《攻心操控說服術》：從電視購物到社交軟體，大家玩的都是以科學為本的「大腦操控」

文:葛瑞格利.哈特萊、瑪莉安.卡琳屈

從家庭到大型多國企業等,歸屬與差異的感覺是任何團體中的驅動因素,公司的成敗起伏多和這一點密切相關,而政府、教會以及其他組織也同樣,無論人們互動方式是面對面還是虛擬。歸屬感是何時與如何發生,或者差異化是何時及如何發生的,其核心都在於團體領導本質與風格。

操控人類大腦的Google

葛瑞格曾有個學生的前妻莎莉,在電視購物買了價值數萬美元的人造珠寶,他之所以知道這一點,是因為他們協議分手而必須申報財產。

她是用自己的錢買珠寶,因此他關心的不是她濫用聯合帳戶亂花錢,而是在於她對電視購物體驗的莫名依戀。

「她為什麼會那樣做?」他問葛瑞格。箇中原因是讓人按你心意做事的一個基本要素:歸屬需求。由於電視購物員工能夠追蹤顧客的購買紀錄,當莎莉打電話訂購時,跟她說起話來彷彿熟識一般;她們更像是社團裡的女性朋友而不是業務員:「真高興接到妳的電話!怎麼好久沒有妳的消息了?我們好想念妳!」聽起來像是真心話,只是原因可疑。

莎莉覺得自在許多,因為她生病而身體孱弱,所以這些銷售業務員是她交談與得到關懷的主要人際交往。她們給她一種認識且能夠產生真誠的歸屬感,以及隨著她購買愈來愈多珠寶而產生差異化。在她購買之後,電視螢幕上會跳出她的名字並稱讚:「莎莉,我們最喜歡的客戶之一!」

我們不是在控訴電視購物的掠奪性做法,而是想明白解釋,這些人只是很出色地完成建立連結的工作,而這是他們衡量成功的因素。一旦建立連結,電視購物的員工能讓最好的顧客感覺與眾不同。

在某種程度上,電子灣(eBay)的蓬勃發展也基於同樣的心理。你可以很快在交易遊戲中成為略有名氣的人,而且獲得認可,在成功完成購物之後,還會收到熱情鼓舞的電子郵件,宣告你是「贏家」。

之所以成為贏家,是因為你和另一個有錢可花的人競爭,而你有本事花得比他更多。你會為此感到高興嗎?當然會。你屬於精明競標者「高級」俱樂部,有了讓電子灣為你服務的條件。

寶馬汽車(BMW)歷久不衰的成功行銷策略,是將擁有寶馬汽車連結到特定群體的身分證明,除了曾經短暫涉足非高價領域,寶馬汽車一直專注在自認優越的現有顧客,並挑選想要「晉身」那個團體的新顧客。寶馬汽車的手法與電視購物有相似之處,著力與顧客建造屬於寶馬家族的情感連結──這點自然而然地將他們與平民大眾區隔開來

電視購物與寶馬汽車以情感連結與差異化的專業手段,若轉換成數位版本則變成了線上內容供應商,而技術知識則源自如史丹佛說服科技實驗室(Persuasive Technology Lab)等中心,是以科學為本的操控最高極致。

前Google設計倫理學家崔斯坦.哈里斯(Tristan Harris)聲稱,媒體公司努力將眾人群聚到他們的內容,是一場「腦幹底部的逐底競爭」(race to the bottom of the brain stem)。首先我們要給Google來一點掌聲,他們至少認知到操控使用者有著道德相關問題。

在引述的句子中,哈里斯提到了爬蟲類腦(reptilian brain)──以演化來說是大腦中最古老的部位,因此也是最原始的。他談論到與科技的關係,基本上無異於我們論及像吉姆.瓊斯與大衛.柯瑞許等人,在吸引追隨者的成就時會有的說法。

將年輕人吸引到特定線上內容的現象與思維方式無關,而是和主宰生存的自主神經功能有關,運用探取大腦的這個部分,創造了類似Snapstreaks(社交軟體Snapchat中的一種圖示功能,顯示你與朋友之間的密切程度)的現象,亦即能顯示兩人在Snapchat上連續有多少天彼此通訊。

