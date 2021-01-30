國文與腳踏車：從學測考題趨勢反思高中國文的「教」與「學」

文：黃健綸

觀察今年的學測國文考題，及從近幾年的命題趨勢中，或許可以針對在「符合課綱精神」及「大考引導教學」的條件下，思考國文在「教」與「學」方面，需要有何調整？目前又有哪些限制。

首先，可能要先從國文考題的「課內」與「課外」開始談起。

或許大家都會有個迷思，認為國文都考課外，課內題很少，不過，這幾年卻發現，考純粹課內知識，對老師來說就是送分題的題目，反而對學生來說不見得答對率就比較高。其實今年學測第一題的字音題就是最好的例子，(A)選項「賚賞諸徒」其實就出自〈勞山道士〉中「分賚諸徒」，而「齎志以歿」的「齎」則在〈馮諼客孟嘗君〉中「齎黃金千金」教到。這些字就是高中各家版本國文課本中都有清楚標示的內容。

此外，有些人可能會認為考各類文本閱讀測驗，似乎就是課外題，然而，閱讀理解是語文學科的本質，如果考閱讀測驗，無論是文言文或白話文都是用「學生細讀過」的文本來考，這樣的測驗究竟是評量「對於文章的掌握度」還是「對於文章的閱讀力」？

因此，在教學上，如果每一篇文章都能帶給學生「不同類型文本」的閱讀策略與方法，那坦白說這些題目也不能算是課外題，應該說是這些考題所要評量的並不是「學過的知識」，而是「學過且具備的能力」。

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如此說來，其實新課綱所要強調的素養導向教學，就是希望讓學生具備學科能力，進而能夠應用於真實情境，看起來與考題的趨勢方向似乎並不差太遠。

但是，從這幾年帶高二高三經驗來看，似乎會發現，教育的大方向沒錯，讓學生具備閱讀各類文本的能力，引發自我對文本的評鑑與省思，進而能書寫，這是現代社會相當需要具備的能力。但為什麼大家（可能包含老師、家長、學生）對於現在國文的考試常顯得無助？

老師角色的轉變：增加「策略方法指導者」及「學習遷移引導者」的身分

從教學的角度來看，其實老師需要從過去是「知識的傳授者」，增加「閱讀策略及方法」的指導者及引導者的身分，例如：課堂談到「李清照」，其實並不是就課本所選的〈一剪梅〉加以解釋而已，而是需要帶學生掌握「閱讀古典詩詞的策略」等。那為什麼說是「增加身分」而非「轉變身分」？因為屬於高中國文學科知識範疇的教學也是判讀文本重要基礎，因此，可以減少講授國語文專業知識的比例，或有所剪裁及取捨，但不能完全沒有教。

此外，老師的另一重要任務，就是「引導學生進行學習遷移」，這是我覺得現實最困難的部分。其實要指導學生掌握閱讀策略並不困難，但是當學生在課堂上跟著自己的步驟操作一遍後，下一次遇到同樣的文本，是否還能記得這些方法，甚至是熟練運用？

老實說，這對我們學生來說是困難的。

因此，老師必須要設計許多次有層次的練習，讓學生在課堂上所習得的策略及方法，能透過老師所搭的鷹架不斷練習，進而形成自己的能力，最後能在「沒有引導」的情況下，「獨立」掌握文本內涵。但這對現在一周只有四堂國文課的情況來說，要在課堂上讓學生重複練習其實有些難度。

面對這種課堂時間不足的情況，養成學生「完成回家作業」及「自主學習習慣」就成了一件相當重要的事，這幾年為了解決這個問題，我通常會設計大量的閱讀單，讓學生回家「練功」，然後再透過批閱、快速檢討、給予回饋等，讓學生能即時訂正。

學生：從「習得無助」到「學會自我檢核」

或許很多人會認為如果從小都是這樣教，那麼到高中基本的閱讀能力就不會有太大問題，課堂時間雖然很少，但一樣可以透過老師的引導深入閱讀。

然而，現實情況是，許多學生會告訴我，他們從以前就放棄國文到現在，因此，當這些學生從高二開始要認真唸國文時，卻發現國文依然帶給他們滿滿的習得無助感，這些學生就會繼續選擇放棄。因為他們常說：「反正國文全都考課外的，形音義成語就用刪去法大概看一下，閱讀測驗反正就大概看一下文章再來找答案，隨便考個均標應該不是太大問題。」

