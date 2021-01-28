檢討中東政策？拜登政府扣住川普時期部分軍售案，包括賣給阿聯的50架F-35
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國務院表示，他們暫停由前總統川普批准的相關軍售，包括出售給沙國的彈藥與價值230億美元給阿聯的F-35匿蹤戰機包裹軍售。布林肯表示，對任何新上任的政府而言，這樣的檢視都是例行工作，以確保軍售能「增進我國戰略目標」。
（中央社）美國總統拜登的新政府於當地時間27日宣布暫時扣住對阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯的龐大軍售包裹，包括軍售阿聯F-35匿蹤戰機，示意檢討中東政策及展望慢慢恢復與伊朗的外交往來。
《法新社》報導，新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在上任後第一個完整工作天表示，他的優先要務還包括處理葉門的人道危機；美國盟邦沙烏地阿拉伯在葉門轟炸與伊朗有聯結的什葉派團體「青年運動」（Huthi）叛軍。
國務院表示，他們暫停由前總統川普批准的相關軍售，包括出售給沙國的彈藥與價值230億美元給阿聯的F-35匿蹤戰機包裹軍售。布林肯表示，對任何新上任的政府而言，這樣的檢視都是例行工作，以確保軍售能「增進我國戰略目標」。
布林肯支持以阿關係正常化，停止支持沙國在葉門的轟炸行動
阿聯在與以色列關係正常化後，成為第一個獲得F-35戰機的阿拉伯國家；布林肯表示他支持阿聯與以色列關係正常化。
布林肯也已表態會停止支持沙國在葉門的轟炸行動，並重新檢討前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前一刻將什葉派「青年運動」定為恐怖組織。蓬佩奧指控「青年運動」與伊朗關係密切，但人道救援團體表示，「青年運動」已宛若當地一個實質政府，被定為恐怖組織將妨礙必要的援助工作。
《華爾街日報》報導，總統拜登受到來自國會民主黨人的壓力，希望拜登能依循他競選時所提出的承諾，對沙烏地阿拉伯以及王儲穆罕默德・本・沙爾曼（Mohammed bin Salman）採取較為模糊的態度。
26日晚間，一封致國務卿布林肯的信件中，眾議院民主黨人士就力勸拜登政府扣住對沙烏地阿拉伯的軍武運送，以及採取其他方式。「我們鼓勵拜登政府撤回美國對由沙烏地阿拉伯在葉門所領導的戰爭的支持，採取快速且正確的行動，並且強化美國的外交關係以尋求政治穩定。」這封信由4位眾議院委員會主席，以及民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）共同署名。
《華盛頓郵報》指出，包括50架F-35戰機的230億美元阿聯軍售，是川普趕在任內最後一天1月19日批准；軍售阿聯F-35是含在去年夏天阿聯同意與以色列關係正常化協議裡的一部分。川普視阿聯與以色列關係正常化為任內一大外交成功，且是團結區域以對付伊朗的重要一環。
美國軍售阿聯獲以色列同意。根據美國法律保證，以色列所獲武器性能可在區域內領先阿拉伯對手，意味阿聯所獲得的F-35，性能應不比以國的F-35。
《華盛頓郵報》指出，雖然軍售阿聯的金額遠超過軍售沙國，但後者卻更具爭議，因為軍售沙國的協議裡包含5億美元的精準炸彈，且將在沙國生產製造。
外交部：台灣不在名單之中，未受到影響
外交部發言人歐江安今（28）天說，已看到美國國務院暫停出口相關武器給若干國家的報導，但台灣不在這些國家的名單當中，沒有受到影響，外交部到現在也沒有收到美方改變相關軍售的通知。
媒體報導，美國國務院官員指出，拜登政府已暫停出口美國軍武，包括川普政府時期批准的沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國軍售案，目的是為了對軍售案進行更縝密的審查。
歐江安今天在外交部例行記者會回覆媒體記者詢問指出，有看到相關報導，美國國務院暫停出口相關武器給若干國家，但台灣不在這些國家的名單當中，所以，台灣沒有受到影響，外交部到現在也沒有收到美方表示會改變相關軍售的通知。
她進一步指出，美國國務院1月23日透過發言人正式發表聲明，完整闡述拜登新政府對台灣的安全承諾與軍售立場，美國國務院的聲明嚴重關切中國政府武力恐嚇包括台灣在內的鄰國，拜登政府重申遵守台灣關係法與六項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並強調美國對台灣的安全承諾是堅若磐石。
另外，美國駐聯大使提名人湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在參院聽證會上表示，台灣是區域最強健民主政體之一，美國需要支持台灣並提供抵抗中國所需安全協助，她也會致力在聯合國反制中國。
對於美國駐聯大使提名人的挺台言論，歐江安表示感謝，並期待相關程序通過後，與拜登政府團隊成員持續緊密合作，讓雙方關係進一步深化。
媒體也問到，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函台灣政府，為處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，但德國外交部仍說，對台灣的政策立場至今沒有改變。
歐江安指出，晶片由經濟部說明，至於台德外交互動，台灣與德國的關係緊密友好，目前各方面互動與往來，都正常地持續進行當中。
《自由時報》報導，川普政府任內共11次宣布對台軍售，其中5次是在2020年下半年所宣佈，分別為7月10日宣佈售台愛國者三型防空飛彈延壽案、10月21日宣佈售我海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙（MS110）、10月26日宣佈出售100套岸置魚叉飛彈系統（HCDS），以及美國總統大選期間的11月3日宣佈售台4架MQ-9B海上衛士偵察無人機，並在選後的12月7日宣佈售台野戰資訊通信系統。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 川普卸任前准售阿聯F-35 拜登政府扣住（中央社）
- 拜登暫停軍武出口 外交部：台灣未列名單不受影響（中央社）
- Biden Re-Examining U.S. Arms Sales to Saudi Arabia, U.A.E.（The Wall Street Journal）
- 拜登政府暫停部分川普時期軍售案 國防部：現有軍售按程序進行（自由時報）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：黃筱歡