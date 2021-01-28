人走進德國的書店，總是很想盡快把德文學好

疫情限足令期間，德國不少書局停止營業，只提供網上訂購後到場收取書本或其他貨品的服務，令人們少了一個好去處。

德國有幾大連鎖書店，包括泰利亞（Thalia）、豪根道寶（Hugendubel）、奧斯安達（Osiandersche Buchhandlung）和世圖（Weltbild）。這些書店在全國各地都有分店。連鎖書局通常有最少兩層，一走進去就會見到明亮的燈光，各書架整齊地擺放著各類的書籍。書局裡常有一個書架，分別放著該月的十大暢銷小說和十大暢銷非小說，附帶一個排行榜醒目的貼在架旁。除書籍外，書局還有不少紀念品出售，從文具、記事本、布偶、卡片、擺設、餐具都有。而書局也有一個趣味類的書架，上面有關於該城市風土人情的圖書，有時也會有紙牌遊戲介紹該地，並有教授該處方言的書籍，讓客人認識本土文化。

初學德文的人進到德國的書店，總有大開眼界之感，很想盡快把德文學好，讓自己浸淫在重重書香的無垠海洋裡，不然只能看英文部的圖書，以及覽賞紀念品之優美。學了德文一段日子的人，隨意拾起一本圖書，發然自己一頁只看懂幾個代名詞和冠詞，都會有些失落和挫折感，感嘆自己來德這麼久，德文也不是初學，為何圖書卻像一座陡峭的山，不見盡頭？只好走到兒童圖書部，發現裡面的圖書其實也不太易，幸好有精緻的插圖，讓自己明白大意。

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德國的大型書店，多有一家咖啡廳在內，又或是有自助咖啡機，附設幾張桌椅和沙發，供客人休憩。休憩處多有指示牌提示客人只可把付了錢的書籍和其他貨品帶進去。有時在這些座位上，會看見當地的小朋友或青年人在玩紙牌遊戲，又或是做學校家課，有點像香港快餐店的情景。

除了大型連鎖書店，各市鎮總有些小型書店，這些小店可能有過百年歷史，是家族企業。但面對著連鎖店和網上購書的競爭，這些富有地區人情味的小店總有生存的困難。在我附近年前有一家 200 年歷史的書店倒閉，在倒閉前的幾個月，他們除了減價速銷，也在門外貼了張告示。上面寫著：「我們感謝來買書的客人，卻不感謝那些選擇網上購書的人。因為網上購書毀了地區店舖的生存。」我理解他們的惋惜，因為我也曾在那裡留了不少腳印。但怪罪顧客始終有些不大體。在自由社會，每人都有選擇在哪消費的權利。就算一家店舖的歷史多麼悠久，服務多麼優秀，都不代表客人一定要來光顧。惟獨與時並進，迎接挑戰，並致力革新，才可令企業長存。

留德的人，重訪幾年前來德時初到的書店，再拾起眼前的書，上面的字都不再陌生了。再看到手上比以前多了幾條皺紋，還有在德國每天煮食和洗碗的印記。眼前的歷史書架，那年是放置兒童圖書的。身邊的店員都已經是新人，以前那位給自己推介圖書的中年女士都不在這裡了。你會期盼，她還是會在某個角落，享受著心愛的書本，與遠方的人分享卷籍裡的每個情節，如同那天她開啟了你心房的那道大門。

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