Snapchat給參與者某種他們不想失去的東西:一種「完成」連續通訊天數的獎勵。這種「成就」成了一些青少年的部分身分認同,讓使用Snapchat嵌入了他們的價值體系與行為之中。對有些人來說,維持連續通訊狀況的必要性可能深植於內心,甚至與生存緊密連結──不是身體上的生存,而是指社交方面。他們透過保持連續通訊,既是建立情感連結也是在差異化,萬一打斷了,那就與團體斷裂開來。

Photo Credit: Jaap Arriens / NurPhoto / AP / 達志影像 Snapchat

哈里斯斷言,這種操控行為很危險。登上Snapchat或流連在臉書頁面或YouTube系列影片,或者其他任何成功吸引注意力的數位媒體公司產品,很快就會發展成無關選擇的活動了。換句話說,那些公司不希望關注內容是認知腦(cognitive brain)做的決定,而認知腦是人類大腦發展最多的部位。

像Snapstreaks這種緊抓注意力的現象,反映出成功的操控行為:一種以神經科學為本、經過深思熟慮的方法,試圖從登上Snapchat這個行為中去除大腦思考的部分。

從差異化找到優勢

做到歸屬是動物本性,做到差異化則是人性。你在群體或社會中有別於他人,可能是因為你有天賦、財富、熱愛運動以及吸引人的特質;或者你可能懂得如何經營自己的虛擬形象或別人的虛擬形象,這些全都帶有正面的含意。

但是靠著怪異而做到差異化就不是好事了,除非你歸屬的是一個怪人團體(在一群怪胎之中當個怪胎,可以讓你成為超典型)。當大家看著形單影隻的怪人,心裡納悶除了他剛剛脫口而出的那些胡言亂語之外,腦袋裡到底在想些什麼。

不過,差異化的需求如此強烈,因而有些人寧可爭取「瘋狂」標籤,也不要「平凡普通」的標籤。有許多人只是靠著運氣做到差異化,這在大多數背景下會讓他們顯得怪異,但也正好給了他們獨特性。

舉例來說,葛瑞格曾經與一家營建公司的營運總監共事,對方的針繡功力猶如拿著繡線的達文西,事實上他曾仿照達文西的《蒙娜麗莎》,創作了一幅3英尺乘4英尺(91公分乘以122公分)的針繡畫,掛在辦公室的牆上。這位50歲的男士晚上是享受家庭生活的人,白天則手握數百萬美元的營建計畫,他發現針繡是一種有創意的放鬆與宣洩管道。這肯定讓他與眾不同。

正常與怪異的界線在哪裡?這要看對團體來說,什麼是正常。並且在你企圖拉攏團體中的成員時,不要將自己的價值投射到這個團體。

差異化的要旨可以用一句老話總結:「你不用跑得比熊快,只需要跑得比你的朋友快。」在你的團體中,可能有人比你聰明、比你敏捷,而你只需要比一些人更聰明、更敏捷,聰明與敏捷都是相對的。團體中的那些人可能是地球上最慢、最笨的人類,所以你在這個封閉的團體中無論如何都會更聰明也更敏捷。假若團體中的每個人都比你更聰明、更敏捷,你還是能在某些領域的表現超越他們,大部分人都能找出自己所擅長的事。

這個模式可能以出乎意料的方式展開。一個人可能在某個領域經驗豐富、非常精通,但對新的團體來說沒有價值,而缺乏價值意味著無法讓這個人達到差異化。

舉例來說,葛瑞格任職的組織有美國陸軍、特靈公司(Trane)、美國標準協會(American Standards Association)、英格索蘭(Ingersoll Rand)、哈斯曼(Hussman)及其他公司,也就是從一家公司到另一家公司,他始終接受委託發動企業文化的改變。他對於人、生產力以及流程改善有著豐富的知識,能為許多公司帶來不同的東西。

想像他在第一天就對著第一次聽他介紹這些概念的一群人,講述那些錯綜複雜的知識,情況很快會變成誤解與想法缺乏協調的情境喜劇,畢竟他是「軍方人士」或是「英格索蘭人」,所以他是企圖「汙染」我們文化的外來者。

葛瑞格沒有產生差異化,反而可能形成孤立與疏離。受眾需要理解訊息的價值,否則訊息對他們將失去任何價值,不過當他證實了訊息的價值,會達成讓人接受他說話的內容和目的,即便他被認定為「軍方人士」或「英格索蘭人」的疏離依然存在。

