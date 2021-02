《克蘇魯的呼喚》：箱子裡放著看起來十分可怕的物體，一旁的文件寫著「克蘇魯」

文:H.P.洛夫克拉夫特(H.P. Lovecraft)

克蘇魯的呼喚

我對這件事的了解,開始於一九二六年至二七年的冬季,當時我的舅公喬治・蓋莫爾・安哲爾(George Gammell Angell)剛過世,他在位於羅德島州普羅維登斯(Providence)的布朗大學擔任研究閃族語系的榮譽退休教授。安哲爾教授是知名的古代文字權威,知名博物館的館長們也經常向他討教;因此應該有許多人記得,他在九十二歲辭世。

由於死因不詳,他的死亡在當地引發了相當強烈的關切。

從紐波特(Newport)搭船回來時,他已經生了病;根據目擊證人所說,當他從碼頭邊抄捷徑回自己位於威廉斯街(Williams Street)的住家時,在小徑旁陡峭丘陵間的漆黑角落中,出現了一名外型貌似水手的黑人。對方撞了他一下後,他便突然摔倒在地。醫生們找不出任何明顯症狀,但在激烈討論後,認為這位老人往上爬行坡度過陡的斜坡時,對心臟造成了某種不明損傷,因此害他送命。

當時我對此推論毫無異議,但之後我開始起疑,且自己的疑心病越來越重。

由於我舅公是位沒有子嗣的單身漢,作為他的繼承人與遺囑執行人,我仔細閱讀了他的文件;也將他所有檔案與文件箱搬到我位於波士頓的住處。我提到的許多資料之後都將被美國考古學會(American Archaeological Society)出版,但我對一只箱子感到相當困惑,也不太願意將之公諸於世。

箱子上了鎖,我也找不到鑰匙,直到我想到要檢查教授放在口袋中的私人鑰匙圈。我隨即打開箱子,但出現在我眼前的,則是戒備更森嚴的另一項龐大阻礙。我找到的怪異黏土浮雕和雜亂的草稿、紙條、和剪報究竟有什麼意義?難道我舅公居然在晚年相信這些膚淺的騙局?我打算找出使這名老人心神不寧的怪異雕刻師。

浮雕約莫呈長方形,厚度不滿一英吋,寬五英吋,長六英吋;很明顯是現代的作品。不過,它的設計氛圍則完全沒有現代風格;因為,儘管立體主義與未來主義含有大量狂野奇想,但它們並不常創造出浮雕上的史前文字中所蘊含的神祕規律性。物體上的大部分設計肯定是文字;儘管我舅公的文件與收藏十分齊全,我依然無法辨認出這特殊的符號,或猜測出任何與它有關的事物。

象形文字上頭有個充滿圖像感的形體,不過它粗糙的外型卻使人無法臆測該物體的本質。它似乎是某種怪物,或象徵怪物的符號,也可能是病態心理才能想像出的形象。如果要照我誇張的想像力解釋,我會形容它是章魚、龍、與扭曲的人類輪廓混雜在一起的物體,這說法相當符合它的外型。濕黏柔軟又長滿觸手的頭部,豎在型態醜惡並滿佈鱗片的身體頂端,背上還長了發育不全的翅膀;但最讓我感到恐懼的,是該物體的整體輪廓。在它後頭則描繪了某種龐大的建築物背景。

和此物體有關的稿件被放在一疊剪報旁,上頭是安哲爾教授近日的字跡;內容也毫無文學作品的風格。主要文件上的標題是「克蘇魯教團」(Cthulhu Cult),文字列印地十分清楚,以避免讀者搞錯這陌生字眼。

手稿被分成兩個部分,第一份的標題是「一九二五年: H・A・威爾考斯的夢境與夢中作品,羅德島州普羅維登斯湯瑪斯街七號」,第二份則是「約翰・R・里葛拉斯(John R. Legrasse)警探於一九○八年在美國考古學會上的說詞,路易斯安那州紐奧良賓維爾街一二一號:注記與韋柏教授的說詞。」

其他文稿是簡短的筆記,有些稿件提及了不同人物的怪異夢境,有些紀錄來自神智學書籍與雜誌(特別是威廉・史考特・艾略特〔註1〕的《亞特蘭提斯與失落的雷姆利亞大陸》〔Atlantis and the Lost Lemuria〕),剩餘文獻則提及許多從古代流傳至今的祕密結社與教團,並摘錄了不少神話學與人類學典籍中的段落,諸如詹姆斯・弗雷澤(註2)的《金枝》(The Golden Bough)和墨瑞小姐(註3)的《西歐女巫教派》(Witch-Cult in Western Europe)。

剪報大多提及了一九二五年春季發生的怪異心理疾病與集體發狂事件。

主要手稿的前半部講述了一樁非常離奇的故事。

一九二五年三月一日,一名外表纖瘦黝黑、態度神經兮兮的年輕人前來拜訪安哲爾教授,並帶來了這只黏土浮雕,當時剛被製成的浮雕還相當濕潤。他的名片上印著亨利・安東尼・威爾考斯(Henry Anthony Wilcox)的字樣,我舅公認出對方是自己略熟的某顯赫家族中的么子,對方最近在羅德島設計學校(Rhode Island School of Design)學習雕刻,並獨自居住在靠近學校的鳶尾花大樓中。

