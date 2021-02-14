《2020-2021商業服務業年鑑》：國際餐飲業發展關鍵報告
我們想讓你知道的是
COVID-19（武漢肺炎）疫情對商業服務業影響鋪天蓋地而來，加速了無接觸服務、低接觸經濟的來臨，在新的經營環境下，商業服務業如何面對不確定因素衝擊，又該怎麼因應與轉型？
文：商研院商業發展與策略研究所｜李曉雲研究員、張家瑜研究員
第五章 餐飲業發展關鍵報告
（前略）
第三節、國際餐飲業發展情勢與展望
本節針對全球餐飲產業概況進行分析，第一部分探討主要國家餐飲業現況，第二部分探討主要國家餐飲業發展案例，第三部分了解國際主要外送平台。
一、全球餐飲業發展現況
1. 美國
美國位居世界強國之首，為全球最發達的資本市場，其無論從管理服務面向、連鎖經營程度或集中化程度，均處於全球領先地位，上市餐飲企業之發展情況，無疑對全球餐飲市場具有重要的參考價值。根據美國普查局（United States Census Bureau）的資料顯示（參見表5-3-1），美國餐飲業銷售額從2015年的6,234.94億美元持續攀升，2018年美國餐飲業銷售額更突破7000億美元大關，於2019年高達7,657.96億美元，成長率約介於4.0%~8.5%之間。此外，餐飲服務業為美國第二大勞動產業，根據美國勞動部（United States Department of Labor）的資料顯示（參見表5-3-2），餐飲業受僱員工人數自2015年的1,127.13萬人成長至2019年的1,220.33萬人，變動率約8.27%。
表5-3-1 美國餐飲業銷售額與年增率
表5-3-2 美國餐飲業員工僱用人數與年增率
2. 中國大陸
中國大陸作為全球第二大經濟體，人口總數超過14億人。隨著生活型態改變，餐飲業迅速成長，大陸更成為僅次於美國的世界第二大餐飲市場。根據中國大陸國家統計局的數據資料，2019年中國大陸餐飲業收入46,721億元人民幣，比去年同期增長9.38%，每年之餐飲業收入呈逐年增加趨勢。（參見圖5-3-1）
圖5-3-1 中國大陸餐飲業營業收入及年增率
《餐飲產業藍皮書：中國餐飲產業發展報告（2019）》指出，科技進步推動餐飲管理創新和商業模式創新，如自動化生產和控制技術的發展推動了中央廚房生產模式，進而促進大陸餐飲品牌連鎖模式的快速發展，而互聯網及人工智慧技術逐漸成熟，也使餐飲產業的經營型態轉向數位化，透過服務創新進而衍生新商業模式與產業生態。
3. 日本
近年來日本餐飲業競爭激烈，且人口結構面臨少子化及高齡化。2018年日本餐飲業銷售額相較於2017年有些微衰退，成長率為-1.71%（參見表5-3-3），主要係因餐飲業會隨經濟發展與市場變化而波動。經調查顯示，2019年有逾53%的日本餐飲業者計畫調漲價格，期望能抵銷成本的上升與提高收益。
根據日本統計網（e-Stat）的資料顯示（參見表5-3-4），餐飲業受僱員工人數自2015年的271萬人成長至2019年的296萬人，變動率約9.23%。在薪資方面，2018年平均月薪為286,100日圓，比2017年成長1.35%。2018年平均月薪為286,100日圓，相對於2015年平均月薪281,000日圓，變動率1.81%。
表5-3-3 日本餐飲業銷售額與年增率
表5-3-4 日本餐飲業員工僱用人數與年增率
二、國外餐飲業發展案例
1. 外送市場崛起
