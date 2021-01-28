歌手譚維維唱出〈小娟〉悲歌，為飽受身心暴力的無數中國女性發聲

（中央社）「知曉我姓名，牢記我姓名。同一齣悲劇，何日徹底止息？」中國歌手譚維維稍早前一首歌曲大膽涉及家暴問題，為飽受身心暴力的女性發聲，獲廣大共鳴，許多女性開始在網上講述自己的故事。

美國《紐約時報》27日報導，38歲的譚維維去年底推出的專輯「3811」收錄了11首歌曲，分別以11個姓名為單曲名稱，講述了11名女性的人生，其中名為〈小娟（化名）〉的主打歌直白大膽羅列了近年成為中國社會新聞的女性暴力案受害者，單曲名稱〈小娟〉正是體現眾多女性受害者的無名或無身分。

中國曾通過《反家庭暴力法》，但家暴案件依然頻頻發生

自去年12月發表以來，這首歌在中國引起千千萬萬女性的共鳴。在深受年輕網友喜愛的影音網站嗶哩嗶哩（bilibili），〈小娟〉的MV獲得逾110萬次的點閱，在微博也引發廣泛討論，使用「#譚維維歌詞好敢寫」標簽的閱讀量已超過3600萬。

中國曾於2015年底通過《反家庭暴力法》，卻未妥善執行，尤其是在小城市和農村地區，家暴案件依然頻發。去年9月，30歲的「網紅」、四川阿壩州藏族女子拉姆遭前夫澆了滿身汽油後縱火焚燒致死，是極少數受到注意的家暴案例。

據女性權益倡導組織「北京為平」統計，自2016年3月家暴法生效至今，陸媒報導了逾900起女性被伴侶殺害的案件，而實際數字更高。

報導說，「家暴」在中國尚屬禁忌話題，除了當局頻頻壓制女權主義和MeToo運動，在文化上，家暴議題也被視為不宜公開討論，許多中國人認為這是家務事，「家醜不可外揚」。

汕頭大學女性研究中心教授馮媛說，這首歌揭示了中國男權社會中根深蒂固的不平等和性別歧視，「它引起了很多人的共鳴，也讓很多人產生不適感」。歌曲發表後，許多女性開始在社群媒體敘說自己遭遇的性別暴力經歷，還有祖母、母親和姐妹們受到伴侶虐待的故事。

3小時完成歌詞，作詞人盼傷痛能真正地被看見

24歲、在北京一家LGBTQ+（男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒等多元性傾向族群）維權組織工作的陳君米（音）說，這首歌成了人們釋放對性別暴力情緒和想法的象徵和平台，「主流流行歌曲歌手願意談論性別暴力，這是第一次。她這麼做很勇敢」。

譚維維自己在微博寫道，「不是勇敢，只是一份責任」。

她接受中國媒體《新周刊》訪問時表示：「小娟們被隱去的不僅僅是姓名，也不僅僅是苦難，還有她們作為人的尊嚴，她們生活中的喜怒哀樂，她們曾經對愛情的美好憧憬與響往。」

〈小娟〉作詞人尹約則說：「只有這種傷痛真正而廣泛地被看見、被聽見、被承認、被接受，只有這些問題得到正視、得到討論，未來才有止息悲劇的可能性。」

《紐約時報》報導，尹約在接受《新周刊》專訪中表示，他曾受到《知道我的名字》（Know My Name），這本由性侵倖存者所寫的回憶錄啟發。尹約表示她只花了3個小時就寫完歌詞，因為這些寫法和感受已跟隨著她多年。

根據《中國數字時代》的人物專訪，譚維維和尹約首次合作是在2016年為電影《X戰警：天啟》在中國的歌曲合作。在首度合作之後，他們兩決定要製作一張探索女性認同的專輯。

如今看來這些歌曲似乎在對的時間出現，隨著越來越多的中國女性勇於為自己的權利發聲。這些女性其中有很大一部分是學生，敢於站出來指控那些在媒體產業、大專院校以及宗教機構的知名男性犯下性騷擾。

上個月，一名女性單口喜劇演員嘲諷了男性的自尊心在社群媒體上引起熱議。2018年時，一支改編自美國音樂劇《芝加哥》的音樂錄影帶，強調了6名中國女性對性暴力的復仇故事，同樣在網路上爆紅。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