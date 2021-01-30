「冰箱」與「經驗機器」該怎麼寫？110年學測國文與作文趨勢分析

文：歪文系why_literature，陳姿含、張國勳

熱騰騰的110年高中學測剛考完，考生們都還順利嗎？今天就來聊聊國文與國寫測驗題目，希望有解答到大家這兩天的疑惑，並且可以放下一些忐忑，好好去過個年！

110年學測國文選擇題

今年大考國文選擇題公認為近五年最難，看過題目，很快可以觀察到這一年的趨勢：文言比重偏高、閱讀題有難度、題材種類與呈現形式多樣（何況考生還要在文言、現代文本與表格或其他形式之間高速切換，很燒腦），這三點加在一起，整體感受一定就是「變難了」，只能說這次題目很有鑑別度。每年題目公布一定馬上開寫的國文腦斯我們，寫今年題目也有必須放慢速度的感覺，因為閱讀題真的有難度跟誘答力，各位考生辛苦了。

要特別說一下，110年學測國文有些活化的題目讓人滿驚豔的！比如選擇20-21題用狼和哈士奇比喻創業家和專業經理人，出走的頂尖土狗比喻準備轉型成創業家的奴工，不對是員工XD，底下還融合文言課文做判讀。這題不僅表現出靈活度，更重要的是題材背後傳達的思潮，其實是「當代人才」所需要的開放與新創能力。

110年學測國文寫作測驗

考前分享過知性與感性篇的心法（想複習點閱下方連結），也大致點評了它們的考點，也就是真正對應到的能力是什麼。

接著不多說，進入到我們心心念念的寫作題，題目在此。在這一年更可以發現，近年來大考中心維持著一貫的態度，有意識地往「與未來世界接軌」的這個思維方向在設計。

知性題：你支持「經驗機器」嗎？

今年知性分兩小題，第一小題要求針對文本中「忘情診所」和「健忘村」說明劇情差異，是非常基本的說明題型，考點在畫對關鍵句、擁有簡短摘要能力，文本本身難度也不高，真正要發揮的在問題二的「經驗機器」思想實驗：

假設有一臺機器可以提供所有想要的幸福經驗，甚至可以定期修改，無論是領袖群倫、環遊世界……，使用者想要的「幸福人生」，都可以事先設定。

此題要求設想兩個面向：

假設「經驗機器」存在並且運作穩定，可以讓人享受虛擬的「幸福人生」，你認為將對人類產生什麼影響？

權衡利弊，你會支持開放這樣的機器上市嗎？

這也是知性題一貫給兩個立場要求擇一的題型，不一樣的是，這題發揮空間真的比較大，不論選擇支持與否，都應該可以找到很多有力的理由，也有很多元的層面可以討論（比如在個人心理、社會或其他不同面向）。選擇立場，設想充分，用之前說的「立場─主張─論點」架構清晰地組織論點即可。

就題材而言，這一題是就技術進步之下對人類生活的影響衍生討論，111年適用之國寫參考試卷的低頭滑手機對生活影響、107年起適用之國寫參考試卷「我對人工智慧的看法」都屬於這一類。如前所述，如何因應未來世界變化是訓練方向，平常對時代趨勢的敏銳度，就是展現的時候。

感性題：「如果我有一座新冰箱」

這題，難，今年國寫分數的差距應該會在這題大幅拉開。記得我們之前的心法：

Step1.【從題目裡找方向，先看題幹敘述】

冰箱可以很滿，可以很空，當你打開冰箱，通常想尋找什麼？又看見什麼？假如有一座屬於你的新冰箱，你會有怎樣的想像？冰藏什麼（虛實皆可）會符合你所期待的美好生活？

在這裡馬上畫出題目關鍵字。幾個問句都在引導往「虛實皆可」的方向，再來圈的是「符合期待的美好生活」，如此就定出了題目希望考生發揮的方向。對方向有概念，接著回甲乙文細讀：甲文關鍵句是首句「我們的感情是冰箱......」。乙文關鍵句在最後「它是一種想像，一種意境，一種可能性，它富有召喚家庭生活最好願景的潛力。」

題幹已經說了虛實皆可，而讀懂甲文的暗示是關鍵──甲文就在示範，你可以給「冰箱」一個自己的定義。乙文則進一步補充說，它可以讓你看出一種願景、美好想像。

Step2.【用「主題」決定題材與呈現方式】

不論你選擇「冰藏」什麼，重點是背後的主題──通往美好生活的圖像。

對「美好生活」的定義是什麼，會是發揮的關鍵。如果停在物質層次，或對「追求」（至少要是「想望」）的層次無法做出更深刻的表述，這題就會變得很難發揮。主題定好了，才是內文，也就是Step3.【給出細節，經營氛圍】。

特別要說的是，這題的題幹敘述以及甲乙文其實都在示範一種模式：「冰箱」不只是冰箱本身。所以不論是要藉由實體的冰箱，連結到背後相關的回憶，或是直接用冰箱象徵其他，都是要通向到後面的主題，也就是生活想像的部分，不然會變得沒有跟上題目節奏，也容易寫得單薄。

結語：閱讀理解的趨勢

綜合來看，今年國文科題目鑑別度偏高，不論選擇題或國寫測驗都有志一同地將閱讀理解從文意解讀，更進一步拉到「象徵」層次的能力測驗，重點在於學生要能讀出某個物件或事理的表象，在文本裡如何被拉到情意連結的層次。

選擇題的話，像是前面提到的20、21題，學生就得先理出「狼 vs. 創業家」、「哈士奇 vs. 專業經理人」狼與哈士奇的特性，究竟如何與創業家和專業經理人的工作性質在一起，接著還要將這樣的比喻帶到文言文裡對照。這兩者都跳脫單純查找關鍵字的檢索訊息，來到閱讀素養中的「統整解釋」、「文本推論」的能力。

至於國寫的「象徵」層次，在感性題中學生可能相對苦手。「新冰箱內容物 vs. 美好生活的想像」同樣也屬於「物理表象 vs. 抽象意義」的考題，但選擇題的閱讀考分析，作文卻是反過來考你怎麼寫！這題要拿高分很不簡單，不僅「內容物」與「生活想像」兩個層面都要言之有物，更難的是兩者之間的連結要夠貼合、不能牛頭不對馬嘴。如果又像一般學生最常開玩笑的：不會寫就召喚家人過世，那麼今年難不成要把他們冰到冰箱裡嗎？這樣就變成命案現場啦。

作為明年新考題出爐前的熱身，國文科未來趨勢可能往更高層次的閱讀素養靠攏，而雖然今年文言比例調升，但現代文的考題開始出現台灣當代中壯年與年輕作家，文章裡思考面對的勢必是個更當代的情境、現代人才有的問題，與我們的生活更為靠近，再結合「與未來世界接軌」的趨勢，考生勢必得調整自己閱讀的廣度，多接觸一點現當代作家作品，以及當前社會的議題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航