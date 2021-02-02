如何在都市設計「自然遊戲空間」，讓戶外遊戲成為孩子自由的化外之地？

文、圖：李玉華（Christine Lee）

大家可曾感受到，孩子的教養、照顧老幼的方法、人與人之間行為互動，其實都被整個社會大環境和都市空間規劃設計，深刻地影響嗎？

「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）的倡議一再強調，我們應該討論的絕非不同教養或照護工作的優勝劣敗，因為整體環境的城市規劃和景觀設計，缺乏支持親職或照顧工作者的規劃設計，並間接或直接限縮兒童青少的生活需求。兒童青少的基礎生活需求，讓我用一張簡單的示意圖（圖1）表達，社會上最沒有話語權的使用者──也就是兒童和青少──到底最需要什麼，才可以在台灣的都市環境中，被一個共好系統陪伴著，好好地長大：

繪製：許量然 圖1：從人類本位主義到生態共好，再到兒童需求為核心的共好陪伴系統。

疫情造成遊戲被剝奪的兒少處境

COVID-19疫情的居家隔離期間，應該是大家最有感的時刻：市郊、小型城鎮或鄉間，也許隔壁就是農田水圳，或至少有後院或陽台能透氣。但密集住宅的都會核心，居家隔離時，只能在數坪方寸室內活動，說不定連步行距離可及的公園都沒有。

當COVID-19持續蔓延，日本的「東京遊戲（Tokyo Play）」是第一個發佈聲明警示眾人的倡議團體，提醒眾人在COVID-19期間，避免成人思維的隔離措施反而戕害孩童身心發展，如：（1）避免長期3C濫用；（2）積極維持兒童的精神、身體和心理健康的活動；（3）不需隔離的家庭，應該尋找人群較少之處，與孩子一同遊戲。更進一步呼籲一歲以下小孩，一天要數次多元形式身體遊戲；而超過一歲的小孩，至少三小時以上各種強度的遊戲和運動，並帶著孩子到鄰里、自然、溪流等戶外環境走走、待一段時間，吸收新鮮空氣，如此，兒童和成人的身心健康都能被保護到

自然與健康的因果關係科學研究

美國伊利諾大學副教授Ming Kuo，發現了「自然」與「健康」之間，存在著21個潛在的因果關係。在大自然裡散步、綠地遊戲空間、離公園距離遠近、住宅綠地、公園品質等，會增加土壤裡常見的牝牛分枝桿菌、芬多精、負離子、自然景致和聲音、環境生態多樣性，也減少了空氣污染、炎熱和暴戾，影響DHEA固醇類荷爾蒙、脂肪細胞分泌的蛋白質激素、維持正常血糖、讓人放鬆、保持生命力、注意力重整、提升免疫功能、健康睡眠和社會連結，並帶來各種病症的下降，如：急性膀胱炎、注意力不足過動、焦躁、癌症、心血管疾病、抑鬱、糖尿病、流行性腮腺炎、偏頭痛、肌肉骨骼疾病、呼吸系統疾病、暈眩、上呼吸道感染、過敏、氣喘及異位性皮膚炎等（圖 2）。

Photo Credit: Ming Kuo研究報告附圖 圖2：「自然」與「健康」之間，存在著21個潛在的因果關係 。

幾年前，Ming Kuo在《科學日報》訪問中提到：「自然更像是一種複合維生素，可提供人類所需的各種營養。」這21個因果關係的核心，最終都指向了「人類免疫系統功能的提升」，意思就是：在大自然裡散步、綠地遊戲空間、離公園距離遠近、住宅綠地、公園品質等，都深切影響我們的身心健康，尤其是生態系統中較脆弱的兒童。

而不管世界發生什麼疫情，COVID-19或未來更多大自然反撲或人為病害，孩子要健康成長，極需遊戲和運動促進成長。身為大人的我們，能做些什麼？

理解失去自然和遊戲的兒少困境

美國作家理查．洛夫早在2005年便提出大自然缺失症（Nature-Deficit Disorder）這個現象；英國國家環境信託（National Trust）建議每一個孩子在11又¾歲之前，都該在戶外自然中玩過（圖3）顯示的50個活動，若玩過的活動太少，有可能出現「現代文明病」──大自然缺失症的身心問題，包括過胖、感覺遲鈍、注意力不集中、壓力過大、躁鬱傾向、課業表現不佳以及創造力低落，也想當然爾地不會尊重、珍愛和維護自然環境的永續。

