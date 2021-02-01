被低估的柬埔寨新冠疫情在地解讀：是什麼讓高棉王朝後人免於疫情風暴？

文：許紘捷｜整理：張昭雅

自從新冠疫情全球擴散，集不利社會經濟條件於一身的柬埔寨，外派社群與本地居民都為疫情災難性爆發的可能而焦慮。尤其柬埔寨醫療長期不足，藥品、儀器、治療機構、醫護人才與臨床經驗稀缺，且城鄉差距造成醫療資源嚴重失衡，偏鄉只有無醫師常駐的健康中心為主要醫療單位。因此，柬國依賴跨境醫療與國際支援，重症需轉診泰國、越南，在各國因疫情鎖國停航的狀況下，對疾病的恐慌更甚囂塵上。此外，總理洪森因經濟與政治考量，政策偏厚中資與中國人，使得柬中兩國往來頻繁，國內密集大量的中國人群聚，更免不了淪為首波疫情衝擊國的擔憂。而民間衛教觀念薄弱，民眾沒有洗手、戴口罩習慣，或錯誤的重複使用拋棄式口罩；口罩搶購一空、價格飆漲，民眾買不到或買不起；乾淨水源取得不易；喜歡群聚共餐的習俗等等，更增添防疫難度。

然而，環顧東協十國疫情，截至2021年1月27日止，確診人數最高的是印尼，柬埔寨則相對安全（見下圖），台灣也一直將柬國列為低感染風險國家。柬埔寨直至2020年11月28日才發生第一起社區傳播，此前都是零星境外移入病例，且和寮國並列為東協目前唯二無死亡病例的國家。反觀緊鄰的泰國，至今累計確診破萬，其中過半與去年12月中龍仔厝府海鮮市場感染有關，該感染群已擴散至全國77個府的58個。由於病患多為外籍移工，迫使柬埔寨重新收緊泰柬邊境交通，關閉21個關口，僅開放3個，以加強檢測與集中隔離。柬國勞動部亦呼籲本國移工留泰治療，並暫停向泰國輸出勞工。

編按：截至1月31日，柬埔寨確診病例達465例，康復病例則有443例

彷彿奇蹟似的，比泰國公衛醫療條件更艱辛的柬埔寨，為何確診人數反而偏低，並且保持著零死亡的紀錄？當然，這可能歸因柬國篩檢量能有限，無力普檢而未能確診；也可能囿於官方為求政績，壓制疫情數字透明度。因此，本文嘗試以柬埔寨的長期親身觀察，解讀柬國疫情數字虛實，並進一步探尋可能的啟發。

儘管柬埔寨疫情承受力薄弱，但官方防疫態度，卻非一開始就高度警戒。2020年1月23日武漢封城，前一晚從武漢搭機抵達西港的中國人，成為柬埔寨第一個確診病例。總理洪森重申中柬「鐵桿兄弟」情誼，不停直航、不撤僑，呼籲民眾保持冷靜，不要歧視中國人，否則不利於本國經濟，甚至警告記者和官員，如果戴口罩將會被趕出去。然而，武漢大撤離而來的潛在感染者，如何影響柬埔寨疫情？其中最具指標性的城市，非中國人密度最高的「西港」莫屬，它有充足的條件讓病毒扎根。西港素有「小深圳」之稱，全市半數人口為中國籍，是一帶一路重鎮，設有中國經濟特區，9成商業為中資所有。

隨「菠菜大軍」湧入的，還有中國的房地產、營建、飯店、超市、小吃、按摩、酒店，踏上西港，彷彿從未離開中國。專為中國企業設計，住辦合一密集大廈社區，四處拔地而起，動輒數百名員工共用辦公室，春節後從中國返崗的人潮，加上高度群聚環境，疫情擴散可能性非常高。儘管如此，武漢封城前夕飛抵的3000多名中國旅客，並未增加柬埔寨確診數字，即使群聚密度高如西港，也未傳出社區傳播，第2個中國籍病例（第118例）在4月9日才出現，此前多為歐美籍。

