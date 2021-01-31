下一步美國大聯盟？韓職超新星李政厚的神獸級成就

文：P.G.

「風之孫」

年僅23歲的키움英雄隊外野手李政厚，生涯才第四個完整賽季就已經成為陣中主力打者，更是韓國國家隊不可或缺的外野好手。與王威晨相似的是，身為韓國職棒名將「風之子」李鍾範的兒子，老爸的威名並未掩蓋他的光芒，更用自己的成績獲得眾球迷的敬重，這位「風之孫」目前的成就究竟有多恐怖呢？且讓我們用數據來看看吧！

個人成就

李政厚於2017年投入職棒選秀，獲得當時奈克森英雄隊的第一輪指名青睞，該年賽季便投入一軍賽場。第一年出賽144場，打擊率0.324、OPS 0.812、wRC+ 112.1、WAR 3.67，其中更以單季179支安打打破韓國職棒新人紀錄，而最令人吃驚的他只有19歲而已！

生涯韓國職棒一軍成績

自2017年至今四個完整賽季，可以看到李政厚各項成績都在進步，2020賽季的wOBA更來到0.406、wRC+則為143.6，顯示他在現今的韓國職棒聯盟中已經是首屈一指的攻擊好手。

以他較為瘦弱的身材，SLG（長打率）以及IsoP自新人年來持續成長，這兩年的成打能力更是高於2017及2018這兩個彈力球年，顯示他的實力並非灌水。難能可貴的是，在提升長打能力的同時，BB/K也同樣在進步之中，2020年更來到1.26的優異水準，這樣一個長打實力與選球眼兼具的球員，讓他受到國外球探持續關注的眼光。

當代神獸？

本站作家BHU近期的文章〈當代韓職神獸入札—金河成如何讓大聯盟陷入瘋狂？〉，給金河成下了一個當代韓職神獸的稱號，以金河成這幾年的表現絕對值得這個稱呼。這也引起了筆者的好奇心，若比較曾旅外的韓職打者（包括2020年的金河成）其22歲該年的累積成績會有什麼結果呢？

符合上述條件結果的球員有李承燁（千葉羅德海洋、讀賣巨人）、金泰均（千葉羅德海洋）、金賢洙（巴爾的摩金鶯、費城費城人）、姜正浩（匹茲堡海盜）以及李大浩（歐力士猛牛、福岡軟銀鷹、西雅圖水手）等，無一不是赫赫有名的國家隊常客。

依照22歲時的wRC+來排序，李政厚可排在金河成、姜正浩以及李大浩之前。若依照WAR來排序，李政厚就僅落後李承燁以及金賢洙兩人。此外筆者更比較韓國職棒史上所有球員22歲前累積一軍成績，李政厚所累積之WAR值更排在歷代第四名的位置，堪稱現代神獸無誤。

韓國職棒歷代球員22歲前累積成績前十傑

會選球的長程砲手

目前李政厚在球隊上定位為第三棒中心打者，甫出道時則定位在開路先鋒腳色，但為何教練在棒次安排上把原先的開路先鋒李政厚（三棒）移至原先的中心打者金河成（二棒）之前呢？

XH為長打，AB為打數；XH/H、XH/AB單位都是%。

首先，從資料可以發現李政厚的滾飛比（FO/GO）、長打佔安打的比率（XH/H）以及純長打率（IsoP）都在2020年大躍進。這點可以從他2020年的強勁擊球率達到53.8%看出端倪，而這個成績也是2020年賽季KBO首位，優於挑戰美國的金河成以及洋砲Rojas Jr.。

擊球技巧出眾

在韓國職棒換成反撥係數較低的球（也就是較不彈的球）之後，李政厚能持續提升打擊能力的原因可能和他的擊球方式有關。

從上圖（擷取自2020年比賽影片）可以看到李政厚打擊並非亞洲球員常見的高抬腿動作，其利用跨步的幅度調整節奏來應對不同的球路。此外他揮棒動作完整，最後的延伸可以將球帶得更遠，再搭配專業的重量訓練來彌補較為單薄的身材，這些打擊技巧對於未來要挑戰更高層聯盟會非常加分。

此外他的揮棒範圍可以涵蓋整個好球帶，提昇他對縱向變化球的攻擊能力。吾友K白在他先前的文章〈韓版鈴木一朗與最接近大聯盟的野手－十大你該知道的韓國代表隊新星（下）〉曾列出2019年李政厚對各球種確實擊球率，看來2020年李政厚對縱向變化球的攻擊能力又提升了些。

李政厚2020年賽季擊球品質表

金河成2020年賽季擊球品質表

李政厚從新人年開始得點圈打擊率都達到三成水準，2020年更打下101分打點為生涯新高。從資料看來，李政厚在不同情況下對各球種的確實擊球率都較金河成優異，或許是導致金河成在得點圈的打擊率較李政厚來的低（0.318比0.351），得點圈的OPS也低於李政厚（1.019及1.086）的主要原因。

無法站穩中外野？

沒錯，李政厚雖然是以中外野手登上一軍舞台，但他在中外野的防守能力並不出色，因此球隊安排他以三個不同守位出賽，其中2017及2018年出賽場次最為平均。從各項成績來看，李政厚僅在右外野的防守是逐年進步的，2020年更以右外野手出賽了107場（先發93場）。

RAA與WAA均經過全聯盟校正。

註： RNG為守備範圍數據。 RAA為該守位可替球隊守下的分數。 WAA全名為Wins Above Average，意指該守位較平均能貢獻團隊多少勝場。

在韓國職棒以李政厚目前的攻擊能力，占住一個角落外野的位置是球團可以接受的。雖然他2020賽季防守端的WAA為0.370（綜合）可排在聯盟外野手第10位，但他的被進壘率高達44.5%，排行直接落入聯盟外野手第29名。

以亞洲球員的攻擊能力除非能達到鈴木一朗或青木宣親的水準，即便守備好如秋山翔吾都無法站穩大聯盟先發一席之地，能否在中外野守位繳出亮眼的成績會是他未來三年的重要挑戰。

未來展望

李政厚絕對是韓國棒球界未來的希望，依照他的攻擊能力成長曲線，只要沒有什麼大傷病干擾應該都有旅外的機會。但考量到防守，筆者認為李政厚在提升攻擊技巧的同時，必定要加強中外野的守備能力，一個只能站穩國內職棒角落外野的球員，一定會受到大聯盟球團的質疑。若李政厚真的無法在防守端有所突破，或許先挑戰日本職棒來證明自己會是比較適合的選項。

未來台灣球迷在看國際賽的時候不妨多欣賞一下這位球技和顏值都高水準的亞洲職棒新星，以他的身材所達到的成就或許也是台灣球員可以學習效仿的對象，說不定韓國職棒的鈴木一朗就會是他了！

本季全壘打集錦：

參考資料：《STATIZ》

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航