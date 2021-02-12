《容身的地方》：一部分的家庭和學校，親切又仔細地教你如何霸凌別人

【編者序】

找到安身於世的線索

在日本，具有文學素養的精神科醫師不在少數，中井久夫是其一。

生於一九三四年的中井久夫是日本精神醫學權威，執業和教學經驗近半世紀。他不只是在門診為病患診療，也進行居家醫療（往診：應邀出診）。一九九五年日本發生阪神大地震，他號召一批精神科醫師深入災民收容所，關心他們的心理健康，進而研究創傷後症候群（post-traumatic stress disorder，PTSD）。

行醫之餘，他也是一位作家。日本Misuzu書房結集出版《中井久夫集》共十一冊，收錄他從一九六四年至二○一二年橫跨近半世紀的隨筆。他注重與病患建立關係，深入觀察對方一舉一動的臨床實證，而不只是用藥物解決患者問題，筆調屬於人文關懷的醫療寫作。

我們從《中井久夫集》節選七篇文章，看看他如何從關懷的角度出發，陪伴精神病患走過心靈風暴。本書共分三部分：

第一部分：學校

選文：〈霸凌的政治學〉

作者以一位精神科醫師的立場，解讀霸凌的權力關係。他發現，孩子比我們想像更世故，早就知道學校裏的權力關係，看穿霸凌就是政治學。孩子之間的霸凌，並不是單純的「欺侮、羞辱」，而是「奴化」的過程，有「孤立化、無力化、透明化」三階段。原本是受害者的一方，為了不再受到霸凌，而成為加害者的跟班，最後甚至成為加害者。

霸凌的所有過程都在晦暗之處進行，大人很難從幽微的細節中察覺霸凌，往往要到受害者自殺之後，大人們才發現原來小孩受到霸凌所苦已久。

文藝評論家柄谷行人在書評中指出，「這篇文章並不是從心理學或精神病理的立場討論霸凌，而是以政治學的角度解讀霸凌，也就是說，霸凌就是權力關係。」

第二部分：家庭

選文：〈精神科醫師眼中的青少年問題〉、〈父母的成熟與孩子的自立〉和〈家人的深淵〉

家庭是養成人格的起點，然而，成長過程中（尤其是春青期）發生的家庭風暴，以及隨之而來的家人霸凌，往往是受害者成年之後，罹患精神疾病的主因。

作者分析父母邁向成熟與孩子尋求自立的過程，討論家庭中的霸凌（情緒勒索）對於一個人的影響。他以居家醫療的親身經驗，說明如何向精神病患說明：「這麼多人之中，也有人不是那麼有害、也不那麼咄咄逼人、會在你能接受的範圍內試圖幫助你。」

第三部分：職場和社會

選文：〈在職場中工作的精神病患〉、〈棲身於社會中的精神病患〉和〈「連結」的精神病理〉

作者探討人與人之間的相互作用的強弱，如何影響彼此。他深入觀察病患的一舉一動並和病患建立關係。他發現，精神病患能夠「治癒」，並不是指回到病發之前的狀態，而是相較之下，接受治療後比較「有餘裕」面對一切。當一個精神病患能懂得摸魚也好、裝傻也好，放過自己，就可以稱得上「治癒」。

在每篇文章最後，作者都附上書寫年份，那是一個思覺失調症還叫做精神分裂症或分裂症的年代。讀者閱讀本書時，不妨視為精神醫學發展的回顧，透過精神科醫師的立場，了解人的處境。

希望這七篇文章，能夠幫助受困在暗處的人，找到安身於世的線索。

第一部分：學校

〈霸凌的政治學〉

文：中井久夫（Nakai Hisao）

長久以來，大家認為霸凌（bullying）可能是日本獨有的現象。有一次，我問了美國在這方面的專家，他告訴我，霸凌不但多得很，在美國更嚴重的問題是校園有真正的幫派分子。有一部分高中甚至必須警告學生不准帶槍上學，並且在校門口檢查，演變至此就太嚴重了。不過，先不談帶槍上學，日本也有人勒索高額金錢，由此可知，在日本，霸凌者也有一部分已經幫派化了。

基本上，什麼是霸凌、什麼不是霸凌，中間必須畫一條清楚的界線。開玩笑、嘲笑、捉弄、遊戲等全都不是霸凌。界定是不是霸凌最簡單的基準，在於是否具備相互性。

以捉迷藏為例，用猜拳或其他規則決定誰當鬼，這是一般的捉迷藏。如果是一開始就規定誰當鬼，那就是霸凌。拿背包、就連派人跑腿都一樣，只要有相互性就沒問題，沒有，就是霸凌。

捉迷藏，如果變成霸凌型捉迷藏，理論上應該就不好玩了，但取而代之增大的，對一部分人而言是權力感；對多數人而言，則是免於淪為犧牲者的安心感。很多人就會從中學到依附權勢的好處。

小孩的社會具備了權力社會的一面。小孩正因為在家庭及社會中沒有權力，會更渴望權力。小孩在家中權利（譯注：原文為「權利」無誤）受到愈多限制，受愈大權力管束，就愈會加劇他們的渴望。