依據Statista（2019）資料顯示（參見圖5-3-2），在2019年，全球外送市場總營收金額突破1,000億美元，相較2018年成長率為17.54%，預估到2023年將突破1,500億美元。其中，餐廳外送及平台外送皆為逐年增高的趨勢，且平台外送成長幅度較為顯著，顯示出外送市場為全球不可逆的發展趨勢。
圖5-3-2 2017~2023年全球餐飲外送總營收金額預估
隨著科技進步及網路發展，Statista（2019）資料顯示線上餐飲外送（online food delivery）自2019年起，平台外送顧客滲透率將超過餐廳外送之滲透率，預估至2024年，平台外送顧客滲透率為36.3%，餐廳外送顧客滲透率為30.5%，顯示出平台外送服務迅速成長的趨勢。（參見圖5-3-3）
圖5-3-3 預估2024年線上餐飲外送預測成長
2. 國際主要外送平台
在美國，GrubHub成立於2004年，是最早成立的外送服務之一，為美國線上訂餐領導者，但在2019年DoorDash成為美國外送市場中市占率最高的線上餐飲外送公司。在中國大陸，線上餐飲外送發展成熟，主要由阿里巴巴支持的餓了麼（Ele.me）和騰訊支持的美團（Meituan）位居中國大陸線上餐飲外送領域的領先企業。在歐洲，Delivery Hero、Just Eat與Takeaway.com為領導者，但在2019年，Takeaway.com和Just Eat宣布合併，Just Eat Takeaway.com成為全球最大外送平台。
- DoorDash
DoorDash成立於2013年，總部位於美國加州，現為美國餐飲外送平台的龍頭，目前只在美國及加拿大等北美市場提供服務，進駐逾4,000個城市，合作商家超過34萬，員工數超過7,000名，至2019年，DoorDash市值已高達126億美元。DoorDash運用地域擴張，與更多餐廳簽約增加客戶服務，並推出Dash Pass訂閱服務，消費者每月支付9.99美元，即可享受無限次的免費送餐服務（訂單金額需在15美元以上），成為全美成長速度最快的餐飲外送公司。
- 美團（Meituan）
美團成立於2013年，截至2018年，美團人力服務規模達到270多萬人，覆蓋城市數量為2,800個縣區市，依據前瞻產業研究院2019年第三季的資料，美團市占率為53%，成為線上餐飲外送領先者，美團的優勢在於商家連結，平台聯動效應顯著，透過外送、到店酒旅及餐廳管理系統三方佈局，確立了美團餐飲為核心業務的戰略定位。
- Just Eat Takeway.com
Just Eat 創立於2000年，總部位於英國倫敦，業務遍及全球，包含英國、澳洲、巴西、加拿大、丹麥、法國、愛爾蘭、義大利、墨西哥、挪威、紐西蘭、西班牙和瑞士，其中在英國是擁有最多合作餐廳的外送平台，2017年訂單總數已達1.72億張，活躍客戶逹2,150萬戶，合作餐廳數量高達87,000家。Takeaway.com 同樣成立於 2000年，總部位於荷蘭阿姆斯特丹，業務遍及歐洲、以色列及越南。2018年，Takeaway.com 總共獲得3.6億份訂單，總營業額達73億歐元。
過去Just Eat曾是英國餐飲外送市場的主導者，但由於Uber Eats和Deliveroo等餐飲外送業者崛起，使得Just Eat市占率快速萎縮。因此，2019年Just Eat和Takeaway.com宣布合併組成全球最大外送平台，預估市值為100億英鎊，合併後公司名稱為Just Eat Takeaway.com，透過二者的執行力和業務能力，目前於英國、德國、荷蘭和加拿大等國居領先地位。
