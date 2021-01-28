李清照名詞〈聲聲慢〉：乍暖還寒，人間愛情悲劇

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

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聲聲慢 尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。乍暖還寒時候，最難將息。三杯兩盞淡酒，怎敵他、曉來風急。雁過也，正傷心，卻是舊時相識。 滿地黃花堆積，憔悴損，如今有誰堪摘。守著窗兒，獨自怎生得黑。梧桐更兼細雨，到黃昏、點點滴滴。這次第，怎一個愁字了得。

港人集體回憶，雙聲疊韻詞句

一句「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚」，很可能是香港人上堂的「集體回憶」。數百年寫下的宋詞，抵達我們的眼睛，李清照最有名的作品，讀之同悲。

主流評說此詞為思憶亡夫，乃李清照晚年之作，但近人則指出，李氏早受丈夫冷落，此詞或有可能，寫於趙明誠生前。不論何者，皆無阻我們理解悲涼詞意。

清照起手高明，「此乃公孫大娘舞劍手，本朝非無能詞之士，未曾有一下十四疊字者」，古人力讚。所謂雙聲疊韻，看似平淡實經鍛煉，掛空著筆，無一實景，全憑讀者想像。

此一想像，可以是漆黑冷清的房間，悽涼摸索出路；又或在內心不斷地尋覓，只感冷清慘戚。我們反覆誦讀，品味詩詞的「聲音意象」，聲音的來回往返，除文字外，別有悲聲。

「乍暖還寒時候，最難將息」。詞人精準地捕捉了我們的生活感受，一早一晚，溫差之大，令人難以休息。凍醒，又熱醒，正是香港近來氣候。

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一首宋詞，兩個版本

「三杯兩盞淡酒，怎敵他曉來風急」。按教科書版本，此處應作「晚來風急」，但古典文學流傳過程，常有不同版本，此處若作「曉來風急」，或會見另一解讀。

梁啟超認為：「這詞是寫從早到晚一天的實感，那種梵獨晒惶的景況，非本人不能領略。所以一字一淚，都是咬著牙根咽下。」俞平伯則說，「『曉來』，各本多作『晚來』，殆因下文『黃昏』云云。其實詞寫一整天，非一晚的事，若云『晚來風急』，則反而重複。」

其實「乍暖還寒」，建基於早晚之別，朝早、黃昏以至夜晚，孤苦的漫長等待。

「雁過也，正傷心，卻是舊時相識」，雲中誰寄錦書來？雁字回時，月滿西樓。清照傷心時看見飛雁，勾起昔日回憶，如今雁在，當時的人，卻已經不在身邊。

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由外至內，道盡愁情

滿地黃花堆積，憔悴損，如今有誰堪摘。守著窗兒，獨自怎生得黑。梧桐更兼細雨，到黃昏、點點滴滴。這次第，怎一個愁字了得。 損：極

怎生：怎麼

次弟：景況

下半片，深秋殘花，堆積滿地悲涼，恰如詞人之心境，雖生尤死。青春美好的年月，似乎早已過去，反問有誰堪摘，直指情人對待的冷漠。

守著窗兒之姿態，古代女子的等待，李清照孤守空房，望向漆黑窗外。正因曾經歡愉，才令我們抵擋不了寂寞，不是嗎？如斯景況，黑潮掩沒美好，還有多久。

「梧桐更兼細雨，到黃昏、點點滴滴」，化自溫庭筠〈更漏子〉「一葉葉，一聲聲，空階滴到天明」，更有聲音之美。舌、齒兩聲交加重壘，特意的碎碎唸，憂郁惝恍，分手總在下雨天的心情。

由早上等到傍晚，無雨至有雨，情路乍暖之後，正是還寒之時。陰冷濕重的氣壓，豈非令我們最難將息？由外景至內心，情人難耐獨守空房。

「這次第，怎一個愁字了得」。我們說愁，大抵只說「好唔開心呀」、「不甘心，人人不開心」，情感實在難以言傳。而這一點，正是這首清照詞的高明。

李清照將內心之「愁」，化作詞句，以貼身的日常經驗，精緻的淺白用語，表達愁情不絕，點點滴滴，直到黑潮捲至。讀過此詞，我們都彷彿能感到生命之悲，那種親愛的人都離去，留下自己的悲苦。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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