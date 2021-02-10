《如果停不下來，就先學會慢下來》：當你感覺快被壓力擊垮時，「察覺呼吸」是一種很棒的正念練習

文：麥可．辛克萊（Dr. Michael Sinclair）、喬西．希德爾（Josie Seydel）

【覺知的力量】

本章重點

進一步探究正念更深層的定義。

認識心智令人驚訝的部分。

瞭解如何練習，並開始練習正念。

「正念」這個詞對許多人而言或許有點神祕，很心理學，而且陌生或太過抽象，或者甚至有點像是無稽之談。這些想法或誤解都是能被理解的。

但其實你對正念一點都不陌生，無論你現在是多大年紀，又或是做什麼工作，你也不需要學習或是用特定的方式才能有所體悟，它時時能與你同在（包括在你讀這本書的此時此地也是如此），更可能你早就已經體驗過無數次了。本書要教你的，就是加強和培養更多的正念。

在當下的選擇，累積成你的人生

以下幾個詞彙可以大略說明「正念」的意思，也可以與「正念」這個詞交替使用，包括：覺知（awareness）、意識（consciousness）、認識（acknowledgement）、觀察力（observation）或專注力（attention）。

正念不是你拿在手上的一個物體或東西，而是種生活方式，上述這些字甚至比「正念」這兩個字更容易理解和描述。你也可以自行決定任何你認為適合的字，這件事並不是真的那麼重要。

正念就像是出現在你生命中、點燃你豐富生命舞台上的璀璨燈光，能照亮每一件正在發生的事，也讓你能夠深入觀察並樂在其中。而正念的宗旨則是請你帶著不設限的好奇心和接納的態度，以有意義和特殊的方式產生覺知，讓你以可接受的方式跟你擁有的所有經驗產生連結，並將專注力放在當下。在當下你所做出的選擇，也累積成你的人生。

只要回顧你覺得最快樂、最有收穫、最有意義的時刻，就是你專注當下的時刻，那也是個如釋重負、平心靜氣、思路清晰，且幸福無比的美麗境界。

大多數人認為，當他們在做運動、彈奏樂器，或是身處靜謐的環境（比方在沙灘上觀賞日落）時，都曾有過這樣的經驗。有些人則說在跟小孩子玩遊戲時，也曾產生這種體驗（事實上，孩童的專注力能讓他們成為很棒的正念老師）。在這些情況下，可能你都曾完全投入在當下的經驗中，甚至完全忘記了時間，而且你所關心和擔心的事也似乎都被拋到九霄雲外。

這些行為就是「正念」：將念頭只放在要專注的事情上，哪怕只是吃飯、如廁、走路等這些日常的小事上。當你非常專心致意地做自己想做的事情，而且在過程中也很享受，就能持續感覺到快樂，體悟到真正的幸福。

有時候你唯一能搭乘的交通工具，就是憑著信念，縱身一躍。 ——瑪格麗特．薛珀（Margaret Shephard）

不判斷、不評價、不期盼

正念練習有許多形式，但是基本上，要培養訓練有素的覺知仍有共同的原則。或者你也可以說，那是一種觀察和體驗「聚焦式專注力」的過程。

西藏喇嘛兼學者邱陽．創巴（Chogyam Trungpa）仁波切曾寫過關於正念的一段文字：「正念就像是一部顯微鏡；它對於我們在鏡頭下所觀察的微生物而言，既不是攻擊也非防守的武器。顯微鏡的功能只是要清楚呈現存在於鏡頭下的事物。正念不須涉及過去或未來；它完全是指現在......覺知就是觀察正念......所以正念和覺知兩者齊力讓我們接受現下的生活情況......生活現況是覺知和正念的食糧；若沒有生活中的高低起伏，我們便無法沉思冥想。」

一位名為蒂絲代爾的正念研究人員，和他的同事則曾描述正念的本質就是一種存在的狀態：「完全活在當下，無須對它提出批判或評價，不須省思過去，也不須期盼未來......而且不必試圖去『解決問題』，或避免接觸現下任何令人不悅的事情。」

正念的中心思想是對自己和周遭的世界抱持接納、慈悲及不設限的好奇心（稍後會更詳細地討論這幾點）。它不是要你改變自己，而是要接納自己是誰，以及你在特定時刻的經驗。

正念也是一種訓練心智的方法。我們的心智分為思維（thinking mind）與覺知（awareness mind）。其中，思維是透過大腦產生的一種生理活動，是簡單的思量，但它通常是機械性的思考，無意識的反應模式，同時也會影響個人的情緒與價值觀。