官方防疫也許受到親中立場有所偏頗，那麼又是如何對待歐美旅客？2月13日，豪華郵輪威士特丹號因傳出疑似病例，被南韓、日本、台灣、菲律賓、關島及泰國拒絕靠岸之後，在柬埔寨西港受到熱列歡迎。船上1455名旅客來自美加英荷澳德，20多名有症狀乘客檢測陰性後，全員獲准下船，官員受官方指示而未戴口罩，與下船者一一握手致意，並包車帶領遊客周遊金邊。此舉獲聯合國盛讚為疫情下國際團結典範。郵輪旅客結束在柬行程後，便分別由金邊、西港等國際機場離境，其中一名婦女飛抵吉隆坡之後，在馬來西亞確診，這起事件甚至引起了柬馬兩國的口角。3月9日柬埔寨出現第二例確診病例（柬埔寨籍）之後，總理洪森披着高棉水布出席中國援柬10號公路開工暨55號公路通車典禮，呼籲民眾攜手抗疫，鼓勵以傳統高棉水布取代拋棄式口罩，具有可清洗重複利用的優點，並稱之為「柬式時尚」。

Photo Credit：AP/達志影像 旅客離開威士特丹號輪。

然而，從2000年3月中旬全國停課，3月底停發落地簽證，實施登機健康證明、入境檢測隔離、強制保險與保證金制度以來，官方原本不分國籍、普遍的寬鬆防疫，卻突然緊縮起來。首都金邊街頭，隨著酒吧、按摩店關停，倏忽陷入寂靜，每日塞車人龍，被悠閒鴿群取代，最熱鬧的購物中心，突然成為迴避之地。為什麼柬埔寨官方防疫態度突然出現轉折？是否有什麼政治經濟考量？

正當新冠疫情肆虐全球之際，柬埔寨同時經歷著歐盟譴責人權倒退，撤銷EBA貿易優惠的裁決生效，在已然受疫情重創的出口貿易上再添坎坷。中國承諾彌補此一缺口，對柬大筆採購農產品，給予基礎建設援助。此外，柬埔寨拆除雲壤（Ream）老舊美軍海軍基地，並授權中資在雲壤與七星海（Dara Sakor）的開發案，以及力挺中國在南海的主權，也激化了柬國與歐美的國際關係。在上述外交氛圍下，總理對歐美旅客為大宗的威士特丹號的人道舉措，或可解讀為一種外交手腕，以重申柬埔寨對國際事務的高度參與，緩和與西方世界的對立，改善自身獨裁專制形象，並宣傳本國旅遊業。對柬埔寨人民而言，也是向世界展現高棉民族精神的機會，從一向受援助的角色，一躍成為愛心輸出大國。

對官方而言，疫情既是外交轉圜契機，也成為鎮壓異議、合法化國家監控的藉口。以打擊假新聞為名，社群網絡或新聞媒體上疫情的質疑、政策的擔憂，以煽動、陰謀、散布假新聞等罪起訴入獄。為了防疫快馬加鞭於4月10日通過的《緊急狀態法》，政府軍事動員、通訊監控權力無限上綱，受到聯合國警告侵犯隱私、言論與集會自由等人權。近乎白色恐怖的氣氛下，知識份子對疫情議論更是噤若寒蟬。

從柬埔寨國內外局勢觀察，官方的防疫作為，不論是外交籌碼、內政控制，或保護重要產業的手段，政治經濟維穩，是維繫現有權威光環的憑借。再加上民族自尊心催化，疫情揭露透明度堪慮，是難免的臆測。然而，若官方病例數有低估的可能，那麼民間的疫情觀察如何？3月底，泰國因疫情宣佈進入緊急狀態、首都曼谷封城。此前因娛樂、購物、餐飲場所關閉而失業的移工，趕在封城前離境返鄉，6萬名柬寮緬移工把巴士站、邊境關口擠得水洩不通，群聚感染的風險讓人捏把冷汗。而後隨著泰國經濟衰退，工廠陸續關廠裁員，自3月以來，總計超過12萬名柬埔寨移工因失業回國。

Photo Credit：AP/達志影像 2020年3月20日，在柬埔寨金邊附近的製衣廠工人工作結束時，外出都會戴上口罩。

當時柬埔寨本國人入境僅有居家隔離14天的規定，無須出示72小時內核酸檢陰性證明，但由於居家隔離不具強制性，因此許多移工回國後逕自返家，為免鄉親閒言閒語，隱蔽住所、躲避疫調。更遑論不知其數的黑工，從非正式管道跨越邊境，更難追蹤。儘管存在大量傳播風險，但依照柬埔寨人的惜命態度，以及強大口耳相傳與網路直播能力，如果鄉間疑似爆發群聚感染，肯定風聲鶴唳、消息傳千里，但連相當擔心疫情的柬埔寨友人們，以及深入鄉間的非營利組織，都說尚未聽聞社區傳染跡象。

