檢討中東政策？拜登政府扣住川普時期部分軍售案，包括賣給阿聯的50架F-35

（中央社）美國總統拜登的新政府於當地時間27日宣布暫時扣住對阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯的龐大軍售包裹，包括軍售阿聯F-35匿蹤戰機，示意檢討中東政策及展望慢慢恢復與伊朗的外交往來。

《法新社》報導，新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在上任後第一個完整工作天表示，他的優先要務還包括處理葉門的人道危機；美國盟邦沙烏地阿拉伯在葉門轟炸與伊朗有聯結的什葉派團體「青年運動」（Huthi）叛軍。

國務院表示，他們暫停由前總統川普批准的相關軍售，包括出售給沙國的彈藥與價值230億美元給阿聯的F-35匿蹤戰機包裹軍售。布林肯表示，對任何新上任的政府而言，這樣的檢視都是例行工作，以確保軍售能「增進我國戰略目標」。

布林肯支持以阿關係正常化，停止支持沙國在葉門的轟炸行動

阿聯在與以色列關係正常化後，成為第一個獲得F-35戰機的阿拉伯國家；布林肯表示他支持阿聯與以色列關係正常化。

布林肯也已表態會停止支持沙國在葉門的轟炸行動，並重新檢討前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前一刻將什葉派「青年運動」定為恐怖組織。蓬佩奧指控「青年運動」與伊朗關係密切，但人道救援團體表示，「青年運動」已宛若當地一個實質政府，被定為恐怖組織將妨礙必要的援助工作。

《華盛頓郵報》指出，包括50架F-35戰機的230億美元阿聯軍售，是川普趕在任內最後一天1月19日批准；軍售阿聯F-35是含在去年夏天阿聯同意與以色列關係正常化協議裡的一部分。川普視阿聯與以色列關係正常化為任內一大外交成功，且是團結區域以對付伊朗的重要一環。

美國軍售阿聯獲以色列同意。根據美國法律保證，以色列所獲武器性能可在區域內領先阿拉伯對手，意味阿聯所獲得的F-35，性能應不比以國的F-35。

《華盛頓郵報》指出，雖然軍售阿聯的金額遠超過軍售沙國，但後者卻更具爭議，因為軍售沙國的協議裡包含5億美元的精準炸彈，且將在沙國生產製造。

外交部：台灣不在名單之中，未受到影響

外交部發言人歐江安今（28）天說，已看到美國國務院暫停出口相關武器給若干國家的報導，但台灣不在這些國家的名單當中，沒有受到影響，外交部到現在也沒有收到美方改變相關軍售的通知。

媒體報導，美國國務院官員指出，拜登政府已暫停出口美國軍武，包括川普政府時期批准的沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國軍售案，目的是為了對軍售案進行更縝密的審查。

歐江安今天在外交部例行記者會回覆媒體記者詢問指出，有看到相關報導，美國國務院暫停出口相關武器給若干國家，但台灣不在這些國家的名單當中，所以，台灣沒有受到影響，外交部到現在也沒有收到美方表示會改變相關軍售的通知。

她進一步指出，美國國務院1月23日透過發言人正式發表聲明，完整闡述拜登新政府對台灣的安全承諾與軍售立場，美國國務院的聲明嚴重關切中國政府武力恐嚇包括台灣在內的鄰國，拜登政府重申遵守台灣關係法與六項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並強調美國對台灣的安全承諾是堅若磐石。

另外，美國駐聯大使提名人湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在參院聽證會上表示，台灣是區域最強健民主政體之一，美國需要支持台灣並提供抵抗中國所需安全協助，她也會致力在聯合國反制中國。

對於美國駐聯大使提名人的挺台言論，歐江安表示感謝，並期待相關程序通過後，與拜登政府團隊成員持續緊密合作，讓雙方關係進一步深化。

媒體也問到，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函台灣政府，為處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，但德國外交部仍說，對台灣的政策立場至今沒有改變。

歐江安指出，晶片由經濟部說明，至於台德外交互動，台灣與德國的關係緊密友好，目前各方面互動與往來，都正常地持續進行當中。

《自由時報》報導，川普政府任內共11次宣布對台軍售，其中5次是在2020年下半年所宣佈，分別為7月10日宣佈售台愛國者三型防空飛彈延壽案、10月21日宣佈售我海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙（MS110）、10月26日宣佈出售100套岸置魚叉飛彈系統（HCDS），以及美國總統大選期間的11月3日宣佈售台4架MQ-9B海上衛士偵察無人機，並在選後的12月7日宣佈售台野戰資訊通信系統。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