而覺知並不等於「知道」，它只會注意和感知到有什麼、是什麼，而不會產生想法、意見或判斷，它能幫助你並不囿於心中既定的設想，以不帶任何評價的方式，更全面地看清人事物的真實樣貌。這部分的你能感知且察覺到「自己正在思考」；這時候的你，也能從思維心智中解脫，傾聽腦袋裡的聲音，注意固定而重複的思考模式是如何影響著自己，進而變成一個「觀察思考者」（針對思維與覺知這兩種心智模式，在第六章還有更深入的討論與練習）。

經過數個世紀的演化，我們的腦容量已經比遠古的祖先增大許多。我們現在被分類為「智人」，基本上這可以解釋為：有覺知能力的人類，意識到自身是有覺知的。但遺憾的是，現在我們幾乎已不使用覺知。我們的確有能力自我覺醒，但是卻將大部分的時間花費在匆忙急迫、吃東西狼吞虎嚥、飛奔逃離不想接近的事物等種種衝動行事上，凡事只憑直覺，一點都沒用上覺知力。這些行為舉止，完全無異於數萬年前還住在洞穴裡的原始人。

覺知，就是正念的核心本質。請你先花十秒鐘的時間做下面的練習，它將有助於你區別思維和覺知間的差異。是的，只要十秒鐘。

練習：覺知 vs. 思維

閉上眼睛十秒鐘，試著去留意並辨識身體的感覺，包括身體跟你所坐、臥或站有所接觸之處。或許是臀部或背部接觸椅子或床鋪時的感覺；如果你正站著或坐著，則是腳底接觸地板的感覺。 不要一直想著這種感覺，只要讓自己對此感覺有所察覺就好。換言之，就是將它留在你的覺知中，專注在這件事上，讓它位居你心智的首位。就是這樣。 萬一有任何想法進入你的腦海中（或許是與你身體有關的念頭，也可能是你想到必須要完成的事），只要知道自己有這些想法，便將專注力重新拉回到身體的感官知覺上。 在你繼續往下讀之前，現在先讓自己專注在這種感官知覺上十秒鐘，全心放在覺知上。不必計算做這個練習到底花了幾秒，只要知道大概的時間即可。在這幾秒鐘裡，試著全神貫注在上述的身體感官知覺上。

在練習時閉上眼睛可能會有幫助。

在上面的練習中，你注意到什麼？你注意到的是身體裡的感覺或心中的想法，還是兩者皆有？大多數人在做這項練習時，能更察覺到自身的「覺知」（以此練習為例，是指「身體裡的感官知覺」），而且也注意到「覺知」與「思維」之間的差異。

假如你在覺知中無法停留到十秒鐘也無需擔心，因為那並不是這個練習的目的。我們的注意力會在覺知中進進出出，有時候我們的思維會占上風，有時候則會由覺知所引領。就像專業的舞者或運動員，他們都被訓練成在出場時要獨占鼇頭一般，我們也必須訓練自己的心智，以提升專注力，並更加警覺。而這是需要練習的。

人們常說，當他們身處於覺知時，會覺得放鬆、沉靜或是平和。原因是在我們的「覺知」中，並不具任何想法，因此也不會產生壓力。處在覺知與思維中，就是要去體會「當人」（human being）的感覺，而不是要求自己「做人」（human doing）。也就是說，我們只要單純地活著，專注在當下，而不需在當下做任何事做任何反應。

當你進入覺知時，請記住，這並不是一種放鬆的練習（如果你的確感覺到放鬆，那只是個意外的收穫），而是一種心智的鍛鍊。

這種訓練，能讓我們察覺並感知到各式各樣的事物（當然也包括你的心智），並體驗到其美妙之處。此外，我們也可以將正念融入忙碌的生活中，但不需要做任何改變；也就是說，我們可以在凝聚注意力並專注於覺知的同時，讓所有事物仍保持原狀。

當你保持覺知，安定自若，這種什麼都不做的情況，可能會讓你覺得有點奇怪，別擔心，這是完全正常的。

假如你在進行練習後並未產生上述的任何情況，現在，再試試下面要介紹的呼吸吐納練習。

呼吸讓你靜心與身體對話

在正念練習裡，我們非常鼓勵大家要注意當下的呼吸。事實上，當我們身處在紛擾不堪的環境時，呼吸真的是一個能與自己重新產生連結的好方法。呼吸總是與我們同在，這是在我們混亂的生活中唯一確定會擁有的東西（除了死亡之外）。

呼吸永遠會持續不斷地進行，我們不需要花費心思去想它，它是我們親愛又可靠的老朋友。因此，你可以利用呼吸隨時練習正念。

當我們被時間綁架時，會承受莫大的壓力，心思也會隨著擔憂、焦慮、恐懼、挫敗的想法愈飛愈高，逐漸失控，最後不知去向。隨呼吸產生的覺知會讓我們感到穩定、心安，我們可以利用它將自己「固定」在當下的現實生活中（就像我們也可以與身體裡的感覺同在一樣），尤其是在面對極度困難的挑戰或重大災難時，呼吸的練習會更有幫助。

