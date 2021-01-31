肆一：人生是自己的，試著填上屬於自己的答案，而不是抄襲

一直討好人也是會累的吧。

人跟人之間的相處，常常沒有那麼多的為什麼，只有在不在乎。在乎了就會用心對待，不在乎了，怎麼努力去討好都是白費。

對在乎的人好，但不被在乎了就收手，別人可以不喜歡自己，但自己一定要在乎自己。說到底，你還是可以選擇對自己好一點，而不是巴著不在乎自己的人。不要讓自己變得可憐，要心疼自己。

不勉強別人，其實是放過自己

與其去等一個人改變，不如先讓自己變好。

每個人的人生都是自己的，而要不要改變也是都是自己有意願才能夠，沒有誰可以勉強另一個人。在很多時候，我們都會花時間去希望一個人改變，變得更好、變得對自己更好，可到頭來卻發現常常只是浪費自己的時間而已。

不要最多得時間花在等待，把時間還給自己，把等待一個人改變的時間拿來讓自己變更好，這樣不管他有沒有變，自己都會很好。

你的人生是自己的，試著填上屬於自己的答案

人生就是一連串遺忘與記起的過程，我們會遺忘一些人，我們也會被人所遺忘，然後在某天記起時，才會發現他教會了自己許多事情，而這些經歷都是幫助我們擁有前進的能力。

最終，每個人的人生都是自己的，只能自己選擇想要去的方向，最後也只有自己能為自己找到道路。試著用那些在路上所得到的力量去解答自己的人生，填上屬於自己的答案，而不只是去抄襲。

學著與回憶和平共處，成為自己的力量

每個人的心中，都會存在著一個小小的角落，擺放著不想被知道的秘密。偶爾想起時，可能會感到暖心，但也可能會參雜著淚水，然而不管是好的或是壞的，都是以前的人留下的禮物，讓你學到了什麼。

每個人都會有這樣的回憶，其實不必勉強急著要把它清除，有時候它的存在反而會讓自己感到安心，因為他們見證了自己的一段過去。

只要去找到與回憶和平共處的方式就很好，只要有從裡面學到些什麼就很好。過去不一定都是壞的，回憶也可以擁有力量。

人的一生很短，只足夠你好好做自己

再認真，還是會有人覺得你不夠好；再努力，總是會有人挑惕你的不足；你把自己照顧得很好，還是會有人覺得你不好⋯⋯有時候，並不是你做錯了什麼，而是有人就是會看你不順眼。對他來說，你永遠都不對。

不要害怕被別人討厭，人的一生很短，只足夠你好好做自己、對自己負責，不要把時間拿來擔心。不要活在別人的眼光裡，你的人生應該是在自己的手裡。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