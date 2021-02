張琉珍《從此好好過生活》：韓國現象級職場小說〈工作的快樂與悲傷〉

文:張琉珍

〈工作的快樂與悲傷〉

「來吧,Scrum。」

上午九點,總監最喜歡的Scrum時間。所謂的「Scrum」,是二○○○年代初期以美國矽谷為中心開始的敏捷開發方法論不可缺少的要素,也是廣泛使用於像我們這種小規模新創公司的專案管理技巧。Scrum的大原則是:每天、在約定的時間內、以站姿簡單敘述各自昨天做了哪些工作,以及今天預定做哪些工作,最後由Scrum領導人以所有內容為基礎,檢視全員的進度。目的是以分享個人工作進度為最小單位,達到最好的工作效率。假如在充分理解敏捷開發的前提下進行Scrum,整個過程最長不得超過三十分鐘。然而,總監將Scrum當作早會一事,本身就是極嚴重的問題。就算員工能在十分鐘內結束Scrum,最後還是要聽總監囉嗦二十分鐘以上,每天因此虛耗至少三十分鐘的時間。

「不如就從Jennifer開始吧?」

設計師Jennifer是韓國人。敝公司位在韓國板橋工業園區而非美國矽谷,卻非要員工取英文名字,這是總監決定的。他表示,考量新創公司重視快速決策的特性,因此,包含總監及所有員工一律使用英文名字,為的是打造平等溝通的工作環境,並主張有階級之分的職別體制沒有效率。這個立意不差,但是,每次大家和總監或董事說話時,總是坐著說「上次David指示要過目的……」、「Andrew賜教的……」,既然開口閉口都使用敬語,為什麼還要取看似沒有階級之差的英文名字呢?不過總監David似乎並不在意這件事。

其實我甚至想過,打造平等溝通的工作環境只是藉口,真正的原因是總監不想使用自己俗氣的本名:朴大識。取英文名字還有另一個壞處,由於大家都直呼名字,年長者更容易自然地使用半語,甚至因為我的本名叫「金安娜」,英文名字也被隨便取作「Anna」。進入公司後,走到哪裡都能聽見省略稱謂的「Anna、Anna」,加上默默改用半語,令我十分不悅。我必須取個能與本名區隔的新英文名字,例如Olivia之類的。

包含總監在內的全體員工,十個人同時背對自己的辦公桌,站著圍成一個圓圈展開Scrum。直到最後一人,也就是我結束發言後,總監目不轉睛地看著我問:

「Anna,我說那個龜蛋的事情啊……這該怎麼辦?」

總監在身後的白板上寫下「龜蛋」二字,在字的上頭畫了幾個圓圈後,又立刻用手擦掉,手掌都黑了。

「唉,我可是個連『龜』字都不想看見的人啊。」

「龜蛋」是我們正在開發的應用程式「烏龍市場」裡,刊登最多商品的使用者。我們不是賣烏龍麵的公司,而是在製作一個能以手機定位為準,進行二手交易的應用程式開發公司。「烏龍市場」這個名稱,是「我家附近的二手市場」的縮寫,同時也包含了想要打造像大口吃烏龍麵那般簡單、零負擔的二手市場的含義——這是總監David的說法。即使不確定這是否是個好名字,但在主打類似概念的應用程式中,我們的確占有某種程度的優勢,以新創公司而言,也已經進入穩定階段,累積了一定人數的使用者,引進地區廣告成為公司的下一個目標。

在附近居民上傳的二手物品之中(捨不得丟棄的家具、過小的童裝、尚能使用的電子產品等),確實地插入地區廣告(新開幕的健身房、裝潢公司、攝影工作室等),自然地導入。我們必須趕在年底前完成廣告平台的設置、廣告營運、廣告版面出售,並同時讓烏龍市場正式開始營利。這是攸關總監與董事生死的事。

幾週前開始,龜蛋每天都在江南區與板橋區刊登近百件商品。光憑這點,就很難把他當作一般使用者看待,更奇特的是,他賣的不是二手貨,而是未經拆封的全新商品,而且定價往往比網路上最低價又更便宜一些。商品幾乎沒有任何描述,除了「名稱」、「型號」、「面交或宅配皆可」,再無其他說明。販售的商品也南轅北轍,每次刊登空氣清淨機、吸塵器、膠囊咖啡機,讓人開始懷疑他是否真的在轉賣親自購買的商品之際,又轉而刊登粉底液、防風外套、紅蔘、樂高等,把身為開發者的我搞得一頭霧水。不僅成交率百分百,龜蛋的個人頁面底下還有買家們交易後上傳的各種溫馨留言:「謝謝您以低價販售優良的產品!」看起來沒什麼大問題。然而,總監似乎有不同的看法:

「這樣放任完全不吻合我們服務宗旨的使用者,是對的嗎?一打開應用程式,整個畫面都被龜蛋的商品洗版,使用者會認為我們提供的服務是『我家附近的二手市場』嗎?他做到這種程度難道不該被視為濫用應用程式嗎?如何,是不是該給他一點懲罰?」

