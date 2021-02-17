《從沒想法到有想法的精準表達寫作術》：日本暢銷20年的寫作寶典，教你掌握文章寫作七要點

文：山田紫霓

Lesson 2 掌握文章寫作七要點

為了寫出能在關鍵時刻中確實發揮作用的文章，必須思考哪些面向呢？以下舉出七個我認為的必要條件。在後續章節中，我會再舉實際事例說明，這邊先大略記住即可。

一、意見：你最想說的事情是什麼？

在文章中，須明確提出你自己動腦思考後所得到的自身見解與想法。

二、期望結果：誰，在期待什麼樣的結果？

盡可能具體描繪出你希望透過文章可以帶來什麼樣的結果。

三、議題：你的「問題意識」要朝哪裡發展？

所謂議題，就是你通篇文章中的「問題意識」。要確保你與讀者雙方關心的問題，能保持在同一軌道上，而不致有所偏離。如果對問題的把握度偏低，最終所得結論的水準也就偏低；反之，如果你在文章中能提出好的「問題」，那麼也將能引導出好的價值。

四、讀者：讀你文章的是什麼樣的人？

為獲得期望的結果，應當仔細思考你要寫給哪一個對象，進而寫出最適合該對象的內容。還有，你要知道並理解閱讀你文章的人會是什麼樣的人，他有著什麼樣的興趣、關心哪些議題、背景為何，以及目前所處的狀況。還要考量你的文章能否引起對方的興趣，對對方而言又具有什麼樣的意義等等。另外，也需要思考文章內容是要為對方量身訂作，還是要寫能跨越每位讀者個人差異的普遍性內容。

五、自身地位：從讀者的角度來看，寫作者處於什麼地位？

從讀者的角度來看，你會是個什麼樣的人物呢？如果是值得信賴的人，那文章將能有效發揮功用；但如果是無法完全信賴的人，文章也不會產生太大的效果。為了獲得期望的結果，勢必要提升自己作為發聲者的影響力，以及他人對你的信任程度。假如對方與你是第一次見面，還沒建立起良好信賴關係的話，那麼就必須仔細思量，該如何加強與對方的關係，以及該如何在自我介紹中加入能展現自己值得信賴的感覺，這一番功夫萬萬不可或缺。請試著了解從對方角度所看見的自己後，再寫出相應的文章。

六、論據：能提出對方認同的依據嗎？

在表達自己的意見之外，附上具有正當性的依據，並以堅定立場提供合乎情理的說明，就能讓對方感到贊同。文章的說服力，便是從「論據」而生。

七、中心思想：你內心最根本的想法是什麼？

所謂中心思想，是指構成文章基底的作者價值觀、生活方式與想法。像是尊敬、侮辱、感謝、憎恨、憤怒、依賴、自我主義等，即使不是以文字形式呈現，這些作為基底的內在情緒也會如實傳達出來。從這點來看，寫作似乎沒有這麼簡單，因為要根據自己的想法與生活方式，寫出毫不虛假的文章。當寫作者抱持負面的中心思想，並且絲毫不願改變的話，那麼，即使重新改寫文章，給予讀者的印象也是完全不會變的。為了讓自己所寫的文章有大幅度的轉變，就必須要從中心思想去切入探討。

或許我說明得有些急躁，但以上七點，卻是為了寫出「有用好文」所必須思考的要素。在之後的第二章中，我會針對每一項再做更詳細的說明，告訴各位每一項「該如何思考」的方法。

