隱身防火巷、偽裝鑰匙行，七間讓你瞬間遁入另個時空的台北隱藏酒吧

文：RAY LE、SILVER CHIU

秘密酒吧是1920年代美國禁酒令時期為躲避追查發展出的一種酒吧型態，通常會以店中店或極為隱蔽的入口作偽裝。近年台北也吹起了一股秘密酒吧熱潮，隱身在牛肉麵店深處或需要找出通關密碼才會開啟的大門，種種機關替酒吧塑造了神秘刺激的氛圍。現在就往下滑，看看BAZAAR為您整理的七間台北特色隱藏酒吧！

台北特色隱藏酒吧１：Le Kief 菱玖洋服

Le Kief菱玖洋服的偽裝是一間西裝店！以電影金牌特務為靈感打造的Le Kief，充滿英倫紳士風格，再加上特殊機關，讓人彷彿瞬間來到電影場景中。顧客必須走進店裡找到位於牆上的古董電話，手撥通關密碼後，酒吧門才會自動開啟。

除了店面神秘之外，酒吧中的調飲亦令人印象深刻。招牌特調「床指之間」，將蘋果白蘭地、柑橘酒等風味融合，最吸睛的是夾上一片烤培根，先咬一口培根再喝一口蘋果風味調酒，衝突的滋味在口中完美融合，是來到Le Kief 菱玖洋服的必點酒款！

Le Kief 菱玖洋服

地址：台北市大安區光復南路308巷36號

Tel / (02)27525009

營業時間：19:00 - 2:00 週日店休

台北特色隱藏酒吧推薦２：Bar Pun

Bar Pun將自己隱匿在防火巷內，首次前來的顧客很有可能會找不到Bar Pun的入口。其實只要拉開鐵門按下警鈴，旁邊的門就會應聲開啟，彷彿電影007的神秘機關！

Bar Pun獨有的實體感官雞尾酒單，將調酒的前中後味分解，儲存在六角型蜂巢內，讓顧客不再只依靠文字想像，而是透過真實聞到的香氣挑選雞尾酒。

「花樣年華」以台灣包種茶香混合西方蘭姆酒，同時混合茶香與酒香，入口可以同時喝到東方包種、蘭姆的奔放香氣，與茶葉獨有的回甘喉韻。

Bar Pun這款調飲，則以奇峰黑桶蘭姆酒為基底，並賦予香料、香草與甜蜜焦糖風味，配上起酥奶油跟紅豆做成的泡泡，入口前可先聞到紅豆香氣，加上底下清爽的奶油風味，有如台灣小吃車輪餅。

Bar Pun的餐點也不馬虎，「廟口芋香鹹泡芙」以泡芙為概念，將廟口夜市熟知的甜不辣酥炸後當作泡芙酥脆外皮，並包裹自製的甜鹹芋泥餡，外酥內軟、餘韻十足。

Bar Pun

地址：台北市大安區信義路四段378巷5號

Tel / (02)27005000

營業時間：18:30 - 2:00（週五、六至3:00）

台北特色隱藏酒吧推薦３：Book ing bar

Book ing Bar的外觀，是間充滿英倫風格的書店。在書櫃上找到名為Booking的書，碰觸後書體發亮，酒吧的門才會像哈利波特的魔法場景般自動開啟，邀請你進入神秘空間中。

相信調酒可以和書籍一樣療癒人心的Book ing Bar，除了將入口設計成書櫃外，也以童話故事為靈感設計調酒，如愛麗絲夢遊仙境、小王子等，讓大人也能嚐到滿滿童趣。

加入鴨賞的「醜小鴨」調酒，甜中帶一絲絲鹹味，鼻尖縈繞著煙燻味的酒香，非常特別，也是Book ing Bar的招牌，來到這裡必須試試！

這款名為「桃太郎」的調酒甚至附上了麻糬，讓顧客有如身歷其境般，跟著桃太郎一手拿著糯米糰子一手拿著茶杯，充滿趣味。

Book ing bar

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷15弄10號1樓

Tel / (02)27754941

營業時間：20:00 - 2:00

台北特色隱藏酒吧推薦４：HANKO 60 如醉如夢

第一次來到HANKO 60 如醉如夢的你可別懷疑！門口寫著新聲大戲院，貼著價目表與放映時間的地點就是酒吧沒錯，上頭特別繪製的海報，讓人彷彿回到40年前繁華的西門町，然而打開門後便是另一個世界。