譯自 National Trust 圖3：孩子在11又¾歲前，該在戶外自然中玩過的50個活動。

但是，即使在台灣這樣一個幾小時內就能到海邊或山上的國家，沒有資源的家庭或機構，要如何把孩子帶往高山、野溪或大海之類的大自然裡，讓缺乏戶外資源的兒童和青少去從事所費不貲的戶外活動？都市空間的社區中，若沒有政府內部創新人才、專案和維管的預算與專業景觀設計的支持，要怎麼營造出有如日常生活的自然空間，讓孩子在上下學步行途中或晚餐前作業後，和鄰居就近遊戲或交朋友？算算看，大家要花上多少成本，才能養出健康的孩子、顧好樂活的親人，增強眾人的免疫系統？

自然與遊戲不互斥更融合的作法

全球兒童遊戲權倡議團體一致認為，為了預防下一次全球大流行的疫情，「自然」必須被帶回城市空間中，更多自然元素應該被放回人造空間裡。這樣的規劃和設計，當然就是呼喚「自然遊戲空間」和優秀「自然遊戲空間景觀設計人才」的現身。

這一個全球性災難，在加拿大宣布因塑膠表面會殘留有COVID-19病毒而全國關閉兒童遊戲場，又因疫情取消預計15萬人次參觀的加拿大花卉景觀博覽會（Canada Blooms!）之後，一所名叫「Bienenstock 自然遊戲場」的倡議型景觀顧問公司，再一次搬上檯面呼籲大家要嚴正看待。

本來這家公司預計在花博戶外會場做個「巨型自然遊戲場」，安裝超過2,000噸天然素材，包括有500立方公尺的沙坑；裝上安全性提昇的拋光樹樁，給愛攀爬的孩子更有趣的挑戰。開幕前的試玩日，沙子、樹皮、木屑和土壤，覆蓋了試玩孩子的手腳，孩子臉龐掛著的盡是燦爛笑容。沙坑、紅橡樹材質滑梯、粉筆塗鴉板和可躲藏秘密基地，都非常受歡迎。不過，水利工程遊戲才更讓小孩不想去別區玩耍，一雙雙小手有的用力拉槓桿、有的抽拉把柄把水從水龍頭倒入木槽，再轉而倒入沙坑或水桶（圖4）。

作者提供 圖4：德國柏林動物園幼兒遊戲空間，有沙、有木質素材的魔幻躲藏和遊戲空間。

可惜的是，因疫情而取消花博的關係，這些試玩時發生的美好場景，都無法再度出現。景觀顧問公司負責人Adam説，這一切設計的初心，都來自本身的童年──他是60年代的小孩，早上被媽媽趕出門到晚上才回家吃飯，整天時間都花在自然中遊戲，無數個小時在森林、小溪，尋找花粉、用草吹哨，在沙堆一直挖啊挖到快通到地球另一面，在路邊把冰棍磨成刀子耍弄，或是整天爬樹。在自然環境中，玩戶外遊戲（素材不包括塑膠、金屬和橡膠），對孩子是一種「治療體驗（Natural Cure ／ Nature Therapy）」，這和日本歷史悠久的「森林浴（Shinrin-Yoku, Forest Bathing）」提倡多花時間在大自然，才能提供身體對多種疾病的保護力，是一樣的概念。

自然遊戲在社區中的小規模作法

但是，如同森林、高山、野溪和海洋一樣，也不是所有孩子都可以每天去大型自然遊戲主題公園做探索體驗。都市人口越來越密集，孩子只能在鄰近公共空間親近自然。比利時的安特衛普市，現在大力推廣的就是在學校前院、通學步道和城市中的口袋型公園，做出一個小型的「遊戲谷（Play Valley）」（如圖5），讓都市孩子就近享用一塊自然，裡頭放著遊戲元素，有基礎的攀爬樹幹、奔跑躲進通道、穿過水池上的網橋，用想像力在這裡，去創造一個情境來玩耍。同時，這些素材也是歡迎孩子去「自由遊戲（Free Play）」的象徵符號，沒有制式的玩法和規定（圖6）。

作者提供 圖5：荷蘭阿姆斯特丹也在通學步道或口袋型公園，做出模擬自然的「遊戲谷（Play Valley）」。

作者提供 圖6：英國倫敦的植物園幼兒遊戲花園，有基礎攀爬的不規則樹幹和凌空穿越的網橋。

而如此的自然遊戲空間設計，和城市的綠化和永續是緊密相關的。建築史學家Susan G. Soloman《遊戲的科學（The Science of Play）》一書中，新興市鎮和新設社區，比較能執行綠化的政策宣示和實質的自然元素融入。例如，靠近溪谷山林的城市，較容易導入步行者和腳踏車友善的設施，變身大自然和都會繁華城市的過渡帶，讓七成以上居民不用開車。

自然遊戲空間更能加強這一種健康且進步的生活風格，一個一個自然遊戲空間，變成市鎮社區裡一顆一顆「節點（Node）」，穿插在不同建物之間。另外在因規劃而車流量較低的街道，孩子經常玩的是放置在沙地或礫石上的枯木（圖7），而這些地方通常位於離孩童住家或親職照護者不遠處。

