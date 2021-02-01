容易搞混的精神疾病：廣泛性焦慮症、恐懼症、創傷症候群、強迫症、躁鬱症

我最近會很突然很難過或是緊張，一點小事就想流眼淚，我得的是憂鬱症還是焦慮症呢？

答案是不能僅透過「情緒的變化」來判斷是否有憂鬱症。會影響情緒的疾病非常多，鑑別上不是一件簡單的事。以下介紹一些常見並且容易被互相搞混的精神疾病。

Photo Credit: 小鬱亂入

廣泛性焦慮症（generalized anxiety disorder）

其主要特徵是對許多事情過度焦慮及擔憂，容易慌亂緊張，但並不見得像其他焦慮症與特定情境有關。患者經常會過度擔憂生活上的小事，常會胡思亂想或抱怨，有時會擔心某件事，但過一段時間後，可能換成擔心別的事。這種焦慮及擔憂的程度通常會大於事件本身的客觀壓力，甚至造成當事人難以控制其焦慮，進而干擾其注意力，而無法好好進行手上的事情。

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恐懼症（phobia）

恐懼症是一種精神官能症，特徵為發病者對某些事物或情境會產生莫名的恐懼。縱使當事者明知不會受到傷害，也無法控制恐懼的情緒。各類恐懼症都有向慢性發展的趨勢。行為療法對各種恐懼症都有良好的效果，大部份患者的病情都可獲得或多或少的舒緩；藥物則可在療程初期減少焦慮的症狀。

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創傷後症候群（PTSD）

人們在經歷過擾亂或可怕的事件後，可能會患有這種疾病。它可以透過藥物和療法來治療。人們在經歷過暴力事件、戰爭或是被強盜等事件後可能會患PTSD。如果患有PTSD，會經常做惡夢或產生那個經歷的可怕念頭。

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強迫症（OCD）

強迫症患者具有令人心煩意亂的固執想法（強迫觀念），並遵照固定程序（強迫行為） 來控制這些想法產生的焦慮。在大多數情況下，這些固定程序會反過來控制他們。通常，強迫症對於某些藥物治療和（或）暴露性的心理治療反應良好，治療過程中，患者面對容易引發恐懼或擔憂的狀況不再那麼敏感。

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躁鬱症（雙極性情感性精神病）

躁鬱症較少發生，其特點是週期性的情緒變化：嚴重的高潮（躁狂）和低潮（憂鬱）。有時情緒轉變驚人且迅速，但是多數時候是漸進交替。處於憂鬱週期時，患者會表現出任何或是所有的憂鬱症症狀。處於躁狂週期時，患者可能會過於活躍、多話，並有大量精力。躁狂通常會影響思考、判斷以及導致嚴重問題和尷尬的社會行為。例如，患者在躁狂期可能會充滿一些不明智的商業決策和瘋狂的計畫。躁狂症若不及時治療，可能會惡化成精神病。

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本文由小鬱亂入Depressy Trouble授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航