3. 虛擬餐廳新型態商業模式
虛擬餐廳最早由Uber Eats平台2016年開始推行，成功的案例為紐約原先有一間銷售不佳之實體餐廳，透過與外送平台合作，改為虛擬餐廳之經營模式，於外送平台上經營，減少外場租金及員工成本，不需在人流量大的黃金地段支付高額租金，營業額收入翻倍成長。美國更成功將虛擬餐廳發展為連鎖品牌，虛擬餐廳正在翻轉餐飲產業，成為新型態的餐廳經營模式。
隨著餐飲外送市場崛起及消費行為快速轉變，「便利性」已成為消費者用餐第一考量因素，美國新的餐廳經營者與連鎖品牌，以租用廚房區域，增加行動點餐的取餐空間，針對線上點餐外送顧客衍生出虛擬餐廳的新型態商業模式，也透過與第三方外送平台合作，提升餐廳曝光率，並打破地域限制，吸引線上潛在顧客，服務更廣泛客群。雖然餐廳經營業者與外送平台合作，需支付外送平台佣金費用，導致獲利減少，但外送平台為餐廳帶來大量訂單，即使外送餐點的每筆淨利較低，但收益仍為向上成長。
第四節、結論與建議
1. 餐飲業轉型契機與挑戰
隨著科技進步，生活水準提高，智慧手機及行動裝置普及，餐飲業經營模式亦需隨之調整。從國際疫情觀之，實體店面餐飲業者遭受重大衝擊，消費者開始養成使用線上訂購外帶餐點或外送平台的習慣，外送平台市場在疫情期間逆勢成長，全球餐飲外送市場不斷向上攀升，使得餐廳與外送平台間的合作將更為密切。
面對變動快速的餐飲市場環境，若要在競爭激烈的市場中脫穎而出，餐飲業者必須隨時因應國際趨勢發展調整經營模式，例如隨著智慧化時代來臨，消費者對於行動科技的需求越來越顯著，「智慧化經營」成為餐飲業發展的主流，科技應用將是競爭的關鍵因素，不僅可能創造出嶄新的經營模式，對於欲進入市場或欲進行轉型的餐飲業者而言，亦是相當重要的策略方向。
2. 對企業的建議
綜觀目前餐飲業者面臨多變的市場環境，除了國際疫情影響外，消費模式隨著科技進步產生改變、國外餐飲品牌不斷引進帶來威脅，使得餐飲業營運模式勢必調整，才能在競爭激烈的市場中占有一席之地，茲列述下列建議供企業進行發展上的思考：
- 線上與實體同步經營
過去傳統餐飲業者著重於實體店面經營，但隨著消費者消費模式及生活習慣的改變，以及疫情影響加速了餐飲市場的變化，造成線上訂購外帶餐點或外送平台市場崛起，全球線上餐飲外送市場有逐年擴大趨勢。
為了強化餐飲業者的競爭力，建議藉由線上與實體店面同步經營策略，吸引不同消費族群，採取多元化經營方式，如餐廳開始線上訂單外送服務，或是提供企業餐盒訂購和便當外帶，甚至餐點真空包裝販售，以擴大服務範圍。雖然線上餐飲外送服務已是不可逆的趨勢，但實體店的消費體驗升級，亦是餐飲業者獲利的重要關鍵，如導入軟硬體科技化應用，包含自助點餐機提供消費者便利點餐服務，無線服務鈴優化消費者服務流程體驗，並且注重環境及食物的衛生安全，增設酒精清潔站。以線上與實體同步經營為策略主軸，將可為餐飲業者帶來更高的效益。
- 數位服務升級
根據經濟部2019年餐飲業經營實況調查報告，在台灣超過14萬間餐飲店中，有67%店家會經營網路社群或LINE帳號；43%業者提供外送與宅配；近30%餐廳有線上訂位功能；16%餐廳推出線上點餐服務，顯示出餐飲業者運用科技改變經營模式及提升知名度，成為銳不可擋的重要趨勢。
人工智慧正在改變全球的產業發展，餐飲業也不例外，外送平台上所蒐集到的消費者訂餐資料，可做為分析消費者消費型態，並提供客製化創新服務之用，使消費者產生較高的忠誠度，提高再購買意願。利用大數據分析，幫助外送服務流程優化，在菜單和價格上做出最佳決策，提升消費者服務體驗，並有效率地處理大量的外送訂單，藉此增加企業獲利，在競爭激烈的市場中穩定成長。