作者提供 圖7：德國漢堡的自然遊戲場，孩子經常在沙池上遊戲，住家就在附近不遠處。

當孩子在自然遊戲空間玩時，就像日常生活一般順其自然，因為這個設計和原本景觀地貌各種元素早都揉合連結在一起，也呼應了社區低度能源消耗、自然保育、散策步行等社區營造核心價值。緊鄰街道的周邊，有沙坑、有樹木，還有走道旁突出的大小形狀石頭。有些遊戲空間，直接充分利用自然地貌設計，稍微刻意放進沙子、石頭和樹根，孩子會在高高的草浪裡或沿著淺淺溪水旁溝渠嬉戲，這樣的地方也能是雨水回收再利用後玩樂的據點（示意圖見圖8）。

丹麥的共融設計建築師Helle Nebelong說：「孩子在大自然中玩時，就是全身、全心、全感去探索和運用自己遇見及身處的環境，這也是兒童主動學習的最好方式。」

作者提供 圖8：充分利用自然地貌設計，稍微刻意放進沙石和放置在沙地或礫石上的枯木樹根。

使用者與空間建立情感才是重點

再來看看美國的案例，景觀設計公司Studio Ludo研究了英國和美國二地的遊戲空間後，從分析報告發現倫敦的自然遊戲場比起美國本土的工業／商業／人造遊戲場，要多出55%訪客人數；去前者玩的孩子比起去後者玩的，要高出20%活力（也就是比較健康、體能較佳），於是得到以下「自然遊戲空間」五大設計要點：

提供小孩放電很滿足，陪伴者也能同時有其它活動的地方：公園和遊戲空間之間，沒有明顯隔閡，互相交疊融合，或將遊戲元素穿插在整個公園場域；而陪伴者可以同時有喝咖啡、活動的地方，甚至上廁所也能就近方便的規劃。 營造具經濟實惠、自然性鬆散素材的遊戲空間：例如，讓兒童一看就能自創玩法的大石頭、樹幹、植物，以及經費需求低、但卻能立即造成有趣效果的地形變化。 從遊具型錄中解放：設計者需思考五大遊戲明星──「草、沙、爬、盪、滑」。若再增加水、鬆散素材元素進去將大幅加分，而非僅止於挑選遊具型錄設備。 創造無一不玩的遊戲空間：讓遊戲空間裡，每一個東西都能「玩」，包括鋪面、植栽、景觀家具。換句話說，設計者須在考量「安全」和「維管」問題之前，優先考量「遊戲樂趣」和「遊戲價值（Play Value）」。 嘗試具有「風險」的設計：設計者需思考冒點「風險」對孩子是非常有益的。最讚的遊戲場是「看起來刺激危險」但其實安全的基礎有確保──增加了孩子的警覺心、反應力，相對地安全性就能提高──設計上可根據孩子的「技能度」、「體適能度」和「勇敢度」，來提供各種不同層次的遊戲方式（圖9）。

作者提供 圖9：英國倫敦伊莉莎白奧運公園的「看起來刺激危險」的翻騰灣自然遊戲場。

從更長遠的角度來看，設計者更應該要知道，孩子太需要建立與大自然的關係和情感聯繫了！如果孩子沒有透過遊戲好好體驗過大自然的美好，他們不會愛上大自然；如果孩子不喜歡大自然，他們也不會想要幫助和人類共存相繫的動植物作生態的復育。要孩子愛上自然、保護自然，要用「遊戲」來引導。光是說教（教育）、道德綁架（環保減塑）或放「小孩和大自然」相親（以為讓公園留白，孩子自己就會玩），對現代都市長大、從小被規定限制、一直被洗腦碎念沙是髒的、水要節省或爬樹會摔死，從不知如何自由遊戲的孩子來說，大自然是陌生的、危害的和致死的，怎麼能夠自發地油然而生「真愛」？

五年前秋初時，還我特色公園運動開始的核心理念，就是希望提醒政府公部門和景觀建築設計者，在專業的範疇裡，打開一扇聆聽使用者的窗口，尤其是最簡單、卻也最難實現的兒童需求。五年後，兒童青少，被好好聽見了、理解了和照顧到了嗎？

身為大人的我們，回想一下，小時候的豐富自然資源，取之不絕、用之不盡，什麼都能玩、全都玩不完（圖10）。現在，自然資源已殆盡，城市中玩沙玩水和親近自然的行為，成為禁忌的嫌惡設施。

歸還給孩子一個讓自然參與、讓兒童青少參與、讓親職或照顧工作者參與的共好系統，讓自然遊戲空間，成為早已失去豐富自然資源的孩子享有一點「什麼都能玩」自由的化外之地，讓他們和我們一起健康長大、歡笑樂活，真的一點也不為過！

參考資料

延伸閱讀

本文經眼底城事授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航