練習：只要兩分鐘的觀息法

閉上眼睛，或是將視線焦點放在你前方靜止的物體或某個點上。 現在，專注在呼吸上。 你不須以任何方式調整或改變呼吸的速度。只要把注意力放在呼吸上，並保持自然的節奏和感覺。 看看你能否注意到吸氣時，冷空氣上升到鼻腔中的感覺；以及呼氣時，溫暖的氣息離開鼻腔的感覺。 注意吸氣時胃部的上升，以及呼氣時胃部的下降。 就是這樣，現在你的呼吸正以它自然的節奏和感覺在運作。 把注意力放在此刻的呼吸上。 繼續專注你的呼吸，全神貫注地順應呼吸的起伏。 密切注意每一次的吸氣，從開始到自然結束。 密切注意每一次的呼氣，從開始到自然結束。 看看你能否注意到在吸氣要轉換成下一次的呼氣之前，每次吸氣結束時的暫停。 看看你能否注意到在呼氣要轉換回下一次的吸氣之前，每次呼氣結束時的暫停。 現在讓你的呼吸在覺知中位居主導的地位。 你在呼吸時可能會分心（這是正常的），你可能會因為雜念、聲音、感覺的干擾而閃神，只要注意到自己分心了，就慢慢將注意力拉回來，再次專注在呼吸上。注意，就是這個呼吸、這個時刻，就是此時此地。讓你的呼吸自然地以它的感知和節奏，在覺知中居於主導地位。 在經過幾次用心的呼吸練習之後，睜開眼睛，觀察周遭的一些物體，並繼續專注在呼吸上。看看之後當你進行其他的日常作息活動時，是否還能一如之前練習時，仍保持覺知。

做完練習後，你感覺如何？是不是並不如原先設想的那麼糟？如果很糟，你注意到什麼，是哪些原因讓你覺得困難？注意力很難集中嗎？有哪些期待或想法妨礙了你呢？你很努力卻仍做不好嗎？

當你感覺壓力山大、忙到不可開交時，我們非常鼓勵你利用這種練習法時時專注在呼吸上。你可以發現在那個當下，自己會感受到平靜與安寧，不再有壓力，也不再心煩氣躁，只有清晰的思緒，停留在呼吸的覺知中。

心智難以駕馭，且很受限，它很難長時間專注，但是正念有很棒的方法可以訓練這一切。正念是一種修煉，也很單純，雖然不總是那麼容易，但透過本書介紹在日常生活中隨手可做的諸多練習，你一定會感覺到靜心所帶來日起有功的潛移默化力量。

正念小祕方

當我們不斷產生各種思維時，正念能幫助我們不去受思緒內容的干擾，而只單純且清楚地覺察到自己「正在產生思維」這件事。

正念能培養心智中被稱為「覺知」的部分，而這就是感知當下的關鍵。

「察覺呼吸」是一種很棒的正念練習，當你感覺快被壓力擊垮時，它能幫助你與當下重新產生連結。

書籍介紹

本文摘錄自《如果停不下來，就先學會慢下來：52種簡單易行的正念練習，幫你化解壓力，找回專注力〔靜心升級版〕》，時報出版

作者：麥可．辛克萊（Dr. Michael Sinclair）、喬西．希德爾（Josie Seydel）

譯者：張明玲

這世界很匆忙，但你可以不慌亂。

如果你有以下任何一個症狀，就表示你非常需要本書幫助你解決內心的紛擾。

有時候會突然驚覺，不知自己究竟在忙什麼。

花很多時間在擔心「沒時間」這件事。

覺得忙到沒時間和自己獨處。

自我要求甚高，自覺不夠好、不夠完美。

做事難以集中精神，常常心不在焉。

對過去懊悔，對當下慌亂，對未來不安，生活充滿著盲、忙、茫。英國資深心理治療師告訴我們，正念是幫助人們「跳出」這種忙碌模式的最佳解藥。

正念不是正向思考，而是要我們真實體驗「此時此刻」的每一種感受，並且把心「固定」在一個地方，不被忙亂、憂慮、恐懼與壓力的大浪淹沒。如此，能讓思緒保持清晰，看清問題癥結所在，也能勇敢面對自己的不完美。

書中有五十二種簡單易行的正念練習法，包括：不抱怨的練習、關掉內心喋喋不休的想法、一分鐘迷你靜心法、散播善念的種子等。無論是在呼吸、等車、睡覺、吃飯、走路、刷牙、睡前……，每一天，都可以實現正念的奇蹟。

本書將讓你

擺脫無意識的慣性自動導航模式，讓心與當下結合，提升專注力。

擁抱所有情緒，停止負面吸引力，更寬容看待自身的侷限性。

讀懂身體傳達的訊息，適時為身心減壓。

讓「同理心疲乏」回復彈性，懂得愛自己，也能對別人慈悲。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