此外，因應國際疫情，餐飲業者對於行動支付的需求大幅增加。根據資策會最新統計，2019年行動支付普及率達62.2%，再創新高，到店消費者透過行動支付能夠無接觸完成結帳流程，同時業者也可利用行動支付所提供的數據進行分析。近年來，政府機關積極推動行動支付，經濟部已訂定行動APP資安檢測標準，金管會也已就電子支付業者訂定嚴謹監理規範，以確保所有金流資訊安全無虞，期望能帶動國內數位轉型。
附錄、餐飲業定義與行業範疇
根據行政院主計總處所頒訂之「中華民國行業標準分類」第10次修訂版，「餐飲業」定義為從事調理餐食或飲料供立即食用或飲用之行業，餐飲外帶外送、餐飲承包等亦歸入本類。餐飲業依其營運項目不同，範圍可細分如下：
表4-1 行政院主計總處「行業標準分類」第十次修訂版本所定義之餐飲業
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書籍介紹
本文摘錄自《2020-2021商業服務業年鑑：低接觸經濟下的商業服務業發展》，時報出版
作者：經濟部商業司、財團法人商業發展研究院
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批發、零售、餐飲、物流產業的關鍵報告
- 無接觸式經濟與服務創新
韓國已提出COVID-19（武漢肺炎）疫情後可能對社會經濟環境帶來包括「加速發展非接觸式經濟」在內等變化，並預測可能會面臨重大轉變之相關領域，本書針對疫情對台灣商業服務業之影響提出觀察與建議。
- 行動支付、數位貨幣對商業服務業之影響
鑑於數位人民幣已試行，將可能對兩岸商業往來造成影響，因此除強調行動支付的趨勢與應用外，數位人民幣對我國跨境支付將產生影響，我們的商業服務業該如何拓展到東南亞？
- 商業服務業之數位轉型
以數位科技（包括AI、IoT、大數據、機器人、無人機等）來達到自動化（或無人化）和智慧化，進而改變經營模式來提高競爭力，並達到數位轉型的目的。本書亦提出低接觸經濟下所引發的新型商業模式或個案。
- 零售業應用雲端進行創新轉型
聚焦零售業透過雲端技術、人工智慧（AI）進行創新轉型。企業透過雲端轉型的關鍵除infrastructure外，還有軟體與應用，以及商業模式。
- 低接觸經濟下之消費行為轉變與因應策略
民眾在疫情爆發後減少外出、用餐、出遊與購物，可知商業服務業的發展在實體location之外，也應順應趨勢走向O2O融合；其重點在於能洞察消費者心理之location，並掌握其隨地隨處發出的需求。
- 最新公司法下組織型態之選擇與運用
公司法修法之後包括實務界對章程、複數表決權、特別股等之應用，以及有關「視訊股東會規定」（與低接觸經濟相關）部分，本書提出分析。
本書特色
1. 國內權威專家學者通力合作撰寫
商研院黃兆仁所長、商研院傅中原研究員、商研院朱浩副所長、商研院謝佩玲研究員、商研院李曉雲研究員、商研院張家瑜研究員、商研院陳世憲研究員、中經院陳信宏所長、資策會陳子昂總監、工研院張超群副所長、伊雲谷蔡佳宏執行長、靜宜大學任立中副校長、拓威法律事務所蕭富庭律師（依章節序排列）
2. 全球及我國經濟趨勢關鍵報告
- 以全球、我國經濟趨勢為開端，由數據說明服務業發展趨勢。
- 以年度重大議題及未來趨勢做結論。
- 以前瞻及年度重大議題進行發展，探討新興商業模式與發展商機。
- 探討批發、零售、餐飲、物流之發展現況。
- 以數據進行分析，呈現年度重大議題與趨勢。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