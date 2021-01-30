【圖輯】日本10歲男孩的橫綱相撲夢：擊敗比自己大五、六歲的人太有趣了

在年輕的相撲選手中，10歲的熊谷毬太脫穎而出。

毬太體重85公斤，是同齡其他孩子的兩倍之多，正因為他如此強壯，所以在相撲比賽中，他可以打比他大五、六歲的男孩。

去（2020）年，他贏得了10歲以下組別的相撲世界冠軍，擊敗了來自遙遠的英國和烏克蘭對手。

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他的訓練菜單，由父親熊谷泰輔設計，課程緊湊而高壓。

他每週訓練六天，若不是在當地的相撲社團，就是練舉重。毬太還游泳和練習田徑，以訓練柔軟度和肌肉爆發力，這些都是相撲所需要的身體機能。

自從毬太還在幼稚園的時候，他的父親就讓他參加了一次錦標賽，此後毬太就一直在相撲上努力。

毬太與母親（左）和16歲的姊姊（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我沒有教他任何東西，他可以自然而然地完成各種訓練。」前業餘相撲運動員泰輔說。

「相撲需要天賦，而他也有這種天賦。他贏得了錦標賽。我想他是有些特別之處。」

毬太是一位靦腆寡語的男孩，他的想法很單純：「擊倒比我年長的人很有趣。」

當人們發現這個男孩很有天賦時，泰輔帶著家人搬到了東京的江東地區，那裡以誕生相撲選手而聞名。不僅有大量的相撲社團，還有野之神社，據說這是相撲之神居住的地方。

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這對父子在當地神社進行緊湊的一對一訓練。兩人在神社神龕前的空間，一來一往地進行著相撲練習。

泰輔很用力推倒毬太，以至於他常常氣喘吁吁地哭泣。但泰輔相信，這是讓兒子發揮最大潛能的唯一方法。

「我認為他正在試著為自己安排時間，而他也會有時間和朋友們一起玩。」泰輔解釋說。「我不認為壓力太大。」

毬太與父親泰輔的訓練｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於訓練費用昂貴，因此需要整個家庭做出巨大且有覺悟的調整，包括他的母親牧子。

「我不賭博（在賭場）。相反地，我把一切都押在他上面。」泰輔說。

而相撲成功的關鍵，在於他們的飲食習慣。

毬太每天平均會消耗2700到4000卡路里的熱量，需要攝取超過一公升的牛奶和豐富的蛋白質。牛排是他的最愛。泰輔說，在兩年後進入中學前，毬太的體重還需要再增加20公斤。

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毬太現在的教練是前職業相撲手平信一，他認為毬太有這個潛力。「現在，他很有天賦。」平信一說。

毬太希望達到「橫綱」的頭銜——這是相撲界的最高榮譽；同時這也是泰輔的期許。

但是毬太也坦承，相撲界是非常現實與殘酷的。

毬太與教練平信一｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「相撲訓練過程，是一場嚴格的修行，我不會用『享受』這個字眼來形容。」毬太說。

「當情況變得困難時……我有時會考慮（放棄）。」

不過，就目前而言，這對父子依然努力著，朝向「橫綱」的頂點邁進。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航