的發展，人工智慧還在推波助瀾搞超速。

專家認為人工智慧有助於大家多做一些「創造型」或「人在做」的事情。不過，要再說得更精準，應該是：人工智慧有助於大家多做發明的事。幾家科技巨擘之所以稱霸，我認為背後應該以這為一大因素。

相關書摘 ▶《永遠都是第一天》：祖克柏都是利用「週五問與答」來為臉書「把脈」

書籍介紹

本文摘錄自《永遠都是第一天：五大科技巨擘如何因應變局、不斷創新、維繫霸業》，遠流出版

作者：艾歷克斯．坎卓維茨

譯者：周慧

臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌，毫無疑問是影響全球人類生活的五大科技公司。亞馬遜所推崇的「第一天」心態，標誌了他們共同的核心精神：永遠不安於現狀，從不停止創新。但他們到底是如何辦到的？

本書作者是BuzzFeed的資深科技記者，他透過130場與內部人士（從馬克．祖克柏到計時工）的訪談，深入而全面地呈現這些企業之所以能在變動快速、任何優勢都無法成為安全傘的世界持續成功的藍圖。

聽來或許偏激，但不懂得永遠維持「第一天」心態的企業，只能風險自負。本書揭露了科技巨擘長保霸權背後的推動力與遊戲規則，想了解他們成功的祕密、甚至想反將他們一軍的人，都能從中得到啟發。

Photo Credit：遠流

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航