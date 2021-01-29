「一座」或「一台」新冰箱都好，畢竟這個時代有「一台」天竺鼠都不奇怪了

年終年始，也是東亞各地升學考試的旺季。前幾日偶然瞥見台灣的新聞，在大學學測國文寫作測驗中，出現了一道作文題，名為「如果我有一座新冰箱」。這題目隨即引發了各界的討論，其中看到有個比較有趣的討論是：「誰用一座算冰箱？」。對，為什麼冰箱是一座？

似乎還真的有讀者對於這「一座」的用法相當不滿（新聞連結）。在台灣日常生活的語言環境中，確實冰箱多是用「一台」去計算了。批評此出題內容的台灣網路名人陳沂也寫了這樣的文章：

如果我有一座新冰箱，我就會把它賣掉！然後再裝窮哭哭說很可憐，叫橄欖球主播房業涵送我一台！

麻瓜不是要來戰題目的，況且所謂「對不對」是規範語法的問題，對於許多語言學家來說是敬謝不敏——哪個對哪個錯，都只是一方人群的想像而已，地點一變時間一改，可能就會有不同的判斷。

但光從上述的引用來看，我們還是可以注意到，發文者最後表示「送我一『台』」，可以間接推斷「台」對她來說是比較習慣的數法。

回歸到量詞本身語言學上的效用來說，量詞（或稱分類詞；classifier，視研究是否區分而定，本文中並不特別區分兩者）的其中一個重要的功能，就是為緊接而來的名詞作出分類，而其分類的基準主要來自於後面名詞的性質，包括形狀、質感、大小等等。

同樣的名詞，不同的量詞

即便是同樣一個東西，小小圓圓的可能用「一粒」或「一顆」，長長的可能用「一條」，不規則立體狀可能會用「一坨」，液態漫布於平面上可能是「一灘」。放到容器裡可以再用「一碗」、「一杯」……。

正因為量詞含有語義的指涉，對於這篇文章的讀者，即便我完全沒有說出我到底描述的是什麼名詞，大家也可以從語義及自己過往的使用經驗，輕易判斷出後面可能出現的名詞。（咦，到底是什麼名詞呢？）

我在Peinelt, Liakata & Hsieh（2017）的量詞相關研究中，看到了一組有趣的例句，是「一顆球」和「一場球」。因為「球」所指涉的意思有所不同，對於圓型娛樂用的物體「球」是用一顆，而對於意為「球賽」的「球」則會用一場，即便名詞外表長的一模一樣，但意義仍是不同的。

量詞的語言差異

在同一個語言都會依據不同語義去劃分量詞，更別說是語言方言之間的比較了。尤其在文字系統影響頗大的漢字圈，同樣一個漢字量詞，在不同語言裡可能有著不同的範疇，在某個語言裡很泛用的量詞，可能在另一個語言是非常特定的存在。

同樣在漢字圈內，同一個東西可能會因為描述的方式而使用不同的字。例如椅子台語一般用「一塊」來計算，華語常用「一張」或「一把」，日語則習慣用「一腳」。手錶可能會依據語言不同，有著「一隻」或「一塊」等不同量詞。

又例如在計算動物時，華語／普通話中常用「隻」來計算，更大的動物可能會用「頭」，有一些動物有專屬的詞可以用，例如馬或狼可以用「匹」，但是即便「一匹狼」說得通，同樣屬於犬科的狗就不常用「一匹」來計算了；在日語中，大型動物也一樣可以用「頭」，一些實驗上用的動物也可以用「頭」來算，然而用法接近華語「隻」的量詞則是「匹」，舉凡貓狗狸狼還是天竺鼠，都是一匹。至於「隻」，在日語中則是用於計算船的數量。

量詞系統在東亞語言裡通常相當複雜，相對於「隻」這種比較好歸納意思的量詞，「匹」就恐怕無法硬推而需要特別記憶。這對於語言學習者來說常是很大的關卡——尤其在一些東亞語言，包括華語或台語裡頭，這些用來分類的詞常常是語法上的必須品。除非在明確表達數量的特定文脈可以省略，否則「一椅子」、「一狗」在現代華語中並不自然。

不過如果我們再往前追溯，就會發現中古漢語或更早的漢語當中，量詞並不一定必要，數詞在很多時候是可以直接加上名詞的，這也是為什麼若我們省略量詞，聽起來就會有點古風，例如「五百壯士」、「三百佳麗」、「城五十」。

量詞在語言處理中的功用

語言學界一直有許多研究者好奇量詞的作用，也在一些實驗中證明量詞在語言處理中，可用來預測再來出現的名詞。

對不慣用量詞的語言學習者來說，「隻」、「條」、「張」這些概念好理解的量詞，並不會有太大的障礙，Grüter, Lau & Ling（2020）針對華語的母語使用者及學習者做了眼球運動實驗，證明學習者仍可以（且比母語使用者更容易）依賴量詞的語義特性，去預測再來可能出現的詞，聽到「一條」時會去注意畫面上較為瘦長的東西，即便那瘦長的東西可能在該語言根本不用「一條」來計算。

回歸到一座冰箱與一台冰箱的戰場。「台」在東亞的許多語言——包含非漢語系的日韓語，都常用來指稱機械類的名詞，而「冰箱」這種家電用品，用「台」來計算也不是什麼奇怪的事。

那「座」呢？「座」在華語的語境中，常常使用在個體較大、較難移動的名詞，一座房屋、一座城堡、一座沙發，「冰箱」這種「大家電」，用座來計算也可以理解。

即便都是「冰箱」，用「一台」和「一座」指涉時也可能有不同意思。事實上在作家黃麗群的〈如果在冬天，一座新冰箱〉一文中，也同時出現了不同的量詞表示冰箱。不過「座」在目前的用法仍然有較大、較難移動的意義，因此如果想要表達的是難以移動的大冰箱，那麼一般而言「座」可能會比「台」來得更能表達作者的意義。

當然，可能還有一個原因，可能是因為「台」非常貼近日常語言，若意圖在文字中傳達一些陌異感，「台」因為使用頻率太高，恐怕達不到作者想要的效果——當然這就還需要去探討語言與文學的關係，這可能就牽涉到文學語言的範疇了。

總而言之，量詞牽涉到許多語言習慣及歷史演變，在我們的語言生活中，量詞也提供了不少資訊，讓我們掌握名詞的形狀、數量、大小等性質，「有一隻熊」、「有一頭熊」、「有一群熊」都是不一樣的。對一群人自然的量詞，對另一些人可能不是；而在一些語境中，甚至可能特別使用較不日常的量詞，來達成一些效果。「一座」和「一台」都好，畢竟這時代，用「一台」來計算天竺鼠都不是什麼奇怪的事了。

本文經作者授權刊登，原文發表於麻瓜的語言學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航