如果常這樣想，大家就會與國文有著遙遠的距離，才會遇到像這幾年的考題，純粹考課本內容，可能因為不熟練所以拿不到分數，而大量的閱讀題，也因為平時的累積不夠扎實而導致答對率不高。

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因此，我通常會盡量讓學生清楚國文考題（或需具備的知識及能力）可能包含哪些部分，自己在寫題本、平常的大小測驗、閱讀單、學習單時，需要檢核自己各方面目前的能力情形，例如：要檢核基本功、古文30篇、各類型文本的掌握度（文言議論、文言抒情、古典詩詞、現代詩、現代情意散文、現代科普文章、現代學術文章等），如此一來，可以針對自己較弱的部分著重努力，而非因為國文總是考不好，而失去了學習國文的信心。

此部分除了要引導學生經常進行自我檢核外，老師也需要盡可能掌握學生的學習狀態，進而在課程設計上有些許調整。學生也要有更多時間自主練習，完成老師指定的回家作業。

家長：看見孩子的優點與困境

此外，常會遇到家長說自己的小孩國文不好，而且是從以前就不好。聽到這話，我總會跟家長說：「其實，他在情意文章的閱讀寫作那一方面很不錯。比較弱的是……」或是「他課內的部分掌握的很不錯，古詩文閱讀可以再有更多練習。」

國文考題所關注的面向包含基本學科的知識、各類文本閱讀的能力及能否應用於生活中的素養，此外，還有知性跟情意寫作的表現，面向相當廣，不同類型考題所要評量的能力也都不同。因此，若遇到小孩國文無論考高分，或考低分時，都要試著不要直接判定小孩國文「好」或「不好」。

用「成績高低」來評價小孩國文「好」或「不好」，可能會讓成績不好的孩子，失去了學習國文的意願及興趣，如此會加強他們的習得無助感，因為有可能是這份卷子考的都是充滿知識性的題目，只要念得不夠熟，就一定考不好，也有可能課本知識讀很熟，但剛好考卷考的都是閱讀題。

相同地，對於成績好的孩子，如果我們就直接判定為「國文好」，可能對於偶爾分數較低的考卷不太在意，就失去的即時檢核自我能力及學習情況的機會，因為通常這份低分的卷子才是最需要正視的部分，這可能在提醒自己哪一方面的能力有所不足。

所以，無論是家長還是老師，我們都應該看到每位孩子在學習國文的優勢及困境，並給予適當的提醒、引導及鼓勵，而非用國文「好」或「不好」來評價，才能讓每個孩子在學習國文都有所得。

我常跟家長及學生用一個比喻來形容學習國文的狀態：學習國文，其實就像學騎腳踏車，而我們的目標就是要能夠騎腳踏車環島一圈。在課堂上，老師可能先告訴大家腳踏車基本知識、騎車環島可能會遇到的所有問題，甚至腳踏車該怎麼騎都會教，這些都像是學習國文的基本知識、策略跟方法。

但有些同學可能從小就會騎，有些人可能現在才剛要學怎麼騎，老師盡可能讓大家掌握要訣，不過，自己還是得針對不足之處回家重複練習。這就像每個人到了高中，初始的國文底子跟程度不同，每個人都需要針對自己不足的部分勤加練習一樣。

此外，要騎車環島，還需要各種訓練，例如：體能訓練等，老師一樣會在課堂上培養大家練習的方法，也會給大家各種練習的機會，甚至是會安排野外騎乘訓練，這些其實就像在課堂上安排的各種回家作業、閱讀單、寫作單，透過不斷練習、檢核，才能知道自己在各方面是否有所提升，還有哪些部分是需要再加強的，以及距離目標還有多遠。

這幾年聽到很多學生只要看到國文就不斷哀號、絕望不已，也試著很奮力的拉住了一些想要（或已經）放棄國文的孩子。面對這樣的趨勢，要讓國文這個學科不再成為大家的噩夢，親師生三方或許都需要轉換一下心態及作法，才能讓國文這學科不再使老師力不從心，也不會使學生習得無助，更不會讓家長驚慌不已。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航