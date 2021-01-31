和2016年的國安局一樣，調查局也想出「香蕉」聘請資安專家

文：局外人

近日調查局積極招募資安人才，並徵求十位高級資安分析師及資安分析師，但是此舉反而引發輿論的議論，原因在於調查局開出的徵才條件跟給予的薪資待遇落差太大，調查局希望以58000元的月薪招募「具備國內、外研究所碩、博士學位，具CTF（資安攻防賽）實績、PWN（挖掘系統漏洞能力）實績、Hacking競賽成績或資安公司任職經驗尤佳」的一流資安人才。

如此不對等的招募條件跟待遇，遭到網友們嘲諷「這待遇連猴子都不會去」，而調查局方面則尷尬的表示「政府薪資有固定級距，聘用人員薪水是全國性的問題，不是調查局能決定」。

事實上，調查局在招募資安人才的困境也出現在其他情報機關，如國安局在2016年招募資訊技師卻創下0人報考的難堪情況，不過造成這種困境，不僅僅是公務部門提供的薪資待遇缺乏吸引力的問題，也有情報機關自身不知變通的條件跟門檻讓資安人才都為之卻步的自我束縛，如前述的國安局在2016年招募資訊技師就是一例。

當年，國安局的考試公告就出現「設置資訊技師、電子、數理等不同組別，不過無論報考哪一組，都須通過14項體能與外貌測驗，只要有其中任何一種狀況皆算不及格」而且這還未包括長達數個月的高強度軍訓，這種嚴苛的門檻毫不意外的出現0人報考的結果。

雖然這種脫節的作法，在當時遭到立委王定宇跟民進黨智庫人士吳怡農所創辦的《壯闊》網站的批評，但是國安局似乎未能反省其脫節的徵才條件跟門檻。

Photo Credit: 中央社

今日調查局在招募資安人才的作法，雖然未如國安局如此僵化，但是有限的薪資水準以及其開出的招募條件之高，自然是難以吸引最傑出而頂尖的資安人才，反而讓調查局此一作法變成網友們諷刺、嘲笑的話題，也使得調查局形象受損。一切彷彿是2016年國安局招募資安人才爭議的重演。

臺灣大學資工系副教授洪士灝對於2016年國安局招募資安人才爭議的評論，仍然適用在今日情報機關的資安人才招募措施：

「缺乏誘因的原因是國家僵化的考試和用人制度，比如說要有公務人員資格以及具有電腦檢定證照的門檻，不知道是不是考試院『想當然耳』訂出來的？薪水大概不會高，怎麼可以讓新進人員的薪水比長官高呢？不要忘了，資工系的教授一個月的薪水也只有七萬到十萬左右，在政府眼中，資訊專長的人價碼不過如此。」 「台灣的機構普遍給網管人員的薪資行情太低，各個機構的資安問題，難道不是國安的問題嗎？照目前這個樣子，政府想聘到網路高手，根本就是天方夜譚。沒有高手，政府單位想跟外國打資訊戰？我想都不敢想。台灣不是沒有高手，只是你能不能吸引人家去。」

調查局這次招募資安人才的爭議對於我國情報體系內所有需要資安專業人才的情報機關而言，都是一個警訊，因為調查局在形象經營上已經是我國情報機關當中最為突出的單位，但是在招募資安人才上對於廣大的潛在招募對象卻是欠缺吸引力，甚至招致奚落的反效果。那麼對於其他在形象經營上更不如調查局的情報機關，如何吸引最傑出而頂尖的資安人才？恐怕是更不容樂觀吧。

如何能在待遇、工作環境等各方面營造一個能吸引資安人才的氛圍，使我國情報機關能在資安防護及網路戰上，能得到充足而士氣高昂的資安人才為之效勞，是值得主政者及所有情報機關主事者正視並深思的問題。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航