站在總監面前的Andrew雙手抱胸,點了點頭。

「再加上,這張個人頭像……豈不是真的龜臉的特寫照片?噁心得我都沒辦法直視了。要說我有多討厭爬蟲類,就要從當兵那時說起。有次我站崗完回宿舍的路上,有一隻這——麼大的蜥蜴擋在路中間。」

總監打開雙手與肩膀同寬。

「不騙你們,真的有這——麼大。因為那隻蜥蜴,那天我到天亮都無法跨過那裡,當然就不用睡了。所以我才這麼討厭爬蟲類。」

離題是總監的專長,我必須繞回主題。

「我明白David的心情,但我們不能把龜蛋視為濫用程式。」

站成一個大圓圈的員工們,視線統統投射到我身上。

「因為龜蛋,我們應用程式的評分大幅提升。點閱次數、使用人數、回訪率,全都是在龜蛋出現後才明顯上漲。此外,雖然不清楚究竟是不是龜蛋的緣故,但每週的新會員人數也開始不斷增加。再加上,龜蛋的成交率是百分百,這樣非但不是濫用程式,反而該把他視為忠實使用者。」

在我說完話之前,總監已經邊拿出手機邊說:

「不管怎麼說啦,刊登商品還是適可而止就好。」

接著,又在螢幕上向大家展示烏龍市場的即時頁面。

「你們看,我已經滾了滑鼠滾輪十次,全都是該死的烏龜文。」

總監提議,當出現像龜蛋這樣,同個使用者刊登過多商品的情況,是否能減少在頁面上顯示的比例。負責伺服器開發的同事嘆了一口氣,先以「你知道單單開發那種東西就要花上多少個星期嗎?」提問,再以「要在年底前趕出廣告平台已經很勉強了,可以不要再提些有的沒的嗎?」的語調,謙遜地數落了總監一頓。站著進行Scrum已經過了將近三十分鐘,似乎該快點坐下,開始工作,對烏龍市場的發展才更有幫助,但總監似乎完全沒有要結束的意思。

「萬一他賣的是贓物,怎麼辦?」

「嗯?」

「你們不覺得奇怪嗎?一天賣上百種沒有拆封的新商品耶!我問你們,如果那全都是偷回來的東西,怎麼辦?或者是賄賂之類的,那就非同小可囉!」

我微微將脖子往後仰,閉上眼睛。總監接著說:

「你們誰去見一見龜蛋吧?Anna,你去一趟吧?」

「我?」

總監從牛仔褲後口袋拿出皮夾,掏出兩張五萬元紙鈔緊緊塞到我手中。

「你用這個去跟龜蛋見面,看要跟他怎麼交易。啊!當然了,如果要買東西,你也可以買給自己。」

無法壓抑煩躁的我開口問:

「如果他願意見面,見了面要說什麼?」

「謝謝他使用我們的應用程式,然後叫他不要一直洗版,刊登商品稍微克制一點。一小時一個,一天二十個左右就好。」

真是鬼話連篇。

「還有,順便問他要不要考慮換一張個人頭像。不要用真的烏龜,改用忍者龜之類的。」

一身幹練套裝的女子,邊遞上環保袋邊說:

「麻煩先確認一下商品。」

熟練的口吻一聽就知道她不只交易過一、兩次。我打開環保袋,掀開盒子上層,眼前是在烏龍市場上看過照片的銀色咖啡機——連包裝的塑膠薄膜都沒拆除的新品。我一邊假裝在檢查商品,一邊朝龜蛋腹部的方向偷瞄。她脖子上掛著的員工識別證上印有UB信用卡公司的商標,還寫著「優惠企劃組副理李智慧」。我之前聽說UB信用卡公司部分部門遷到隔壁大樓,所以心裡有底。但是,在大公司上班的人,為什麼要做這種事呢?

「請問你要付現嗎?還是轉帳?」

我將總監給我的兩張五萬元紙鈔交給龜蛋。她只留下一句「使用愉快」後,隨即轉身離去。有別於暱稱「龜蛋」,她的腳步飛速。眼看龜蛋的身影逐漸遠去,我心急如焚,我來這裡的目的不是要跟她交易,而是要執行David指派的任務。直到龜蛋的身影縮小到手指大小之際,我才邊拔腿奔向她邁步走著的方向,邊大喊:「等一下,龜蛋小姐!」她停下腳步並轉身。跑了快要一個路口的我,再次站在她面前。

「有件事……我很好奇,你在烏龍市場上刊登了非常多的商品。」

明明沒有跑多遠,卻上氣不接下氣。我理順呼吸後,接著說:

「那些商品是從哪裡取得的呢?」

龜蛋不發一語地看著我,一陣短暫的沉默流淌於兩人之間,她開口說:

「肚子不餓嗎?」

「嗯?」

「不是沒吃午餐就出來了嗎?我正打算去買個三明治。」

她指了指不遠處的星巴克招牌。

「要不要邊吃邊聊?我請客。」

「不用,你不需要這樣……如果不想說,也沒……」

「我是用點數換的。你不必覺得有壓力。我的點數非常多,搞不好是全國第一。」

說完,她忽然放聲大笑。

「其實,都是因為拉赫曼尼諾夫。」

用吸管喝了一口裝滿冰塊的咖啡後,龜蛋開口說。接著拿起掛在脖子上的識別證,邊用食指「叩、叩」地指了指UB信用卡公司的商標邊說:

