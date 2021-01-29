以「能否與讀者有效溝通」回顧歷年國文作文題目，就知道問題出在哪裡

文：許修豪

我們都是從小開始學寫作文，但個人進了實務界，才真正知道作文應該是什麼。最近國寫作文奇題「如果我有一座新冰箱」引發相當議論。謹以中英日文學愛好者（中文古文是最愛）、20年經驗之中英文專業文字工作者（律師工作就是每天寫中英文文件）、雙語學校學生家長（我們可以觀察外籍英文老師是怎麼教作文的）的身份，分享想法。誠心建議：中文作文教學，應該多參考英文世界對於文章寫作的基本要求。

參考英文寫作的要求來練中文寫作，聽起來很奇怪，但實則一點也不。因為文字只是思想的載體，重點在作者怎麼呈現及傳達思想，英文寫作在這方面的要求遠較中文寫作成熟。

中文寫作訓練講究文學性、不要求架構，英文寫作正好相反

自己在大學以前的學校經驗是，中文寫作訓練講究精熟這個語言，所以學生的程度表現在了解成語、精熟典故、文字有文學性，可以用較難或詩意的話陳述學生的想法等等。文章的架構就是「文無定法」，學生略知「起承轉合」的基本概念即可，但不嚴格要求文章架構。簡言之，中文寫作講究文學性，不要求架構，更不重視「溝通」和「讀者」。

英文的寫作剛好相反，寫作架構是從小寫作的第一課，因為寫作的最基本目的，就是有效的跟「讀者」「溝通」，傳達你的思想（這可以參考無數的英文寫作指南）。記得20多年前，剛入行時，問一位前輩，她在美國名校念LL.M.（法學碩士）那年，成功念完學校每天可能厚達近百頁的英文文獻，考高分還順利申請到SJD（法學博士）的秘訣是什麼？英文非我們母語，閱讀速度通常不到中文的一半，你怎麼都可以看完還行有餘力作其他的事？

她聳聳肩，說她常常根本沒看完，但英文寫作有它的規矩，如果沒有時間，每篇文章大體上只要細看第一段和最後一段，其他每段都只看第一行和最後一行，你就可以知道該文的大意。這樣略讀的功力當然不及精讀，但很多時候這樣就夠用了。這聽起來像僥倖胡混的方法，但多了解英文寫作後，就知道這個方法是有道理的。亦即，因為英文寫作強調「架構」，強調跟「讀者」「溝通」，將你的思想清楚傳達（get across）給讀者，所以每篇文章的整體架構都為此目的服務。

文章開始就要破題，即將你的結論清楚講出來，末尾怕讀者記不清楚，所以再強調一次；中間的每一段都要支持你的結論，每段第一句是主題句（topic sentence) ，總括該段內容，末句是小結，呼應該段之重點，而且每段只講一個重點。全文每字每句都要確保讀者跟的上，看得懂。

所以如果一篇英文文章題目是「金字塔－人類文明的奇蹟」，首段會強調金字塔的特別，還有它為什麼是人類文明的奇蹟（結論及重點）。接下來幾段，分別從不同的重點，支持金字塔是人類文明的奇蹟（支持論證），例如第一段講它「體制龐大，今古少見」；第二段講「工程困難，如何施作至今未解」，第三段講「內含神秘的木乃伊，神秘詛咒，有奇特的文化性」等，最後再總結金字塔是人類文明的奇蹟。而每段主題句後，該段每句都必須支持或呼應該主題（更細部的支持論證），例如第一段講「體制龐大」，裹面的每句都要給支持的細節，說明從長寬高等各層面，金字塔如何「體制龐大」。

以上英文寫作的要求，看來是訓練研究生用的，事實上剛好相反，英文寫作者幾乎從小一起就在學這種東西。我看女兒在雙語學校從小一開始的英文作業，就通常是一篇短文，然後要學生批判性閱讀（critical reading），然後問：這篇文章的主旨是什麼？這段的主題句（topic sentence）是什麼？這個主張有那些支持的論據？作者想傳達的重點是什麼？作者的目的是什麼，是說服、解說、感嘆，還是其他？答案通常不在神秘的字裹行間，而在文章架構中明顯的地方。當讀者熟悉這套寫法，以後寫作時也得用同樣的標準來要求自己，文章才能清楚可理解。

文章的終極價值，建立在能否有效地與讀者溝通

這種寫作方式的好處很明顯——逼作者釐清思緒，言之有物：你想講什麼一開始就講清楚，不要閃避結論模棱二可；你的主張一定要有論據支撐，不要用華美而不清楚的文字混淆讀者，而且你想寫什麼一定要先想過才下筆。這樣的寫作要求，在文字的精熟之外，其實更強調的是思考的訓練。你沒有思考能力，只是把字湊在一起，根本不叫寫文章。

這樣的英文寫作要求，個人開始律師工作後，就應用在任何中英文寫作上，包括中文的書狀及中英文法律意見，資淺律師能通過上面寫作的基本要求，東西才是可以用的。所以任何稿件花十秒鐘看不到結論的，退稿；有空口主張而無支持論證者，退稿；文字華美但看不懂你想講什麼的，退稿......。不經這樣嚴格的要求作成的文件，毫無價值，因為客戶看不懂，就不付錢，法官看不懂，文件就沒有任何說服或支持我方立場的作用。文章的終極價值，要建立在能否有效地跟「讀者」「溝通」。

以這樣標準回顧歷年學測／會考等的國文作文題目，就知道它們問題在那裹。這些題目很多天馬行空，沒有方向，強調生活或文藝性，作者的奇想或獨白，但完全不知期待學生寫出什麼東西，或展現何種思考能力。報載「如果我有一座新冰箱」的題目，隨附二篇參考文章。以一個中文精熟的資深寫作者觀點，我看不出該二文想表達什麼，也劃不出重點。「我們的感情是冰箱......冷冷的，可是很新鮮」云云，這是什麼意思啊？「大的新冰箱也豈只於冰箱，它是一種想像、一種意境、一種可能性」云云，這又是什麼意思，什麼重點啊？

前人評南宋詞人吳夢窗的名句「何處合成愁，離人心上秋」及作品整體風格時，謂「吳夢窗詞如七寶樓台，炫人眼目，拆碎下來，不成片段」（外表很漂亮，但稍作分析，毫無具體內容）。同樣的評語也適用在很多國寫的題目及作文範本上——虛無縹緲，華而不實。學生如果熟悉而且自豪這種寫作風格，未來恐怕連電器產品使用說明書都寫不清楚。

考試引導教學，教學引導學生思考能力。我最愛的中文古文教我文化和思想，但就寫作的溝通實用性及清晰性言，我真心覺得英文寫作的常見要求對學生帶來的益處不只一日之長。他山之石，可以攻錯。惟國考諸公擇焉。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航