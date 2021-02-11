八支好看又好聽的2020音樂廣告：寶礦力、黑松沙士、可口可樂等品牌讓你邊看邊哼歌

對許多廣告來說，音樂是不可或缺的一環，好的音樂不只能為影像加分，甚至還能跳脫影像所賦予的意義，成為一首膾炙人口、讓人百聽不厭的作品。我們同樣精選了2020年來自台灣、日韓、歐美等地的廣告作品，這次除了搭配影像的音樂外，也有以音樂為主角的品牌導向歌曲喔！

用饒舌從台灣頭唱到台灣尾｜台灣可口可樂

說到最會「搞音樂」的品牌，可口可樂絕對是其中的佼佼者。他們推出了2020城市瓶，10款包裝設計，將台灣不同地區的美食、美景與當地人的獨特個性統統放到瓶身上。而且還推出饒舌單曲〈This Is My Hometown〉，「台北潮、桃園薈、新竹勤、台中闊、嘉義樸、台南饕、高雄朗、台東樂、花蓮秀、宜蘭勁…」，台灣唱一圈，歌詞集結了各城市最道地的生活寫照，試圖喚醒消費者的家鄉魂。

也因為朗朗上口的歌詞與歡快的節奏，〈This Is My Home town〉也成為少數沒有讓網友按下略過的YouTube廣告。這次可口可樂與音樂廠牌RoboKatZ機械貓合作，由廠牌主理人斐立普（Felipe.Z）擔綱音樂製作，並與饒舌歌手韓森共同創作，並交由旗下歌手LuuX編曲。

獲得品牌青睞，舊歌也能大翻身｜Porsche

保時捷在2020推出了首款電動跑車TaycanTurboS，拍攝了這支命名為「The Heist」的廣告，並砸重金宣傳，甚至暌違23年重返美國超級盃舞台。在影片中，停在保時捷博物館的Taycan失竊了，因此展開一場保時捷追逐戰。片中除了出現眾多經典超跑，在追逐的過程中，也行經如海德堡、黑彭海姆和黑森林等美麗的德國景點，是支非常值得一看的廣告。

早在超級盃開打前一週，保時捷就在YouTube狂打這支廣告，除了廣告本身，這首歌在超級盃的詢問度也非常高，許多人紛紛上網詢問音樂是誰做的。〈Aymo〉這首歌最早收錄在斯洛維尼亞的電子音樂製作人Gramatik在2017年的專輯《Re：Coil，Pt》中，是與小號手BalkinBump與饒舌歌手TalibKweli共同完成的歌曲，今年因為保時捷的曝光，讓歌曲頁面湧入許多粉絲朝聖。而廣告頁面截至2020年底，已達22,296,106觀看數，相當驚人。

疫情不怕！高校生的居家青春物語｜日本寶礦力

這幾年寶礦力的廣告多以學生為主題，捧紅了好幾位新生代偶像，像是14歲就被選上成為寶礦力女孩的八木莉可子、有天才高爾夫少女之稱，15歲的茅島水樹等等。在今年推出的新廣告中，為了呼應今年的防疫主題，用「合唱」取代過往的寶礦力舞，並由新一代寶礦力女孩，有下一個綾瀨遙之稱的汐谷友希和97名國高中生各自在家用智慧型手機自拍，再剪成一支合唱影片。由這支影片合併了春季與夏季CM，夏天版有完整的編曲，是截然不同的兩種風格。音樂由YUGEinc製作，製作人為戸波和義與葛谷圭介。

在日本被當作國民飲料的寶礦力，是民眾在運動後，或是身體狀況不佳時（像是中暑）時，用來補水用的飲料。但他們覺得只有這樣的功能訴求還不夠，應該更年輕化一點，所以在2014年找了電通重新包裝品牌形象，也才有後面一連串的寶礦力舞廣告，春季跟夏季各有一支。不過從2016年開始，因為考慮到許多年輕人在網路比較活躍，所以主力行銷方式也從傳統電視轉戰到網路上，像是舉辦「寶礦力舞蹈比賽」，收到來自全國的學生投稿。他們藉由各種操作，逐漸影響了品牌在年輕人心中的形象。