「我們董事長是古典樂迷。」

「我知道,我有追蹤他的Instagram。」

「看來你也是會聽古典樂的人。」

UB信用卡公司的董事長趙運凡,是追蹤人數達二十萬人的Instagram網紅。起初因為大公司董事長也在使用年輕人玩的Instagram相當新奇,所以備受矚目,但他似乎很會玩。每次上傳套用了簡單濾鏡的照片,比如在國外出差時拍下的啤酒照、在家替家人準備料理的樣貌、在商場用自家信用卡結帳的瀟灑模樣,按讚數都非常高。他的Instagram也成為他自然展現自己是古典樂愛好者的管道。由於他時不時會上傳國外演奏會的消息或古典樂界的各種動向,不少古典樂迷也開始追蹤他。這也正是許多古典樂演奏會都是由UB信用卡公司策劃主辦的原因。

龜蛋表示自己原本隸屬UB信用卡公司的表演企劃組,也就是專門為每季一次的大、小型演奏會,甄選、接洽、邀請藝術家,乃至舉辦演奏會等一切事宜的部門。

「你一定知道,前年開始就一直有傳聞說拉赫曼尼諾夫會舉辦亞洲巡迴,但每次都是假消息。不過,因為去年底已經正式發出他會在東京舉辦獨奏會的報導,所以大家都跑去我們董事長的Instagram留言:『董事長,拜託舉辦拉赫曼尼諾夫的演奏會!』之類的。」

董事長看了追蹤者的留言,私下把龜蛋叫來,下達特別指令:

「今年無論如何都要順利舉辦拉赫曼尼諾夫的來韓演奏會。錢的部分,你不必顧慮。」

甚至還不惜為此提出破格晉升的獎勵。

一個冬天跑了三次俄羅斯,龜蛋拚命埋首交涉。她沉思片刻,說那陣子幾乎是自己踏入職場十五年來最認真工作的一段時期。後來,龜蛋順利辦成拉赫曼尼諾夫的韓國首場演奏會,董事長龍心大悅,答應龜蛋下一季讓她破格晉升。

「當時公司事情很多。某天,部門裡一起共事的實習生問我:『副理,客服中心說很多人在詢問拉赫曼尼諾夫是不是要來韓國的消息,請問現在可以在官網公開了嗎?』一般來說,我們最晚會在六個月前公布消息,所以我立刻表示同意。消息一公布,大家又馬上跑去董事長的Instagram洗版留言:『董事長,太感謝了!』之類的。」

龜蛋說,正當她要宣傳組提供新聞稿時,忽然收到董事長的緊急呼叫——這是公布消息後還不到一小時之際。完全不清楚情況的她被叫進董事長辦公室,董事長非常生氣。

「他整張臉,連耳朵都脹紅了,對著我咆哮說:『誰准你隨便公布消息的!』」

「為什麼那麼生氣?」

「應該是想要先在自己的Instagram上公布吧。」

肩膀不停聳動、整顆頭前俯後仰的我和龜蛋,同時放聲大笑。

「很好笑吧?雖然很好笑,但我覺得很懊惱,假如彙報的流程有上達董事長的話……當然,通常必須經過董事長確認才會公布,可是一直以來都是確認好藝術家的部分後,就由業務部門自行決定何時公布,所以我完全不明白為什麼突然被找碴。或許是我當時太忙了,考慮得不夠周到,如果我有想到董事長那麼看重自己的Instagram,就該先問他才對。」

董事長因為這件事取消了龜蛋的升職,甚至將她改派到其他部門。

「嗯……也不算是降職啦,畢竟也不是閒閒沒事做的部門,反而還是信用卡公司的主力業務部。至少到那時為止,我都還認為自己正好能趁這個機會試些新業務。」

她說,新部門主要負責規劃信用卡的優惠條件,並和提供優惠的合作公司討論相關事宜。一個月前,首次負責新發行的信用卡優惠的龜蛋正在報告時,董事長沒有預告就突然列席,嚇了她一跳。報告期間,董事長雙手抱胸,一直擺出一副相當不滿意的表情,還在問與答時首先拋出第一個問題。

「他說:『大家非得選用這張卡的誘因是什麼?如果只能選出一個原因,你認為是哪一項?』我當然很有自信地回答:『因為這張卡能累積兩倍點數。』我一說完,董事長立刻質問我。」

「他問什麼?」

「他說:『是嗎?單憑這一點就能成為那麼大的誘因?大家那麼喜歡點數嗎?』」

「大家不是都很喜歡嗎?」

「對啊,所以我又很有自信地回答:『是的,大家非常喜歡!』說完,你知道他說了什麼嗎?」

「什麼?」

「那麼喜歡的話,接下來一年,李副理的薪水全部改成點數。」

(文未完)