威爾考斯是個早熟的年輕人,充滿天賦,性格卻也相當古怪;從孩提時代起,就容易興奮地將自己的古怪夢境與耳聞過的奇異故事串連在一起。他稱自己「精神性高度敏感」,但這座古老商業城市的古板民眾則對他不屑一顧,認為他只是「作風怪異」。他從不與同輩相處,也逐漸淡出社交圈,現在只與一小群來自其他城鎮的審美家交流。即使是極力維護自身保守思想的普羅維登斯藝術俱樂部,也拿他沒轍。

教授的稿件記載,當這名雕刻家來訪時,突然請教授利用考古知識,辨認浮雕上的象形文字。他的語氣恍惚又不自然,讓他顯得裝腔作勢、性格也與人疏遠;我舅公回答時的語氣有些尖銳,因為嶄新的浮雕肯定與考古學毫無關聯。

但年輕威爾考斯的回應,卻讓我舅公留下十分強烈的印象,並將之逐字逐句記錄下來;他談話中的內容充滿了令人驚奇的詩意,我也隨即發現那是這名年輕人的典型性格。他說:「這確實是新的,因為我昨晚在夢見奇異城市時把它做了出來;這些夢境比肅穆的泰爾(註4)、沉思的人面獅身像、或被花園圍繞的巴比倫更古老。」

此時他開始敘述那段來自沉睡記憶中的漫長故事,並激起了我舅公的興趣。

前晚發生過一場輕微地震,新英格蘭已經有好幾年沒碰過這種規模的震盪了;威爾考斯的想像力也受到強烈影響。入睡後,他做了個前所未見的夢,夢見以巨型岩石與高聳入雲的石碑組成的龐大城市,上頭沾滿了綠色黏液,也散發出令人恐懼的邪惡氣息。牆面與石柱上佈滿了象形文字,而從無法估算實際深度的地底,也傳來一陣不似人聲的嗓音;只有透過想像力,才能將那股混亂的感受形容為聲音,但他努力用最難以發音的字母詮釋了那聲響:「Cthulhu fhtagn。」

在使安哲爾教授感到不安的記憶中,這段怪異語句正是關鍵。他以科學家的研究態度謹慎詢問雕刻師;並狂熱地仔細研究這名年輕人製作的浮雕。當年輕人驚醒時,發現自己穿著睡衣,正全身冷冽地製作塑像。威爾考斯事後說,我舅公責怪自己年邁,沒有及時辨認出浮雕上的象形文字與圖樣設計。

他提出的許多問題,對這名訪客而言彷彿天馬行空,特別是關於威爾考斯是否與邪教或祕密結社有牽連的問題;威爾考斯也無法理解,為何教授一再保證,只要讓他加入某種廣泛流傳的密教或異教團體,他一定守密。當安哲爾教授終於相信雕刻師對任何教團或神祕學一竅不通時,他便要求訪客一定要將未來的夢境告訴他。

這件事催生了規律的後果,因為在首次會面後,手稿中便記錄下年輕人每天的來訪;在這期間,他提到零散的夜晚夢境片段,裡頭總會出現某種恐怖的雄偉景象、充滿漆黑又潮濕的石塊、和由地下傳出的嗓音、或意義不明的單調叫喊;儘管那些謎樣的詞彙帶來了感官衝擊,聽起來卻只像是胡言亂語。最常出現的兩個字,則被詮釋為「克蘇魯」與「拉萊耶」(R’lyeh)。

手稿繼續寫道,三月二十三日威爾考斯沒有出現;聯絡他的住所後,才得知對方得了某種怪異的熱病,已經被送回位於瓦特曼街(Waterman Street)的家族寓所了。他在夜晚叫出聲來,驚醒了大樓內其他藝術家,之後便交替出現昏迷與譫妄的症狀。

我舅公立刻打給對方的家族,從此便相當關切這事件;他經常前往負責治療威爾考斯的托比醫生(Tobey)位於賽耶街(Thayer Street)的辦公室。這名年輕人發熱的腦袋中,明顯充滿了怪異事物;連醫生提起這些事時,都不禁感到毛骨悚然。內容不只包括威爾考斯之前夢過的光景,也狂野地提及某個「高達數英哩」的龐然巨物,正笨拙地四處走動或滑行。

他從未完整敘述這物體的外型,但根據托比醫生轉述他有時吐露的狂亂隻字片語,讓教授相信,這肯定就是威爾考斯企圖在做夢時雕刻出的無名怪物。醫生補充說,一提到這物體,年輕人便會陷入昏睡。奇怪的是,他的體溫並不會比正常體溫高出太多;但比起精神問題,他的整體狀況更類似發燒。

譯註

註1:William Scott Elliot,十九世紀末神智學者。

註2:James George Frazer,二十世紀初蘇格蘭人類學家與神話學家。

註3:Margaret Murray,二十世紀英屬印度人類學家與歷史學家。

註4:Tyre,古代腓尼基的首都,現屬黎巴嫩。