Lesson 3 文章的基本架構

在上述七個要素之中，當我們實際在寫作文章時，基本上會用到以下三項：

一、議題：要寫些什麼／自己提出的問題。

二、論據：提出此意見的原因。

三、意見：自己最想要說的事情／針對議題所下的結論。

這三項原則涵蓋了我們在日常生活中會運用到的所有文章，小至便條、大至論文，以下舉例說明。

〈以論說文的架構草案為例〉

議題：是否應認同夫妻不同姓氏（夫婦別姓）？

論據：目前現狀有超過九成以上者是變更為男方的姓氏，圍繞在家族姓氏的存續及職場稱呼變更等議題上，女方承受過多的風險。

意見：我認為應該認同夫妻使用不同姓氏。

以下是某家長寫給幼兒園老師們的訊息，也可以用三個要點來分析。

今天，我們家太郎稍微有點發燒。在這個季節滿常發生，請不用太擔心，但是還請多費心，讓他上戶外活動課程時盡量休息。

議題：今天，家長希望幼兒園如何照顧太郎？

論據：因為出現稍微發燒的症狀。

意見：戶外活動課程時，希望能夠讓太郎休息。

議題、意見、論據，更白話一點，就是提出的問題、想表達的事情，以及其原因。想要寫出能發揮功用的文章時，請試著把這幾點考慮進去。

在這三點之中，「議題」常常會在文章中被省略掉，這是因為即使少了它，讀者仍然可以理解文章意義。請參考以下文章：

就目前夫婦同姓的現狀來看，有超過九成以上的家庭是女方變更為男方的姓氏，圍繞在家族姓氏的存續及職場稱呼變更等議題上，由於女方將承受過多的風險，因此，我認為應該認同夫妻使用不同姓氏。（論據→意見）

也可以在文章一開頭就大膽提出結論：

我認為應該認同夫妻使用不同姓氏，為什麼呢？這是因為就目前現狀來看，有超過九成以上的家庭是女方變更為男方的姓氏，而圍繞在家族姓氏的存續及職場稱呼變更等議題上，女方將承受過多的風險。（意見→論據）

「先意見後論據」或「先論據後意見」，這是功能性文章最簡單的文章架構。希望未來當你遇到寫作障礙時，能回想起這個「意見／論據」原則。換句話說，所謂「具功能性的文章」，就是「明確表達自己想要說的話，並提供合理依據，讓讀者能認可或感同身受的文章」，請先記住這個概念。能夠運用此概念，應該就足以應對大多數情況下的文章。

若是遇到字數或時間有限的狀況，要保留哪一個部分比較好呢？請至少保留最小的單位，那就是「意見」。

我認為應該認同夫妻使用不同姓氏。（只有意見）

一篇文章中，最重要的重點，是你最想要表達的事情，也就是你的意見。沒有意見的文章，會讓讀者陷入困惑，「結果到底想要說什麼？」甚至無法稱作是一篇文章。

接下來的第二章，就讓我們從能明確提出自己意見的方法來介紹吧！

書籍介紹

本文摘錄自《從沒想法到有想法的精準表達寫作術：透過自我提問，找到切入觀點。沒靈感時，這樣寫就對了！【日本暢銷20年】》，方舟文化出版

作者：山田紫霓（山田ズ―ニ―）

譯者：陳畊利

暢銷日本20年的寫作寶典

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「寫不出來」不是書讀得少，而是不知道自己想說什麼！

日常生活中，我們無時無刻都在寫作，社群貼文、即時通訊、信件往來甚至會議紀錄等，其實都在寫作的範疇。而我們最常碰到的困擾，就是「寫不出來」（不知從何下筆）！其實，這是因為我們對於需要寫作的主題缺少想法，或者略有想法但無法順利將它化為文字。「沒有想法」的主要原因如下：

沒有經過思考

把範圍過於廣泛的問題，當成單一問題處理

沒有誠實面對自己的內心

對於要寫的事物，缺乏足夠的基本知識與資訊

無法承擔決策後可能發生的風險

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本書作者山田紫霓是日本人氣寫作指導專家、慶應義塾大學特聘講師。

她將在書裡分享自己多年寫作指導經驗，告訴讀者如何從七個視角（「意見」、「期望結果」、「議題」、「讀者」、「自身地位」、「論據」、「中心思想」）去設定問題、向自己提問。這不僅能勾出自己內心的真實想法，讓其自動組合成你所需要的文章，更能培養讀者建立起獨立思考的能力！

寫出動人好文的7大視角與關鍵問題

意見：你想表達的內容是什麼？ 期望結果：寫作的目標，是希望達到誰的什麼期望？ 議題：你想要溝通的主題是什麼？ 讀者：這篇文章要寫給那些人看？ 自身地位：讀者會如何看待你和他們之間的關係？ 論據：文章中有對方認同的根據嗎？ 中心思想：你內心最根本的想法是什麼？

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Photo Credit: 方舟文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