英國新生代創作歌手唱出感人的祖孫情｜Disney

今年聖誕節，迪士尼推出了一支溫馨感人的動畫廣告「From Our Family to Yours」，這是一部講述奶奶與孫女之間的故事。在影片中，年幼的奶奶從父親手上拿到一隻米老鼠玩偶，她非常的珍惜，甚至到老了還將這個玩偶送給孫女，之後的每一年，米老鼠都會陪著祖孫倆一起過節。米老鼠既代表了奶奶的童年，也代表了祖孫倆人的情感，是一部用米老鼠玩偶來貫穿全片的廣告。

而動人的音樂也是這支影片的一大亮點，由年僅19歲的英國新生代創作歌手Griff，所演唱的這首〈Love Is A Compass〉是為影片量身打造的歌曲，真摯的歌聲和故事相得益彰，將祖孫倆的情感更推向更深的層次。而這首歌也作為公益歌曲發表，詞曲與製作則是由PARKWILD所操刀。

穿越時空！重新詮釋80年代廣告經典｜黑松沙士

2020適逢黑松沙士70週年，他們找來茄子蛋代言，重新詮釋1988年張雨生所演唱的廣告曲〈我的未來不是夢〉。MV從1988年開始，搭配品牌的口號，紀錄了許多勇敢追夢的人們與故事。像是「1998年棒球小將為國爭光」、「2003年SARS期間在醫院奮鬥的醫護們」、「2005年歌唱節目星光大道引領年輕人勇敢追夢」，以及「2012年景美女中拔河隊世界拔河賽奪冠」等等，透過這些讓民眾有感的故事與品牌串連，增加消費者的品牌認同度。

這支MV當時也在各大網路平台大量曝光，光YouTube的觀看數就破三百萬，這在國內廣告算是非常高的數字了。〈我的未來不是夢〉原作是陳家麗與翁孝良，新版由茄子蛋重新改編。除了70週年主題曲，2020的年度主題曲〈敢傻敢衝〉也在10月底發布，同樣由茄子蛋演唱，MV找來金獎導演羅景壬操刀，關注度比〈我的未來不是夢〉更高，總觀看數將近500萬。

與TikTok爆紅歌手合作，展現品牌溫情訴求｜日本可口可樂

在許多小孩的心中，都有一個聖誕老公公，那天除了是孩子們距離「Dreams come true」最近的日子，也是父母最好哄小孩睡覺的夜晚。在這支廣告中，孩子寫了一封信給聖誕老公公，然後爸爸在千里跋涉最後順利將信交給聖誕老公公後，才發現孩子要的，就是聖誕節能和爸爸一起過，所以拜託聖誕老公公把爸爸帶回家，是一支非常溫馨的廣告。

影片的背景音樂〈Happiness〉是日本可口可樂的冬季廣告曲，充分的展現廣告主題「相聚時光，就是最棒的禮物」，演唱者是在2020爆紅的日本超級創作新人—瑛人。年僅23歲的瑛人，在2019年以一首TikTok神曲〈香水〉紅遍全日本，讓在漢堡店打工的他，一躍成為家喻戶曉的明星。如果喜歡這首歌，可以在日本可口可樂的頻道收聽由瑛人與女歌手AI合唱的幸福版喔！

重新編曲，以演歌唱出品牌的一甲子｜積水房屋

「放學回家」、「下班回家」、「旅行累了，想回家了」…

「家」對每個人來說，都有不同的意義，但唯一不變的是它帶給人的歸屬感。許多房屋廣告大多也以此為訴求來吸引觀眾的眼球。

日本老牌建設公司積水房屋在10週年時，請羽柴秀彦與小林亞星做了一首〈積水之歌〉；而這首歌之後有陸續新增別的版本。2010年，也請到歌手村上由紀來演唱50週年的版本；在2020年成立滿60年之際，請來日本演歌界的重量級歌手—八代亞紀來演唱廣告主題曲，透過她的歌聲，傳遞出屬於家的溫暖。積水房屋也在官方網站上，開放不同版本的〈積水之歌〉試聽，以及日英版的歌詞。想聽聽不同版本可以進他們官網看看喔！

明星加持！請偶像唱出產品亮點｜LG

是的，你沒有聽錯！這不是MV，而是一支道道地地的廣告。

為了行銷即將推出的新筆電，LG與台裔加拿大籍歌手Henry合作，創作這首〈All better〉，透過「更寬、更輕、更快、更好」、「一手握著方向盤，一手是你」等歌詞，唱出產品輕薄、好用的特性。一首好聽、好記的歌曲，不只能讓消費者加深對產品的注意力，對歌手本身而言，除了能賺進代言費，也是一種對粉絲的回饋，也能透過粉絲大量傳播。

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航