印尼人愛喝什麼奶茶？摩摩喳喳、煎蕊與起司，是當地人偏好的風味

台灣流行文化在東南亞面對「韓流」的強力競爭，唯「手搖飲文化」仍一枝獨秀、屹立不搖。在人口多於台灣10倍的印尼，年輕人對時尚便捷的手搖飲趨之若鶩。近來印尼當地掀起了平價手搖飲熱潮，開始與台灣品牌較勁，面對本土品牌的挑戰，台灣手搖飲品牌要把握哪些關鍵，才能鞏固競爭日趨激烈的印尼市場呢？

品牌聲量分析：品牌各有風格特色 本土業者有價格優勢

i-Buzz Asia印尼手搖飲品牌聲量顯示，印尼本土品牌在Top 10排行中高達6家，超越了發源地的台灣品牌。口碑冠軍的Chatime（日出茶太）是最早進入印尼的台灣品牌， 它與印尼五金零售商Kawan Lama合作，運用其本土行銷經驗和物流網絡在印尼各地廣設據點，憑藉「先發優勢」和長期積累的品牌印象，成了印尼手搖飲的代名詞。

有別於主打傳統珍珠奶茶的Chatime，晚進的台灣品牌Koi（五十嵐）、幸福堂和OneZo（丸作）順應印尼消費者的不同需求，推出特色服務和產品。Koi將品牌定位精緻化，在雅加達多家商場設立咖啡店（Koi Café），打造成印尼人聚餐休閒之地。幸福堂則是搭上黑糖珍奶熱潮，採用開放廚房和網紅行銷，讓品牌在年輕群體中迅速竄紅。OneZo更是開創手工新鮮珍珠品項，以該特色進行差異化行銷。

口碑僅次於Chatime的印尼品牌Xiboba，與幸福堂一樣主打黑糖珍奶，僅售台幣38元，售價為後者一半，具有價格優勢。其他印尼品牌各有特色，如Gulu Gulu和Ban Ban推出起司奶蓋，Kokumi走日式可愛風格。印尼本土品牌除了價格較親民外，它們更熟悉消費者需求——清真認證、口味甜度和包裝設計。這些關鍵要素讓印尼品牌得以與台灣品牌相抗衡，MIT品牌千萬不可掉以輕心。

熱門品類分析：奶茶口感人人愛 手搖飲成印尼人新寵

觀察印尼手搖飲熱門品類，會發現奶茶製品佔了6成以上聲量，而茶飲料僅佔3成。在咖啡比茶和奶製品更普及的印尼，咖啡店（warung kopi）多不勝數，這給予台灣品牌開創奶茶「藍海」的機遇。新穎的手搖飲帶給印尼消費者全新體驗，此前他們無法想像奶茶可以依甜度、冰塊客製化，還有多種品項選擇。

相較於純茶飲，奶茶的配方更具創造性。猶如著名的巴東菜，印尼人喜歡在飲食中添加多種配料。奶茶中的珍珠、椰果、蘆薈、仙草和布丁，不僅增添了整體口感，還讓年輕消費者有靈活的選擇空間，一般茶飲料的組合配方則顯得單調。

口味方面，印尼人偏好濃郁而非清淡的味道，這也是咖啡比茶飲料流行的原因。奶茶和珍奶組合風味獨特，既有摩摩喳喳（bubur cha cha）和煎蕊（cendol）甜品的滋味，又有印度拉茶般的醇厚口感，非常適合印尼民眾的口味。即便是茶飲料，印尼人也傾向購買味道較甜的Sosro牌瓶裝紅茶，而非手搖茶飲。

產業關鍵字分析：重口味配料受歡迎 疫情帶動APP外送服務

根據i-Buzz Asia印尼手搖飲產業熱門關鍵字，印尼網友主要討論「配料、服務、消費者需求」3大面向。配料方面，印尼消費者最愛波霸粉圓，是奶茶的必備配料。荷蘭殖民帶來的奶製品飲食文化，也使得起司在印尼廣受歡迎。起初起司被用來增強食品的風味，如印尼有名的起司餅乾。加入手搖飲後，起司奶蓋融合了奶茶的甜味和起司的鹹味，其重口味受到消費者熱捧。另一大熱門配料是巧克力，其濃郁口味也深得印尼人喜愛。

服務方面，印尼人偏愛外送平台Grab Food和GoFood點餐。這兩個APP經常有免運費促銷，手搖飲品牌在平台上也多有據點。由於印尼交通不便，消費者傾向直接呼叫外賣，而非到店取餐。加上印尼新冠肺炎疫情嚴峻，當地人更不想到商場購物，自然降低在手搖飲門市消費的意願。

消費者需求方面，印尼人最看重口味和價格。這兩大需求完全符合了前述的發現——印尼消費者偏好濃郁口味和可負擔的售價。值得注意的是，健康是不容忽視的需求，反映了部分消費者期望，健康的手搖飲料可能成為未來的趨勢。

手搖市場日益競爭 應迎合當地人味蕾和消費能力

「i-Buzz Asia印尼手搖飲產業研究報告」分析發現，印尼消費者在購買手搖飲時，會優先考量其口味和價格。論口味，印尼人喜歡較濃郁的奶茶勝於清淡的茶類。他們偏愛Q彈的粉圓與重口味的配料。論價格，因印尼人均收入僅為台灣的三分之一，消費者目前仍傾向平價的產品。

面對本土品牌的競爭，欲前進印尼市場的台灣廠商，可以考慮與當地零售集團合作，以降低物流、原料和行銷成本，增加產品的價格優勢。廠商也應在甜度、配料和品項上做出調整以迎合當地人的口味。此外，清真認證是印尼穆斯林的重要需求不容忽視。

本文獲i-Buzz網路口碑研究中心授權刊登，原文在此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元