走華麗復古風格的Hanko 60，其使用的餐具皆是中式的碗、勺，連下酒的小點，都是古早味杏仁豆腐。無論是場景或菜色，都讓你彷彿遁入另一個復古時空！

店內必點「西門町」是調酒師特別調製的酒款，以伯爵茶和伏特加作為基酒，再加入富有台灣滋味的楊桃汁，是所有台灣人喝了都會有所共鳴的風味。

HANKO 60 如醉如夢

地址：台北市萬華區漢口街二段60號

Tel / (02)23810808

營業時間：20:00 - 2:00（週五、六至3:00）

台北特色隱藏酒吧推薦５：THE KEY COMPANY 鑰匙行

THE KEY COMPANY 鑰匙行是需要解開謎題才能進入的酒吧！來到鑰匙行門口，只有一牆的鑰匙以及兩週一換的題目，需要動動腦解出謎題，旁邊的門才會開啟。

粗獷水泥牆與溫暖木質傢俱呈現出昏暗與低調的氛圍，其中各種密碼機關，有如電影般的場景。

這款調酒以茉莉花茶入酒，有著淡淡茉莉花香與茶類特有的回甘韻味，口感清爽。而除了調酒外，鑰匙行也有豐富的紅白葡萄酒與氣泡酒種類。

非常推薦鑰匙行的下酒炸物，偏薄的外皮與炸過後彈牙多汁的肉質，酥脆不油膩，是非常完美的下酒菜！

THE KEY COMPANY 鑰匙行

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷59號1樓

Tel / (02)87715252

營業時間：17:30 - 2:00（週五、六至3:00）

台北特色隱藏酒吧推薦６：YELO Seoul Bistro 首爾餐酒館

板橋縣民大道路邊近來多出一臺「冰箱」，外面沒有任何提示，讓人完全摸不著頭緒，其實這是YELO Seoul Bistro的門口，只要打開冰箱，就能進入餐酒館內。

YELO Seoul Bistro 首爾餐酒館這款調酒，以蜂蜜威士忌為基酒，帶入爆米花和焦糖的香氣，擁有類似奶酒濃郁的口感，是店內大受好評的隱藏版調酒。

除了酒水之外，店內最有名的是各種起司料理，濃郁牽絲的起司搭配韓式燒酒，讓你在不能出國的疫情期間也可以享受道地韓式風味。

YELO Seoul Bistro 首爾餐酒館

地址：新北市板橋區縣民大道一段308號

Tel / (02)29529288

營業時間：週一至週五17:00 - 00:00

週六、週日12:00 - 00:00

台北特色隱藏酒吧推薦７：g.o.a.t by GURU HOUSE

g.o.a.t by GURU HOUSE雖然店面寫著「牛肉麵專賣店」，但它其實也是一間特色酒吧！「姑媽咪」也就是台語牛肉麵的諧音，更有詼諧的「吃我下麵」招牌，非常吸睛。

進入麵店後需要走到店內深處，甚至還有三道一模一樣的門給顧客做選擇，打開正確的門後才能抵達g.o.a.t by GURU HOUSE這個秘密基地。

店家研發了非常多款特色調酒，例如這杯將梅子與東方美人茶入酒，最後卻畫龍點睛點綴上柴魚片的調酒，讓人眼睛為之一亮，滋味相當獨特。

普通時段販賣牛肉麵的g.o.a.t by GURU HOUSE，酒吧內10點前也有牛肉麵供顧客點餐，不失為「下酒菜」的另類選擇。

g.o.a.t by GURU HOUSE

地址：台北市大安區仁愛路四段417-1號

Tel / (02)27406628

營業時間：19:00 - 2:00 週二店休

更多Harper's BAZAAR文章

本文經Harper's BAZAAR授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航