關於孩子成為霸凌者的研究很少。他們會出現在研究中，是在家中遭到暴力相向的情況。或是想說話卻沒有發言權，受無力感折磨的情況。比方說，不知道有多少小孩，在家庭中，對父母或上一代婆媳之間的不和有話要說，卻說不出口而痛苦萬分。

並不是這樣的小孩都會成為霸凌者，很多會成為被霸凌者，結果應該很多都會罹患精神官能症（按：以過度焦慮、憂鬱、畏懼，及強迫性症狀為主，外表看來和常人一樣，但當事者主觀上卻自認病得很重，會自行求醫治療。有多種不同類型的疾病，如焦慮症［以緊張和不安的情緒為特徵］、歇斯底里症［以代償性的身體與精神症狀來取代心理衝突］、憂鬱症［心情低落鬱悶］、畏懼症［不尋常的害怕］、強迫症［不可抗拒的荒謬思考和行為］、慮病症［執著認定有身體疾病］、精神生理反應［長期壓力導致身體功能失調］等等；俗稱「精神衰弱」）。最近，看住院患者的病例，有遭霸凌 經驗的人多到令人生厭。另外，有些人設法克服了霸凌，然後這個經驗會左右他的職業選擇。

大約二十年前，我隨口到處問我的精神科醫師夥伴是否有類似經驗，小時候總是遭到霸凌的人占多數，包括我自己在內，我是不折不扣老是遭到霸凌的孩子。不過，有一位說自己小時候是霸凌別人的那一方，當時害得好幾個孩子拒絕上學，現在幫小孩看診是為了贖罪。

但是，並不是有補習班在教人如何霸凌。觀察霸凌者的手法，你會發現，實在太多都是從家庭內霸凌中學來的，例如配偶、婆媳、父母和兄姐之間的相互霸凌。學到的不只是方法，還有威脅的表情或致命的一句話。還有，一般要說出來會有些顧忌，有些是從某些教師的態度學來的。一部分的家庭和學校，根本是霸凌學校，親切又仔細地教人如何霸凌別人。

不僅如此，小孩每天都眼睜睜看著很多事情，大人「只許州官放火、不許百姓點燈」，內心暗暗覺得不公平。在小孩眼中，當家庭和學校都有大人可以霸凌別人，那麼獨獨小孩不准霸凌，就是一種不公平。他們認為這種事必須設法不讓別人發現；然而，這是得失的問題，跟道德上的情感又是兩回事。對他們而言，這跟抓學生抽菸的教師，自己的辦公室卻煙霧彌漫，是一樣的意思。

書籍介紹

本文摘錄自《容身的地方：從霸凌的政治學到家人的深淵，日本精神醫學權威中井久夫的觀察手記》，經濟新潮社出版

作者：中井久夫（Nakai Hisao）

譯者：李欣怡

究竟要多正常，才叫正常人？

一本書，從精神醫學的角度，

了解人的處境，思考安身於世的線索。

中井久夫是日本精神醫學權威，執業與教學近半世紀。在行醫之餘，他也是一位作家。 1969年提出風景構成法（Landscape Montage Technique，LMT；治療者在患者前面，用筆把一張畫紙加框，對他說：「現在請你把我說的逐一畫在紙上，湊成一幅風景。」從中了解背後意義進而治療。

本書從《中井久夫集》節選七篇文章，記錄他如何深入觀察，陪伴精神病患走過心靈風暴。進而揭開「小孩很單純」、「不吃藥就是痊癒」、「去工作就是正常人」的迷思。這七篇文章包括：

學校篇：〈霸凌的政治學〉

作者發現，霸凌就是權力關係的政治學，小孩比我們想像中更懂得其中奧妙。

文藝評論家柄谷行人在書評中指出：「這篇文章並不是從心理學或精神病理的立場討論霸凌，而是以政治學的角度解讀霸凌，也就是說，霸凌就是權力關係。」原來，小孩比我們想像更早熟，他們早就懂得在學校運用權力關係玩弄政治，難怪很難杜絕霸凌。

家庭篇：〈精神科醫師眼中的孩童問題〉、〈父母的成熟與孩童的獨立〉和〈家人的深淵〉

家庭是養成人格的起點，然而，成長過程中（尤其是春青期）發生的家庭風暴，往往是受害者成年之後，罹患精神疾病的主因。

作者以居家醫療的經驗，說明如何向精神病患說明「這麼多人之中，也有人不是那麼有害、也不那麼咄咄逼人、會在你能接受的範圍內試圖幫助你。」

職場和社會篇：〈在職場工作的精神病患〉、〈棲身於社會中的精神病患〉和〈「連結」的精神病理〉

作者發現，精神病患痊癒，並不是指回到病發之前的狀態，而是相較之下，接受治療後比較「有餘裕」面對一切。當一個精神病患能懂得摸魚、裝傻，放過自己，就可以稱得上「痊癒」。

這本書，希望苦於尋找容身之處的讀者，可以從字裡行間了解人的處境，找到安身於世的線索。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