11月3日匈牙利外長來訪柬埔寨，因外交豁免隔離，訪柬隔天入境泰國時確診，讓柬埔寨再度回到停課、公共場所關閉的生活。這起事件不僅激起民眾對政府防疫不透明的微詞，公衛專家也認為柬埔寨境內疫情比實際數字嚴重，甚至懷疑此外長可能是在柬時染疫。繼之，11月28日柬埔寨確認首宗本土群聚感染，無法查明的感染源，顯示柬埔寨境內有潛在感染者，金邊原本已經恢復的人潮與經濟活動，嘎然停止、人心惶惶。政府大動作公佈感染者姓名與活動足跡，呼籲接觸者自主隔離、前往檢測，奧林匹克運動場檢測站，頓時湧現有如熱門演唱會人潮。這兩起群聚感染之所以能控制，主要原因是發生在金邊的高級官員群體。金邊是全國唯一有檢測實驗室，且能作到大規模篩檢、疫調的城市，而經濟能力較好的可能感染者，才有時間金錢負擔檢測與醫療開銷。

觀察柬埔寨疫情發展時間軸，第一波疫情主要來自境外移入。馬來西亞穆斯林集會、在泰移工大型感染群返鄉的壓力，讓政府不得不收緊原本寬鬆的邊境控制。官方防疫態度的轉變，也讓防疫用品價格飆漲、一罩難求。儘管防疫與檢疫能量短缺，這一波疫情的官方確診與民間觀察，並沒有大規模爆發跡象。然而，全球貿易與交通停擺，讓柬埔寨陷入經濟蕭條，重創柬埔寨4個經濟支柱的其中3個：旅遊重鎮暹粒，國際航班比疫情前減少100%，昔日酒吧街淪為鐵門街；柬埔寨30%成衣廠倒閉，7萬多名工人失業，陷入負債風暴；地產營建業因國際投資停滯，爛尾樓在西港金邊激起欠薪工人無以為繼的請願抗議潮。疫情透過城鄉公衛經濟落差，極化金字塔兩端的生存樣態。然而即使首善之都也未能倖免，第二波疫情從金邊開始蔓延，並出現柬國首例本土感染，防疫破口為外交特權，以及高級官員的社交群聚。這波疫情不僅衝擊柬國僅存的經濟引擎城市，病毒也直搗政權核心。首都圈的緊張氛圍，讓宣佈緊急狀況的傳言滿天飛，總理不得不出面澄清以安定民心。

柬埔寨疫情發展時間軸

從2020跨越2021年之際，泰國龍仔厝府海鮮市場爆發大規模感染，移工返鄉潮把病毒傳入柬埔寨，形成第三波疫情。有了上次移工返鄉潮的經驗，柬國第二次泰柬邊境防疫更加謹慎，新增強制檢測與集中隔離規定。截至2021年1月19日，已有近7000名勞工從泰國回國，其中70人被確診。儘管面臨重大境外移入風險、移工偷渡或逃避檢疫時有所聞，截至目前為止，從官方數據與民間觀察，原本令人擔憂的大量本土感染尚未發生。

疫情對全球的不同衝擊，彰顯各國在公衛醫療、行政效率、公民文化等方面的社會經濟落差。台灣防疫舉世皆知：口罩隔離規範切實，醫藥防疫平價可及，邊境管制技術先進，檢疫量能充足準確，公衛基礎建設普及，公民法制素養深耕，儘管如此，最近桃園醫院的群聚感染還是發生了。然而比台灣，甚至泰國、越南等鄰國發展程度更低的柬埔寨，到目前為止，考量人口規模後，整體確診比例還是偏低，疫情管控堪稱優秀。柬埔寨為何能保持零死亡、低確診的防疫奇蹟？



從零星旅客自柬入境他國後確診的報導，推測柬埔寨確實存在官方尚未掌握的疫情，但因無症狀或症狀輕微，染病後自行痊癒，沒有造成嚴重傳染，未使事件浮上檯面。正因如此，以柬埔寨公衛醫療條件，這片土地似乎特別受到眷顧，未遭病毒肆虐。反觀類似公衛水平的印度大陸，疫情嚴峻不忍想像。正當柬埔寨積極爭取疫苗的同時，或許我們也值得想想，是什麼讓高棉王朝後人免於疫情風暴？是什麼跨越種族國籍，庇佑此地滋養的各色人群？是柬埔寨得天獨厚的氣候風土、在地物產、天然邊界屏障，還是與眾不同的居住形式、生活習慣，用藥和人體及環境的交互作用，或者默默耕耘的公衛努力與組織服務？寄望本文從柬埔寨的疫情梳理與追問，能為全球抗疫帶來新的思考。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