少子化的原因大家都清楚，政府不能只給「小確幸」還要「解疑慮」

「人口」一直是國家發展的重要課題，無論是增加或減少都攸關著社會經濟的穩定與榮窳，許多國家都面臨著人口萎縮的挑戰，包括中國、日本等全球性主要經濟體都出現「出生率不足」及「人口老化」的現象。

而台灣也不例外。

近年來，因為國人生育意願不高所導致的「少子化」情形備受關注，這影響的不只是新生人數的減少，更衝擊到經濟生活、人力資源及教育事業等的分配，深受討論的焦點在於教育機構面臨學生人數不足所帶來的經營困境，尤以許多國內大專院校在招生壓力之下，有營運不善而退場的結果。

我國首度出現人口減少，少子化與老化問題同時發生

日前，內政部公布我國最新的口人統計數據，截至2020年底，台灣戶籍登記人口為2350多萬人，比2019年減少了4萬多人，這是首次出現人口負成長的情況，人口增加率約為-0.8%。

其中，人口登記可以分為兩種，一種是「自然增加人數」，這就是所謂的「新生人口數」，2020年的出生人數比2019年減少了7000多人，這顯示我國「少子化」的現象沒有改變；另一是「社會增加人數」，也就是遷入戶籍扣除遷出的人數，2020年則下滑近4萬人，表示我國新遷入境外人數正處減少的趨勢，總體而言，我國人口減少現象正式浮出檯面。

當然，疫情（COVID-19）持續延燒是一個很重要的變數，社會大眾對於疫情蔓延的擔憂，間接導致原本低生育意願的現象更為凸顯；此外，也因為防疫意識的強化及境外感染的風險，加上各國採取比過去更嚴謹的出入境管制，民眾減少跨國的移動，這也會影響外國遷入人數的大幅減少。

對一個國家而言，關注「生育率」的人口自然增加情形，才是整體人口政策的核心問題所在；然而，台灣「少子化」現象已不是新聞，疫情或許會讓民眾的生育意願更趨保守，但最根本的原因還是國人對於經濟生活的顧慮所致。

戶量下滑家庭成員變少，各縣市呈不同增減現象

值得觀察的地方是「人口減少」背後的微觀數據意義。

首先，2020年的「戶數」與「戶量」卻呈現相逆的關係，去年一整年，台灣整體登記的戶數是呈現增加的現象，但是每戶所登記的平均人口數卻是下降的情形，戶量的平均值不到3人，可以說，若以戶數來看，台灣民眾登記「獨立戶」的意願攀升，這顯示社會家庭型態仍以「小家庭」為主的模式；但是，戶量的下降就表示家庭成員人數趨向減少，這合乎了前述「自然增加人口」減少的現象，而增加的戶數也反應多數是雙薪但不生育的頂客族，甚至是單身獨戶的戶籍登記。

Photo Credit: 中央社

其次，以區域人口分布來看，以北台灣地區為例，台北市呈現人口負成長的現象，再對照桃園市與新北市的正成長來看，三個鄰近的直轄市確有人口由首都向外移動的現象，這符合大都會圈的發展特性，在交通便利之下，選擇入戶生活壓力較低的地區是理性的公共選擇行為。

其中，尤以台北市高居不下的房價對照民眾的所得分配，區域人口的變化正好鑲嵌在「一日生活圈」的型態之中。而台中市、新竹縣市及外島縣市等也呈現人口增加的情形，主要是因為地方政策及產業發展帶來的效應；其他縣市則是面臨人口外移、老化的挑戰，尤其是以農業為主的地方，人口外流現象已有滅村（鄉）的危機。

台灣需要永久人口政策，不只小確幸還要解疑慮

持平而論，「提高出生率」一直是老生常談的話題，當然有其政策的必要性，畢竟「少子化」是攸關國家安全的議題，如果再對比當前面臨人口老化的問題，全國老化指數每年攀升幅度驚人，未來社會乘載的照護壓力不言而喻。

不過，相關政策研擬推行了多年之久，成效卻是不彰，相關探討中知道問題在哪，但卻仍陷入無解的泥沼之中。

解決未來人口結構的挑戰，除了需要有針對養育的長照政策支持，也必須深知當前民眾對於新生生育的考量，其實多數「不是不願生，而是不敢生」，這和社會經濟環境條件有關。

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台灣需要一個長久永續的「人口政策」，這需要透過財政資源的重新分配，也需要有整體規劃的思維，尤以在目前的發展情勢來看，進入2030年甚至到2050年的人口結構會如何發展，應當有更完善的政策考量，這不但會影響著未來社會自然增加人口數，也會衍生出平均人力負擔照護老年人口的高低壓力。

如果要追根究柢，其實政府政策應當思考如何確實提高國內生育數的作法，建構一套從生育、養育到國民教育的各種階段性政策，以及研擬每一家戶在住房、納稅、生活等需求的配套措施；換言之，過去「小確幸型」的政策補貼恐怕只能隔靴搔癢，對解決人口問題只是緣木求魚，面對台灣人口首度呈現減少的現象，相關單位應當跳脫過去的政策思維，提出能接地氣的作法來降低民眾的疑慮，相當重要。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航